GRANDI LAGHI. Corpi di confine. Donne, guerra e potere tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo

Nel sistema di sicurezza dei Grandi Laghi africani, il confine tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo (RDC) non rappresenta una linea di separazione ma uno spazio politico fluido in cui la violenza armata, l’economia di guerra e la competizione regionale si intrecciano producendo un impatto negativo sulle donne, trasformate in bersaglio strategico, risorsa economica e ammortizzatore sociale di conflitti prolungati.

Nell’est della RDC, in particolare nelle province del Nord Kivu e dell’Ituri, la violenza sessuale continua a costituire una vera e propria infrastruttura del conflitto. Gruppi armati locali, milizie etniche e formazioni jihadiste come le Allied Democratic Forces (ADF) utilizzano lo stupro sistematico, le mutilazioni e la schiavitù sessuale come strumenti di controllo territoriale, distruzione dei legami comunitari e punizione collettiva, in un contesto in cui l’impunità rimane strutturale e la presenza statale frammentata. L’Uganda, formalmente attore di stabilità regionale e partner chiave di Kinshasa nelle operazioni militari contro l’ADF, occupa una posizione ambigua che riflette una lunga storia di interventi diretti e indiretti nella RDC orientale, motivati tanto da esigenze securitarie quanto da interessi economici legati alle risorse minerarie e alle reti commerciali transfrontaliere, un’ambiguità che ricade direttamente sulla sicurezza delle donne congolesi e ugandesi.

Le operazioni congiunte ugandesi-congolesi, pur presentate come strumenti di stabilizzazione, hanno prodotto nuovi spostamenti forzati, militarizzazione delle aree rurali e un aumento della vulnerabilità femminile, soprattutto nelle zone di confine dove le donne si trovano intrappolate tra milizie, eserciti regolari e attori economici predatori. In Uganda, la relativa stabilità politica garantita dal lungo governo di Museveni non si traduce automaticamente in una tutela effettiva dei diritti delle donne, in particolare per le rifugiate congolesi che rappresentano una delle comunità di rifugiati più numerose del paese.

Nei campi e negli insediamenti non ufficiali, le donne affrontano violenze di genere, sfruttamento lavorativo, matrimoni forzati e un accesso limitato a giustizia e servizi sanitari, mentre le politiche di accoglienza, spesso lodate a livello internazionale, faticano a rispondere alla dimensione strutturale del trauma e della violenza subita. Le rotte migratorie che attraversano Uganda e RDC seguono logiche di sopravvivenza più che di mobilità volontaria. Dall’est congolese le donne fuggono verso l’Uganda, il Sud Sudan e, in misura crescente, verso il Sudan e la Libia, inserendosi in traiettorie migratorie che espongono a tratta, sfruttamento sessuale e detenzione arbitraria, mentre il confine ugandese diventa al tempo stesso rifugio temporaneo e punto di smistamento verso itinerari più pericolosi.

Nonostante tutto, in questo spazio regionale le donne non sono soltanto vittime passive ma attori invisibili della resilienza quotidiana: gestiscono economie informali transfrontaliere, mantengono reti familiari spezzate dal conflitto, documentano violazioni dei diritti umani e sostengono forme di resistenza civile spesso ignorate dalle narrazioni dominanti.

Tuttavia, i loro sforzi rimangono costantemente compressi da un ordine geopolitico che privilegia la stabilità militare rispetto alla sicurezza umana, riducendo i diritti delle donne a variabile subordinata nelle strategie di contenimento dei gruppi armati e di gestione dei flussi migratori. Il caso Uganda–RDC mostra come la violenza di genere non sia una conseguenza collaterale del conflitto ma un elemento strutturale di un sistema regionale fondato su confini porosi, sovranità incomplete ed economie di guerra, in cui i corpi femminili diventano il punto di contatto più fragile tra potere, sicurezza e sopravvivenza. Senza un approccio che integri realmente la protezione delle donne nelle politiche di sicurezza regionale, la stabilizzazione dei Grandi Laghi continuerà a poggiare su fondamenta instabili, perpetuando una pace apparente costruita sulla marginalizzazione sistemica delle donne africane.

Beatrice Domenica Penali

