MYANMAR. L’ONU denuncia il land grabbing del governo contro i Rohingya

Un nuovo rapporto pubblicato lunedì dall’Independent Investigative Mechanism for Myanmar, IIMM, ha descritto dettagliatamente la distruzione e il sequestro di case, fattorie, moschee e altre proprietà dei Rohingya durante le operazioni di bonifica del 2017, e ha identificato le unità di sicurezza del Myanmar, le aziende e altri soggetti coinvolti nella riqualificazione dei terreni.

Il rapporto, The Destruction and Dispossession of Rohingya Land and Property during the 2017 Clearance Operations (La distruzione e l’espropriazione di terreni e proprietà dei Rohingya durante le operazioni di bonifica del 2017) è stato pubblicato in vista di una conferenza ad alto livello sulla situazione dei musulmani Rohingya e di altre minoranze in Myanmar, che si tiene oggi, 30 settembre, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, riporta Anadolu Agency.

“C’è un ampio consenso nella comunità internazionale sul fatto che ai Rohingya debba essere consentito di tornare a casa in Myanmar una volta che sussistano le condizioni che consentano un rimpatrio sicuro, volontario, dignitoso e sostenibile. Tuttavia, in molti casi, le loro case, persino i loro villaggi, non esistono più”, ha affermato Nicholas Koumjian, responsabile del meccanismo.

“Affinché il loro ritorno sia dignitoso e sostenibile, è necessario impegnarsi per garantire una restituzione o un’assistenza sufficienti a consentire ai Rohingya di ricostruire le loro comunità”, ha aggiunto.

Basandosi su testimonianze, immagini geospaziali, filmati e registri ufficiali, il rapporto ha esaminato sette aree rurali nello Stato settentrionale di Rakhine. In ogni caso, dopo la fuga dei Rohingya dalle violenze nel 2017, le loro case sono state distrutte e sui terreni confiscati sono state costruite basi della Polizia di Frontiera, BGP.

A Myo Thu Gyi, le prove hanno mostrato che prima delle violenze esistevano più di 800 tra case, negozi, mercati e moschee. Entro il 2018, oltre 166 ettari sono stati bruciati e rasi al suolo, e al loro posto è stata costruita una vasta base della BGP.

Secondo il rapporto, tra i beneficiari della distruzione figurano il Ministero dell’Interno, che ha finanziato l’ampliamento delle strutture della BGP, e aziende come l’Asia World Company, che ha costruito basi, strade e avamposti.

Lucia Giannini

