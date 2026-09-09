PETROLIO. Oltre i 100 dollari a barile dopo gli ultimi bombardamenti tra Usa e Iran

Il prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari al barile per la prima volta da luglio, dopo che alcuni attacchi contro impianti petroliferi e navi in ​​Medio Oriente hanno minacciato di compromettere una catena di approvvigionamento già fragile di per sé.

Il greggio Brent, il riferimento internazionale, è salito di quasi il 3% a 100,72 dollari nelle prime ore di mercoledì. Il greggio di riferimento statunitense ha guadagnato il 2,4%, attestandosi a 95,25 dollari al barile, mentre i prezzi della benzina negli USA hanno registrato un forte rialzo durante la notte, riporta AP.

Secondo l’AAA (American Automobile Association), il prezzo medio di un gallone (oltre 3,7 litri) di benzina “regular” è aumentato di 7 centesimi durante la notte, raggiungendo i 4,22 dollari; si tratta di un valore superiore di oltre un dollaro rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

I prezzi del diesel — che possono avere un impatto significativo sui consumatori dato il loro utilizzo nei trasporti e nella produzione — hanno toccato un massimo storico venerdì e hanno continuato a salire da allora. Il prezzo medio per gallone ha raggiunto i 5,94 dollari durante la notte, segnando un aumento di 9 centesimi rispetto a venerdì scorso.

Il carburante per aerei è diventato così costoso che le compagnie aeree statunitensi e internazionali hanno ridotto i voli, aumentando al contempo tariffe e supplementi.

I mercati hanno reagito dopo che le forze armate statunitensi hanno riferito di aver colpito cinque petroliere iraniane in risposta a tentati attacchi missilistici contro una nave da guerra della US Navy, e dopo che attacchi condotti dai ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno provocato incendi in impianti petroliferi in Arabia Saudita.

I prezzi del greggio sono schizzati verso l’alto dopo l’inizio del conflitto tra Israele e Stati Uniti da un lato e l’Iran dall’altro, subendo notevoli fluttuazioni negli oltre sei mesi trascorsi da allora. Le ostilità hanno bloccato gran parte del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, un passaggio chiave attraverso il quale transitava un quinto dell’offerta mondiale di petrolio prima dell’inizio della guerra.

Per gran parte dei mesi di marzo, aprile e maggio, il Brent è stato scambiato in un intervallo compreso tra circa 70 e 100 dollari al barile. A luglio, i prezzi hanno oscillato tra 72 e 102 dollari, riflettendo l’alternarsi di speranze e delusioni riguardo a un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per consentire alle petroliere bloccate di trasportare il greggio fuori dal Golfo Persico in sicurezza.

“A nostro avviso, il raggiungimento di un accordo duraturo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti appare sempre più improbabile e potrebbe rimanere un obiettivo difficile da conseguire anche successivamente”, hanno affermato gli analisti di Bank of America in una nota di ricerca pubblicata martedì.

Gli analisti hanno alzato le previsioni sul prezzo del petrolio per la seconda metà dell’anno a 83 dollari al barile, “alla luce delle persistenti interruzioni nello Stretto di Hormuz”, pur mantenendo l’aspettativa di una graduale ripresa del transito navale attraverso lo Stretto.

Se gli attacchi dovessero continuare a paralizzare il traffico, i prezzi potrebbero raggiungere una forchetta compresa tra i 95 e i 120 dollari al barile; danni alle principali infrastrutture energetiche potrebbero invece causare picchi fino a 150 dollari al barile, hanno scritto gli analisti. I negoziati per un accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran volto a porre fine al conflitto si sono arenati sulla questione del controllo dello Stretto di Hormuz.

L’Iran rivendica il diritto di stabilire le condizioni e imporre tariffe alle navi che transitano lungo la rotta marittima antistante le sue coste. Gli Stati Uniti intendono garantire la libertà di navigazione e hanno attuato un blocco navale per impedire l’operatività dei porti iraniani e il movimento delle petroliere del Paese. La recente intensificazione degli attacchi da parte degli Houthi yemeniti potrebbe ridurre ulteriormente le forniture globali di petrolio, colpendo una rotta marittima alternativa utilizzata dall’Arabia Saudita per il trasporto di greggio durante il conflitto.

Quest’anno, l’aumento dei costi energetici ha gravato su consumatori, imprese ed economie nazionali, in particolare al di fuori degli Stati Uniti. Secondo quanto riferito questa settimana da Bank of America, le interruzioni delle attività di raffinazione in Russia, la riduzione della capacità di raffinazione altrove e il forte calo delle scorte hanno spinto verso l’alto i prezzi di diesel e benzina a livello globale.

Tuttavia, l’aumento dei prezzi potrebbe avere un impatto significativo sulle imminenti elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, che si terranno tra appena otto settimane.

Maddalena Ingrao

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