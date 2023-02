SECOND LIFE. “Futurismo. Le Idee e il Movimento”

Si tratta di una idea che sarebbe di certo piaciuta ai futuristi.

Apre in Camp Italia, nel metaverso di Second Life ed in concomitanza con le date dell’esposizione parigina dei pittori futuristi (5 – 24 febbraio 1912), la mostra “Futurismo. Le Idee e il Movimento”.

«Si tratta di una storia tutta italiana che diventa internazionale, si tratta del genio di un pugno di uomini che si avventurarono in un progetto nuovo, audace, intriso della nascita di un progresso fatto di velocità e di movimento in quei ruggenti e inquieti Anni 20 del secolo scorso», afferma Asia Connell, curatore della Mostra.

Quando un team congiunto di Camp Italia (Community Gateway in lingua italiana in Second Life) e FCP Project (virtual environment projects management che opera dal 2007 nel metaverso della Linden Lab) iniziano a pensare a questa esposizione erano da poco venuti alla luce a Roma delle decorazioni murali dell’artista Giacomo Balla, tra i padri fondatori del Futurismo.

Nell’introduzione del catalogo della mostra si leggono le parole della Connel che ribadisce: «Si tratta di una storia tutta italiana che diventa internazionale, si tratta del genio di un pugno di uomini che si avventurarono in un progetto nuovo, audace, intriso della nascita di un progresso fatto di velocità e di movimento in quei ruggenti e inquieti Anni 20. E che vogliamo raccontare in 33 (non esaustive) immagini, una piccola sala adibita a museo e questo catalogo».

Da Marinetti a Balla, da Boccioni a Depero fino all’Avanguardia Russa ed Ucraina, una carrellata d’arte, artisti e pensieri dentro una exhibit che conferma sempre più il valore degli ambienti virtuali per fare e diffondere cultura.

La Mostra è fruibile allo SLurl, cioè cliccando qui.

Per chi non avesse un account in Second Life, ne può creare uno seguendo le indicazioni seguendo la procedura indicata cliccando qui.

Maddalena Ingrao