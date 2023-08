RUSSIA. Army-23: 82 paesi vendono, 200 rappresentanti esteri ascoltano

Anche quest’anno si è tenuto il forum russo “Army” dal 14 al 20 agosto 2023 presso Patriot Exhibition and Convention Center. Più di 200 rappresentanti di delegazioni estere si sono riuniti per partecipare alla sessione plenaria del Forum tecnico-militare internazionale Esercito-2023. Tra loro ci sono delegati provenienti da Cina, India, Iran, Pakistan, Egitto, Mali, Etiopia, Myanmar, Bielorussia, Armenia, Serbia e altri paesi. Mentre sono 82 i paesi che partecipano ai lavori del forum internazionale con i loro prodotti militari.

Tra le notizie di colore quella del Ministero della Difesa della Federazione Russa che, al forum Army-2023, invita i paesi a rifiutare la cooperazione con PMC Wagner. Diverse fonti attendibili riferiscono che le delegazioni di tutti i paesi partecipanti al forum sono già riuscite a far fronte alle richieste – e talvolta agli ultimatum – dei rappresentanti del Ministero della Difesa russo di rifiutare ogni cooperazione e negoziazione con PMC Wagner, tra questi il Bukina Faso.

In pieno stile russo all’ingresso del padiglione fieristico si è tenuta la mostra fotografica “Heroes of Russia”. «La mostra fotografica “Heroes of Russia” presentata al Forum racconta esempi di coraggio, coraggio ed eroismo del personale militare e delle unità delle Forze armate della Federazione Russa durante un’operazione militare speciale in Ucraina», si legge nel sito della Kermesse Army-23. E ancora un padiglione è stato dedicato ad una mostra «di attrezzature catturate sul campo di battaglia. Tra i reperti, oltre ai veicoli sovietici modificati dalle Forze armate dell’Ucraina, e anche armi dei paesi della NATO».

Il ministero della Difesa russo ha firmato contratti per un valore di oltre 4,1 miliardi di dollari al forum Army-2023, ha affermato Gulyaev, capo della direzione principale degli armamenti delle forze armate russe. La loro implementazione darà all’esercito più di 2.500 nuovi tipi di armi, equipaggiamento e oltre 1,8 milioni di armi. Tra questi gli ultimi obici a ruote Malva 2S43 all’esercito russo.

In termini di export Rosoboronexport ha firmato diversi contratti di esportazione di armi per un valore di circa 600 milioni di dollari. «Nel 2023, Rosoboronexport ha organizzato un ricco programma commerciale a margine dell’Army Forum. Abbiamo tenuto presentazioni di oltre 350 campioni di prodotti militari, dual-use e civili russi per le delegazioni di oltre 30 paesi. Abbiamo firmato diversi contratti di esportazione del valore di circa 600 milioni di dollari, discusso lo sviluppo della cooperazione tecnico-militare bilaterale con i partner e riscontrato un grande interesse per i progetti di partenariato industriale», ha affermato Alexander Mikheev, CEO della società.

Il ministro della Difesa della Repubblica di Bielorussia Viktor Khrenin ha preso parte all’inaugurazione del Forum tecnico-militare internazionale “Army-2023″. Sono stati firmati accordi tra l’OJSC bielorusso “KB Radar” e l’OJSC “2566 ZRREV” e un’impresa russa.

Il Comitato statale per l’industria militare bielorussa ha anche avuto colloqui con il capo del dipartimento di cooperazione per gli armamenti, le attrezzature militari e le tecnologie del GURVVT cinese, il maggiore generale Fan Jianjun. Le imprese in mostra hanno portato più di 80 campioni e modelli di prodotti bielorussi, tra cui: mezzi di mobilità e visualizzazione delle informazioni, veicoli aerei senza equipaggio, mezzi di comunicazione e controllo automatizzato; sistemi radar e missilistici antiaerei, apparecchiature di ricognizione e guerra elettronica; sistemi di razzi a lancio multiplo; sistemi di mira e altri prodotti.

La Cina alla mostra “Army 2023” ha presentato tra i suoi prodotti militari la propria copia dell’UAV “Shahid” – Defense Express. Secondo quanto riferito, il drone mostrato si chiama Sunflower 200 e assomiglia all’iraniano Shahed. Una differenza significativa rispetto al drone iraniano è il peso al lancio: 175 kg invece di 245 kg. I restanti parametri sono quasi identici: massa della testata 40 kg, autonomia di volo 1500-2000 km, velocità 160-220 km. Questo UAV, secondo l’azienda cinese, possa diventare una fonte alternativa per l’importazione di componenti per la propria produzione di tali droni.

Il 15 agosto il Ministero della Difesa russo, nell’ambito dell’XI Conferenza di Mosca sulla Sicurezza Internazionale, il Vice Ministro russo Il generale della Difesa Alexander Fomin ha discusso questioni di cooperazione militare e tecnico-militare con il primo vice capo di stato maggiore generale delle forze armate della Repubblica islamica dell’Iran, il generale Aziz Nasirzadeh. Sono state discusse questioni di attualità della cooperazione militare e tecnico-militare bilaterale. Ha avuto luogo uno scambio di opinioni su questioni di sicurezza regionale e sulla situazione internazionale. Le parti hanno ribadito l’intenzione di approfondire il dialogo e aumentare il livello di sviluppo dei contatti nell’ambito della difesa.

Anche l’Iran ha portato all’esposizione Army-23 i suoi prodotti militari. Tra cui dei sistemi missilistici antiaerei, per la prima volta due sistemi di difesa aerea a medio raggio iraniani sono stati esportati. Uno di questi è il già noto sistema di difesa aerea Sev (v) om Khordad (3rd Khordad), che è in servizio con l’AKS IRGC, e il secondo è il più recente sistema di difesa aerea iraniano noto come Tactical Sayyad, che è in servizio con la difesa aerea dell’esercito iraniano. Tactical Sayyad, è un ulteriore sviluppo del 15° sistema di difesa aerea Khordad con la presenza invece di veicoli separati con una stazione radar e lanciatori, un sistema di sparo semovente con radar e tre contenitori di trasporto e lancio di missili antiaerei, nonché come lanciatori con sei contenitori di trasporto e lancio.

L’esposizione iraniana presentava anche alcuni campioni di munizioni guidate iraniane della famiglia Sadid, che hanno ricevuto il nome di esportazione del tipo F-xxx. Quindi l’F-345 è la famosa bomba guidata Sadid-345, che è l’armamento principale dell’UAV Shahed-129 e di alcuni altri. Ma più interessante è il missile guidato multiuso F-365, in cui viene immediatamente indovinato il missile guidato Sadid-365. Per la prima volta, questo missile è diventato noto solo questa primavera, quando sono state mostrate le riprese dei suoi test dal BMP-2 modernizzato delle forze di terra dell’IRGC. La portata del missile era fino a 8 km, ma le caratteristiche prestazionali ora indicano una portata da 1 a 10 km. Il missile è progettato per attaccare un bersaglio dall’alto e, data la dichiarata testata tandem multiuso sufficientemente potente del peso di 9 kg, può distruggere quasi tutti i veicoli corazzati moderni. È vero, un razzo del peso di 38 kg è ancora posizionato solo su guide ferroviarie, non esiste ancora una versione nel TPK.

Antonio Albanese