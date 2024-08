NICARAGUA. Ortega offre a Maduro l’aiuto dei guerriglieri sandinisti 

Il presidente nicaraguense Daniel Ortega ha offerto al suo collega venezuelano Nicolás Maduro l’aiuto dei suoi “combattenti sandinisti” in caso di guerra civile nel paese sudamericano, dove l’opposizione insiste nel non ammettere l’annuncio del Consiglio elettorale nazionale secondo cui il candidato in carica era stato rieletto il 28 luglio.

Inoltre, riporta MercoPress, la Camera elettorale della Corte suprema ha ratificato questi risultati all’inizio di questo mese su richiesta di Maduro nonostante l’assenza di qualsiasi documentazione a supporto. Tuttavia, Ortega ha criticato la decisione del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva di non riconoscere Maduro come vincitore, almeno per ora: “Puoi contare sui combattenti sandinisti”, ha detto Ortega a Maduro durante la sua apparizione virtuale all’XI Summit straordinario dei capi di stato dell’Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, Alba. Hanno partecipato all’incontro online anche i presidenti Miguel Díaz-Canel di Cuba e Luis Arce Catacora della Bolivia.

Ortega ha anche previsto che se scoppiasse un conflitto armato totale, “mercenari colombiani, assassini colombiani, e trafficanti di droga colombiani” sarebbero coinvolti. “Con l’enorme confine che hanno con la Colombia, dovranno prepararsi, Nicolás, dovranno prepararsi a dar loro battaglia e sconfiggerli, perché sono sicuro che se ci sarà una battaglia, li sconfiggeranno”, ha aggiunto l’ex leader rivoluzionario che è rimasto in carica anch’egli attraverso elezioni controverse con tutti i suoi oppositori in esilio o in prigione.

Ortega ha insistito sul fatto che “migliaia di combattenti latinoamericani e caraibici si uniranno alla difesa della rivoluzione bolivariana … proprio come migliaia di combattenti si unirono alla lotta contro Somoza in Nicaragua” negli anni ’70.

Oltre a Lula, il presidente nicaraguense ha anche attaccato Gustavo Petro della Colombia per non aver riconosciuto la vittoria di Maduro. “Povero Petro, lo vedo competere con Lula per vedere chi sarà il leader che rappresenterà gli yankee in America Latina”.

“Se vuoi che ti rispetti, rispettami, Lula. Se vuoi che il popolo bolivariano ti rispetti, rispetta la vittoria del presidente Maduro e non lasciarti trascinare (dagli Stati Uniti)”, ha detto Ortega in un messaggio rivolto al leader del Partito dei Lavoratori. Ortega ha anche ricordato il passato poco chiaro di Lula che lo collegava allo scandalo di corruzione Lava Jato. “Non era un governo molto pulito, ricordatelo bene, Lula, perché potrei dire una dozzina di altre cose”, ha continuato.

Managua ha espulso l’ambasciatore del Brasile per non aver partecipato alle celebrazioni del 45° anniversario della rivoluzione sandinista e il Brasile ha risposto di conseguenza.

Ortega ha insistito sul fatto che il “servile” Lula stava “strisciando” davanti agli Stati Uniti imperialisti e ha denunciato che “governi servili, traditori … che [una volta] si sono presentati come molto progressisti, come molto rivoluzionari, ora [suggeriscono] che le elezioni devono essere ripetute”.

Il leader sandinista ha anche ammesso di aver respinto una chiamata di Lula, che voleva trasmettere un messaggio di Papa Francesco in merito alla persecuzione delle organizzazioni cattoliche da parte del governo nicaraguense. “Non abbiamo bisogno di intermediari, né abbiamo chiesto a Lula di essere un intermediario”, ha sostenuto Ortega mentre definiva il Vaticano uno “strumento del fascismo”.

Tommaso Dal Passo