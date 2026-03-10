HAITI. HRW denuncia: i droni kamikaze dei contractor USA hanno ucciso oltre 1200 persone

Gli attacchi con droni esplosivi delle forze di sicurezza haitiane contro le gang hanno ucciso oltre 1.200 persone, tra cui 43 civili adulti e 17 bambini, ha dichiarato Human Rights Watch in un rapporto pubblicato martedì, aggiungendo che le operazioni si sono intensificate negli ultimi mesi.

Dallo scorso marzo, le forze di sicurezza haitiane, con il supporto di Vectus Global, hanno condotto operazioni anti-gang utilizzando droni quadricotteri caricati con esplosivo, spesso in zone densamente popolate della capitale Port-au-Prince. Vectus Global è un’azienda militare privata con sede negli Stati Uniti, guidata dal fondatore di Blackwater, Erik Prince, riporta Reuters.

L’ufficio del primo ministro di Haiti, il ministro della Difesa, la polizia nazionale, Vectus e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. L’incaricato d’affari statunitense ad Haiti ha dichiarato il mese scorso a una commissione del Senato che il Dipartimento di Stato aveva autorizzato Vectus a esportare i suoi servizi ad Haiti. Un portavoce della Forza di Soppressione delle Gang ad Haiti, sostenuta dalle Nazioni Unite, ha rifiutato di commentare.

La direttrice di HRW per le Americhe, Juanita Goebertus, ha dichiarato che l’organizzazione per i diritti umani ha documentato l’uso illegale della forza letale, affermando che i partner di Haiti dovrebbero interrompere la collaborazione con le sue forze di sicurezza finché non saranno implementate misure di salvaguardia per proteggere i civili. “Le autorità haitiane dovrebbero urgentemente frenare le forze di sicurezza e i contractor privati ​​che lavorano per loro prima che muoiano altri bambini”, ha affermato.

Nonostante il sostegno del Kenya, degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite, le bande armate si sono espanse ben oltre la capitale e le forze di sicurezza non hanno ancora catturato un capobanda di rilievo. Le bande hanno ucciso migliaia di persone, sfollato oltre un milione di persone e paralizzato l’economia.

Sulla base di interviste con medici, parenti delle vittime, leader della comunità e video degli attacchi, HRW ha scoperto che gli attacchi con i droni hanno ucciso 1.243 persone tra marzo scorso e il 21 gennaio di quest’anno.

Gli attacchi hanno anche ferito 738 persone, tra cui 49 presunti civili, ha aggiunto, osservando che da novembre a gennaio il numero di operazioni con i droni è stato quasi il doppio rispetto ai tre mesi precedenti.

Alcuni residenti locali hanno riferito a HRW di aver paura di uscire di casa a causa dei droni, che possono manovrare tra edifici e veicoli in movimento mentre i loro controllori monitorano i sospettati utilizzando feed video in diretta.

Tra le vittime minorenni, più della metà erano bambini di età compresa tra 3 e 12 anni, uccisi lo scorso settembre in un attacco a un centro sportivo dove una gang locale stava distribuendo regali, ha affermato HRW.

L’ufficio delle Nazioni Unite ad Haiti (BINUH) ha anche registrato decine di morti e feriti tra i civili causati dai droni.

Il mese scorso, BINUH ha dichiarato di non avere indicazioni che le morti e i feriti fossero oggetto di indagini. HRW ha affermato che non vi erano prove che i droni fossero ampiamente utilizzati dalle gang.

L’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato lo scorso ottobre che gli attacchi con i droni erano sproporzionati e probabilmente illegali.

Maddalena Ingrao

