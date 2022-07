SRI LANKA. In carica il nuovo presidente, le proteste non si placano

Ranil Wickremesinghe ha prestato giuramento come nuovo presidente dello Sri Lanka il 21 luglio, assumendo la guida di una nazione nel caos.

I cittadini dello Sri Lanka sono scesi in piazza per mesi per chiedere ai loro leader di dimettersi e assumersi la responsabilità del caos economico che ha lasciato i 22 milioni di abitanti del Paese alle prese con la carenza di beni di prima necessità, tra cui medicine, carburante e cibo. Mentre i manifestanti si sono concentrati sulla dinastia politica dei Rajapaksa, anche Wickremesinghe ha attirato le loro ire in quanto percepito come un surrogato di Rajapaksa.

Il sei volte primo Ministro non aveva mai ricoperto il ruolo di vertice. Ma ha vinto facilmente il voto segreto dei legislatori per terminare il mandato dell’ex presidente Gotabaya Rajapaksa, fuggito dal Paese dopo che i manifestanti hanno preso d’assalto la sua residenza la settimana scorsa e si è dimesso. La sua nomina ha suscitato reazioni contrastanti, riporta Ap.

Wickremesinghe, 73 anni, ha una vasta esperienza in campo diplomatico e internazionale e ha supervisionato i colloqui per il salvataggio con il Fondo Monetario Internazionale. Ha ottenuto il sostegno di 134 membri del Parlamento, che conta 225 deputati.

A quanto pare, viene considerato la persona più sicura per guidare la nazione attraverso la crisi, nonostante la rabbia dell’opinione pubblica nei suoi confronti, considerato un esempio del problematico establishment politico del Paese. Durante le manifestazioni della scorsa settimana, la folla ha dato fuoco alla sua residenza personale e ha occupato il suo ufficio.

Dopo il voto, Wickremesinghe ha invitato i politici a lavorare insieme e ha pregato il Paese di andare avanti. Ma i manifestanti si sono riversati nell’ufficio presidenziale al grido di “Ranil, vai a casa!”.

I leader della protesta hanno dichiarato mercoledì ai giornalisti che non accettano la nomina di Wickremesinghe e lo hanno esortato a dimettersi immediatamente.

Wickremesinghe ha prestato giuramento come ottavo presidente esecutivo del Paese giovedì mattina davanti al presidente della Corte Suprema Jayantha Jayasuriya, nel corso di una cerimonia tenutasi nel Parlamento della capitale Colombo. Ora potrà scegliere il nuovo primo Ministro.

A dimostrazione dei problemi causati dalla crisi economica, un’interruzione di corrente ha ostacolato la trasmissione in diretta della cerimonia di giuramento al Parlamento.

L’ambasciatore statunitense in Sri Lanka Julie Chung ha scritto su Twitter che non vede l’ora di lavorare con Wickremesinghe, aggiungendo: «In questi tempi difficili, sarà essenziale per tutte le parti raddoppiare gli sforzi per lavorare insieme per affrontare la crisi economica, sostenere la democrazia e la responsabilità, e costruire un futuro stabile e sicuro per tutti i cittadini dello Sri Lanka».

Wickremesinghe aveva dichiarato lunedì che i negoziati con il Fmi erano vicini alla conclusione e che anche i colloqui per l’aiuto da parte di altri Paesi sono andati avanti. Ha inoltre dichiarato che il governo ha preso provvedimenti per risolvere la carenza di carburante e di gas.

Mercoledì, il direttore generale del Fmi Kristalina Georgieva aveva dichiarato a Nikkei Asia che l’organizzazione sperava di completare le trattative di salvataggio “il più rapidamente possibile”.

Wickremesinghe ha già dichiarato lo stato di emergenza che gli ha conferito ampia autorità per agire nell’interesse della sicurezza e dell’ordine pubblico. Le autorità possono effettuare perquisizioni e detenere persone, e Wickremesinghe può anche modificare o sospendere qualsiasi legge. Il Parlamento può rivedere regolarmente la legge e questa scadrà senza la sua approvazione.

I presidenti in Sri Lanka sono normalmente eletti dai cittadini. La responsabilità ricade sul Parlamento solo se la presidenza diventa vacante prima della scadenza ufficiale del mandato. È già successo una volta, nel 1993, quando l’allora primo ministro Dingiri Banda Wijetunga fu scelto dal Parlamento senza contestazioni dopo l’assassinio dell’ex presidente Ranasinghe Premadasa, padre dell’attuale leader dell’opposizione.

Maddalena Ingroia