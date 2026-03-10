SUD SUDAN. L’ONU non lascia Akobo

La Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan, UNMISS, ha dichiarato che non avrebbe rispettato l’ordine governativo di chiudere la sua base ad Akobo, una roccaforte dell’opposizione vicino al confine con l’Etiopia, dove sono fuggite decine di migliaia di rifugiati.

Venerdì, l’esercito sudsudanese ha ordinato alle forze di pace delle Nazioni Unite, alle ONG e ai civili di lasciare la città in vista di un attacco pianificato, riporta l’Associated Press.

Ma la missione si è rifiutata di andarsene e ha affermato che avrebbe fornito “una presenza protettiva per i civili” nella città, aggiungendo che la sicurezza del suo personale “deve essere pienamente rispettata in ogni momento”.

La Missione delle Nazioni Unite ha affermato di stare collaborando “intensamente con le parti interessate a livello nazionale, statale e locale” in merito a quest’ordine. “Qualsiasi operazione militare ad Akobo e nei dintorni mette gravemente a repentaglio la sicurezza dei civili”, ha dichiarato il capo della missione Anita Kiki Gbeho.

Il governo sudsudanese combatte le forze di opposizione da quando, circa un anno fa, è fallito l’accordo di pace del 2018.

Una drammatica escalation si verificò nel dicembre 2025, quando le forze di opposizione conquistarono diversi avamposti governativi nel nord di Jonglei. Un mese dopo, una controffensiva governativa respinse le loro forze, provocando lo sfollamento di oltre 280.000 persone. Decine di migliaia di persone hanno cercato rifugio ad Akobo, dove è di stanza un piccolo contingente di caschi blu delle Nazioni Unite.

Temendo l’imminente attacco governativo ad Akobo, gli operatori umanitari sono stati evacuati nel fine settimana ed è iniziato anche un esodo di massa della popolazione.

Funzionari locali hanno affermato che i civili in fuga hanno affrontato pericoli e una diffusa carenza di beni di prima necessità. Dual Diew, direttore sanitario della contea di Akobo, fuggito in Etiopia, ha dichiarato che nell’ospedale erano presenti 84 pazienti feriti. “Ora la maggior parte di loro è qui con noi”, ha detto, aggiungendo che mancano di medicine e di attrezzature infermieristiche di base.

Christophe Garnier, leader di Medici Senza Frontiere in Sud Sudan, ha dichiarato che l’organizzazione ha dovuto evacuare il suo personale da Akobo sabato e ha appreso del successivo saccheggio dell’ospedale e del suo ufficio.

“Le persone ad Akobo ora devono fuggire senza protezione o rischiare di essere uccise, perdendo al contempo l’accesso all’assistenza sanitaria e ad altri servizi essenziali”, ha affermato.

I tre governi occidentali che hanno svolto un ruolo importante nel processo di pace – Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia – hanno inviato lunedì una lettera al presidente Kiir sollecitando la revoca dell’ordine di evacuazione dell’esercito e mettendo in guardia contro “ulteriori morti, sfollamenti e sofferenze per il popolo sudsudanese” se l’offensiva su Akobo verrà attuata.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/