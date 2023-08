AUSTRALIA. Canberra e Washington cooperano nel produrre munizioni

A causa della guerra in Ucraina, gli Stati Uniti e l’Australia si sono uniti per aumentare la produzione di munizioni a guida di precisione e proiettili d’artiglieria in vista di un possibile conflitto con la Cina.

Janes Review ha riportato recentemente la noti ascendo la quale gli Stati Uniti e l’Australia hanno concordato di rafforzare la cooperazione sugli sforzi di quest’ultima per sviluppare e produrre munizioni a guida di precisione a livello locale, in base a un accordo annunciato a fine luglio durante le 33esime consultazioni ministeriali Australia-USA (AUSMIN) tenutesi a Brisbane, riporta AT.

Gli Stati Uniti e l’Australia approfondiranno la cooperazione nello sforzo Guided Weapons and Explosive Ordnance (GWEO) di quest’ultima, un progetto lanciato nel 2021, incentrato sulla produzione di Guided Multiple Launch Rocket Systems (GMLRS).

Il Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha detto: “Stiamo portando avanti diverse iniziative reciprocamente vantaggiose… e queste includono un impegno per la produzione di sistemi di razzi a lancio multiplo guidati, o GMLRS, da parte dell’Australia entro il 2025”.

Oltre alla produzione di GMLRS, i due Paesi riformeranno i regimi di controllo delle esportazioni e faciliteranno il trasferimento di dati tecnici all’Australia per sostenere la futura produzione locale di proiettili d’artiglieria M795 da 155 mm e per identificare le opportunità per l’industria australiana di affrontare i vincoli della base industriale statunitense.

Stati Uniti e Australia hanno ribadito l’impegno a progredire nella manutenzione, riparazione, revisione e aggiornamento dei siluri pesanti MK-48 e del missile terra-aria Standard Missile SM-2.

Lo sviluppo di motori ipersonici è un limite degli Stati Uniti che l’Australia può aiutare a risolvere. Nell’aprile 2022 del motore ipersonico stampabile in 3D dell’Australia Hypersonix, il cui metodo di produzione consente di realizzare un motore in sole tre settimane potrebbe cambiare le carte in tavola per il travagliato programma di armi ipersoniche degli Stati Uniti, caratterizzato da numerosi fallimenti dei test e scarsi progressi.

La guerra in Ucraina ha messo in luce significative carenze nella base industriale statunitense, soprattutto per quanto riguarda la produzione di munizioni. Un rapporto di giugno del Center for a New American Security rileva che l’Ucraina spara da 4.000 a 7.000 proiettili di artiglieria da 155 mm al giorno, mentre gli Stati Uniti sono in grado di produrne 20.000 al mese.

Data la situazione in cui gli Stati Uniti hanno bisogno di mantenere l’Ucraina nella lotta contro la Russia e di mantenere le proprie scorte, la fonte riferisce che gli Stati Uniti mirano ad aumentare la produzione a 50.000 proiettili al mese entro il 2024 e a 90.000 proiettili entro il 2025.

Gli Stati Uniti potrebbero trovarsi di fronte a un gap di potenza di fuoco nello sviluppo di nuovi esplosivi per le loro munizioni. La Cina potrebbe aver già superato gli Stati Uniti nella produzione di CL-20, un esplosivo più potente del 40% rispetto all’RDX o all’HMX utilizzati nelle munizioni statunitensi dalla Seconda Guerra Mondiale.

La Cina ha prodotto per la prima volta il CL-20 nel 2011 e da allora lo produce in serie, a differenza degli Stati Uniti, che utilizzano sistemi di miscelazione e tecniche di produzione in stile Seconda Guerra Mondiale per produrre la maggior parte dei propri esplosivi militari in un unico stabilimento a Holston, nel Tennessee.

Gli esplosivi più recenti, come il CL-20, non possono essere prodotti con questi metodi datati e possono essere prodotti solo in piccole quantità in reattori chimici. Sebbene gli Stati Uniti siano in grado di produrre 10 tonnellate di CL-20 all’anno con le loro attuali scorte di precursori chimici, un ampio uso del CL-20 richiederebbe un aumento della produzione a 1.000 tonnellate all’anno, con le industrie statunitensi che avrebbero bisogno di tre-cinque anni per aumentare la produzione.

Inoltre, gli Stati Uniti dipendono dalla Cina come unica fonte per sei dei 12 ingredienti chimici utilizzati negli esplosivi e nei propellenti, mettendo in discussione la sicurezza delle catene logistiche statunitensi. In caso di conflitto su Taiwan, gli Stati Uniti potrebbero trovarsi di fronte a munizioni cinesi con una gittata e una potenza di fuoco superiori a quelle del loro arsenale, dato che questi ultimi hanno sviluppato nuovi esplosivi e propellenti più potenti e più efficienti.

Sebbene l’Australia abbia fatto scorte di armi a lungo raggio importate dagli Stati Uniti per scoraggiare la Cina, questo approccio potrebbe dover essere rivisto nel lungo periodo.

Un rapporto del maggio 2022 della Defense Security Cooperation Agency statunitense afferma che gli Stati Uniti hanno approvato la richiesta dell’Australia di acquistare un’ampia gamma di munizioni.

Tuttavia, la crescente presenza della Cina nelle Isole Salomone potrebbe preludere a una presenza militare più significativa, in grado di tagliare fuori l’Australia dagli Stati Uniti e dalla Nuova Zelanda, precludendo la possibilità di rifornimento e rendendo imperativa per l’Australia la capacità di produzione interna di tali armi.

Sebbene la base industriale australiana possa produrre sistemi di guida critici, ciò dipenderebbe dalla tecnologia che gli Stati Uniti sono disposti a rilasciare. Inoltre, la produzione di energia, come esplosivi e propellenti, potrebbe essere l’ostacolo più significativo per l’Australia nella produzione interna di munizioni a guida di precisione.

In uno scenario di conflitto, gli Stati Uniti potrebbero aver bisogno di tutti i missili che sono in grado di produrre, lasciandone pochi o nessuno all’Australia. Inoltre, i missili stoccati hanno una durata di vita definita in anni e richiedono manutenzione e aggiornamenti periodici, il che rende lo stoccaggio di missili statunitensi un’opzione insostenibile per l’Australia.

Antonio Albanese