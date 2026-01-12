KENYA. Diritti delle donne tra riforme costituzionali, violenza e disuguaglianze persistenti 

Nel panorama dell’Africa orientale, il Kenya viene spesso presentato come una delle democrazie più stabili e dinamiche, ma dietro questa narrazione istituzionale si cela una condizione femminile segnata da profonde contraddizioni strutturali che riflettono tensioni politiche, economiche e sociali irrisolte. La Costituzione del 2010 ha rappresentato una svolta formale nel riconoscimento dei diritti delle donne, introducendo il principio di uguaglianza di genere, tutela contro la discriminazione e il cosiddetto “two-thirds gender rule”, che prevede che nessun genere occupi più di due terzi delle cariche elettive e nominate. Tuttavia, a oltre un decennio dalla sua approvazione, l’implementazione concreta di queste disposizioni resta parziale e spesso ostacolata da resistenze politiche e culturali. Sul piano istituzionale, la scarsa rappresentazione femminile continua a essere evidente, soprattutto nei livelli decisionali più alti, dove le donne restano marginalizzate nei processi che definiscono le politiche economiche, di sicurezza e di gestione delle risorse, settori chiave in un Paese attraversato da forti disuguaglianze territoriali. La violenza di genere costituisce uno degli indicatori più critici di questa frattura tra norme e realtà.

Femminicidi, violenze domestiche e sessuali sono fenomeni diffusi e spesso normalizzati, aggravati dall’impunità e da un sistema giudiziario che fatica a garantire protezione e accesso alla giustizia, in particolare nelle aree rurali e nelle periferie urbane. Dall’inizio del 2024 un’ondata di casi di femminicidio ha riportato l’attenzione pubblica sulla violenza di genere. Solo nei primi mesi del 2024 si sono registrati più di una dozzina di femminicidi in tutto il Paese. Questa escalation ha generato proteste popolari su larga scala. Centinaia di persone, soprattutto donne, sono scese in piazza nelle principali città come Nairobi, Mombasa, Kisumu e Nyeri con slogan come “Stop killing us”, chiedendo che il femminicidio venga riconosciuto e trattato come una crisi nazionale da affrontare con politiche efficaci. I gruppi femministi hanno anche presentato petizioni formali al governo perché dichiari il femminicidio un’emergenza nazionale, sottolineando l’urgente necessità di proteggere le donne e garantire la giustizia.

Pratiche tradizionali dannose come le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci, sebbene formalmente illegali, persistono in alcune comunità, soprattutto nelle regioni settentrionali e nord-orientali, evidenziando come il pluralismo giuridico e il peso delle autorità tradizionali continuino a limitare l’effettiva emancipazione femminile.

Dal punto di vista geopolitico, la condizione delle donne in Kenya è strettamente connessa alle dinamiche di sicurezza regionale. Le operazioni antiterrorismo contro al-Shabab e la militarizzazione delle zone di confine con la Somalia hanno avuto un impatto diretto sulle comunità locali, esponendo le donne a violenze multiple, sia da parte di attori non statali sia all’interno di operazioni di sicurezza statale spesso caratterizzate da abusi.

Parallelamente, le crisi economiche ricorrenti, l’aumento del costo della vita e la precarietà del lavoro colpiscono in modo sproporzionato le donne, che rappresentano una parte significativa dell’economia informale e del lavoro non retribuito, rendendo la loro autonomia economica fragile e facilmente reversibile. Nonostante ciò, il Kenya è anche uno spazio di forte mobilitazione femminile.

Attiviste, organizzazioni della società civile e movimenti di base svolgono un ruolo cruciale nel denunciare le violazioni dei diritti, nel fornire supporto alle vittime e nel fare pressione sulle istituzioni affinché traducano le riforme costituzionali in politiche concrete. La battaglia per i diritti delle donne in Kenya si colloca dunque all’incrocio tra modernizzazione istituzionale e persistenza di strutture patriarcali, rivelando come la questione di genere non sia marginale, ma centrale per comprendere le fragilità democratiche e le traiettorie future di stabilità del Paese.

Beatrice Domenica Penali

