STATI UNITI. Non ci sono esplosivi per le guerre di Trump

La mancanza di esplosivo sta facendo esaurire le munizioni agli Stati Uniti per la guerra iraniana. Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, gli Stati Uniti si trovano ad affrontare crescenti limitazioni produttive di composti altamente esplosivi; quasi tutte le testate e i propellenti statunitensi si basano su due composti, RDX e HMX, che vengono prodotti negli States in un unico stabilimento, l’Holston Army Ammunition Plant di Kingsport, nel Tennessee.

Gestito da BAE Systems, l’impianto è attualmente l’unico produttore di questi esplosivi negli Stati Uniti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’impianto gestiva dieci linee di produzione e spediva oltre 450.000 kg di esplosivi al giorno, al suo apice nel 1944. Oggi l’impianto gestisce solo due linee di produzione, riporta BneIntellINews.

Privo di investimenti adeguati per aumentare la capacità produttiva, con l’aumento delle tensioni geopolitiche e lo scoppio di diverse guerre su larga scala, la domanda ha rapidamente superato la capacità produttiva quasi su tutta la linea.

Nel tentativo di espandere la produzione, l’Esercito degli Stati Uniti ha assegnato a BAE Systems un contratto del valore di 8,8 miliardi di dollari nel dicembre 2023, finalizzato alla modernizzazione e all’aumento della capacità produttiva di Holston. Secondo il rapporto, la produzione è passata da circa 3,6 tonnellate annue a circa 6,8 tonnellate nel 2024. Tuttavia, nonostante l’aumento, la produzione dell’impianto rimane inferiore al 5% del picco raggiunto in tempo di guerra.

La mancanza di capacità produttiva di esplosivi è la punta dell’iceberg di una più ampia vulnerabilità strutturale all’interno della base industriale della difesa statunitense. In una revisione del 2023 della catena di approvvigionamento delle munizioni, l’Esercito degli Stati Uniti ha identificato oltre 100 singoli colli di bottiglia nelle reti di produzione legate agli esplosivi e ai materiali correlati.

La dipendenza da un unico fornitore nazionale contrasta anche con gli sviluppi in Cina, che, secondo il rapporto, produce in serie nuove generazioni di esplosivi militari dal 2011.

Il divario ha sollevato preoccupazioni all’interno del Pentagono sulla resilienza delle catene di approvvigionamento di materiali energetici critici, in particolare a causa dell’impennata della domanda globale di proiettili di artiglieria, missili e armi a guida di precisione negli ultimi anni.

Tommaso Dal Passo

