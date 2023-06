INDOPACIFICO. Austin rinnova l’impegno USA per l’area

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin rinnova il suo impegno a dare la priorità alla regione indo-pacifica nonostante l’invasione russa dell’Ucraina mentre dà il via a un viaggio in Giappone, Singapore e India.

Austin ha incontrato giovedì il ministro della Difesa giapponese Yasukazu Hamada a Tokyo e ha partecipato alla conferenza sulla sicurezza asiatica, il Dialogo Shangri-La, apertosi venerdì a Singapore. Successivamente visiterà l’India.

In vista dei colloqui bilaterali con la sua controparte giapponese, mercoledì Austin ha visitato la base aerea del Corpo dei Marines Iwakuni nella prefettura di Yamaguchi, nel Giappone occidentale, per incontrare le truppe americane, riporta Nikkei.

Austin ha osservato di aver scelto il Giappone come primo alleato degli Stati Uniti da visitare dopo essere entrato in carica nel gennaio 2021 e ha dichiarato: «Da allora, i miei viaggi nell’Indo-Pacifico hanno riaffermato la mia profonda convinzione personale che nessuna regione è più consequenziale nel plasmare il mondo in cui viviamo oggi e il corso del XXI secolo».

«Sono molto fiducioso nella nostra capacità di gestire qualsiasi sfida alla sicurezza che possa emergere in più teatri», ha affermato, una dichiarazione che ha affermato l’impegno degli Stati Uniti a mantenere la sua posizione contro la Cina anche mentre affronta l’aggressione russa in Ucraina.

Per quanto riguarda la cooperazione in materia di difesa con Tokyo, «continueremo a lavorare a stretto contatto con il Giappone per garantire la pace e la stabilità nella regione e per contrastare il comportamento destabilizzante della Repubblica popolare cinese», ha detto Austin.

Il forte aumento della spesa per la difesa del Giappone e l’acquisizione di capacità di contrattacco «aiuterebbero a rafforzare la nostra deterrenza regionale combinata, mantenere un Indo-Pacifico libero e aperto e sostenere l’ordine internazionale basato sulle regole che ci tiene tutti al sicuro», ha poi affermato.

Austin ha citato «relazioni di comando e controllo più efficaci per migliorare l’interoperabilità e la reattività» tra le due nazioni, sottolineando l’intenzione di Washington di approfondire le operazioni congiunte con il Giappone per affrontare la crescente minaccia rappresentata da Cina e Corea del Nord.

«Vorrei chiarire che siamo contrari a cambiamenti unilaterali nello status quo su Taiwan», ha detto, ribadendo la posizione degli Stati Uniti secondo cui la Cina non dovrebbe usare la forza per unificare Taiwan.

Sebbene il conflitto con la Cina non sia “né imminente né inevitabile”, ha affermato Austin, l’esercito americano «continuerà a monitorare le azioni aggressive della Repubblica Popolare Cinese e lavorerà con i nostri alleati e partner per fare tutto il possibile per rafforzare la pace e la stabilità strategica nello Stretto di Taiwan e tutta la regione».

L’amministrazione Biden fornirà a Taiwan sistemi di armi o munizioni statunitensi avanzati, il che significa che Washington può fornire armi critiche molto più rapidamente, grazie all’augtoroità dell’Amministrazione Biden.

Austin ha detto di questa nuova forma di sostegno: «Continuiamo a rispettare i nostri impegni ai sensi del Taiwan Relations Act». Ha aggiunto che gli Stati Uniti non sosterranno l’indipendenza di Taiwan.

Ha invitato la Cina a riprendere i colloqui tra i massimi funzionari della difesa: «È assolutamente fondamentale che i leader mantengano linee di comunicazione aperte, anche quando non siamo d’accordo su questioni importanti», ha affermato. Sebbene la Cina abbia ripetutamente rifiutato, Austin ha affermato che gli Stati Uniti “rimangono impegnati” a proseguire i colloqui e che lavorerà tenacemente per stabilire un canale di comunicazione.

All’inizio di maggio, il Pentagono ha chiesto di avere il primo impegno tra Austin e il ministro della Difesa cinese, il generale Li Shangfu, a Singapore, a margine del dialogo Shangri-La Dialogue. Ma il Pentagono ha detto questa settimana che la Cina ha rifiutato la richiesta degli Stati Uniti. Il ministro della Difesa cinese, infatti è sottoposto a sanzioni USA e quindi non può recarsi né incontrare personale dell’Amministrazione Biden. Pechino ne ha chiesto la sospensione e non l’ha avuta.

La Cina è stata particolarmente riluttante a tenere colloqui con alti funzionari della difesa degli Stati Uniti da quando un caccia americano ha abbattuto un pallone di sorveglianza cinese a febbraio.

Maddalena Ingroia