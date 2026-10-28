STATI UNITI. Trump si ripete: il Venezuela sarà presto il 51° Stato dell’Unione 

Martedì, durante un comizio al porto di Corpus Christi, in Texas, il presidente statunitense Donald Trump ha suggerito che il Venezuela potrebbe diventare il 51° stato degli Stati Uniti e che i suoi cittadini potrebbero eleggere un governatore anziché un presidente. L’occasione è stata l’annuncio dell’arrivo del primo carico di un milione di barili di petrolio venezuelano, ottenuto grazie a un accordo tra Washington e Caracas.

«Stiamo importando molto petrolio, davvero tanto. Il Venezuela diventerà un Paese prospero e, chissà, magari un giorno non lontano potrebbe diventare un prospero 51° stato. È possibile», ha dichiarato Trump, accanto a una petroliera, durante un evento a sostegno dei candidati repubblicani a una settimana dalle elezioni di metà mandato del 3 novembre. «Facciamolo. Rendiamolo il 51° stato. E invece di un presidente, eleggeremo un governatore. Che ne dite? Dopotutto, hanno un sacco di petrolio», riporta MercoPress.

Il presidente ha ringraziato il Venezuela per un rapporto definito «molto, molto buono» e ha presentato il carico come «una vittoria storica che ci conferisce il controllo su una parte enorme dell’offerta mondiale di petrolio». Il greggio, che Trump ha descritto come «gratuito», sarà raffinato in Texas, anche a Corpus Christi. «Le più grandi compagnie petrolifere stanno investendo miliardi e miliardi di dollari», ha aggiunto.

Non è la prima volta che Trump ipotizza l’annessione del Venezuela. A febbraio aveva suggerito che potesse diventare il 53° stato — dopo il Canada e la Groenlandia — e ad agosto aveva condiviso una mappa del Paese colorata con i colori della bandiera statunitense, accompagnata dalla didascalia «51° stato». La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha respinto l’idea in più occasioni; a luglio ha sottolineato che il Venezuela vanta oltre due secoli di sovranità.

Queste dichiarazioni giungono in un clima di stretta collaborazione tra i due governi. In seguito all’operazione militare statunitense del 3 gennaio che ha rimosso dal potere Nicolás Maduro — attualmente detenuto e sotto processo a New York — Washington ha riconosciuto l’amministrazione di Rodríguez, ha revocato le sanzioni nei confronti suoi e di suo fratello, il presidente dell’Assemblea Nazionale Jorge Rodríguez, e ad agosto ha siglato un accordo petrolifero che le conferisce il controllo maggioritario su una quota significativa delle riserve venezuelane. Il Dipartimento di Stato ha dichiarato che, in base alla tabella di marcia negoziata con l’opposizione, Rodríguez dovrebbe lasciare vacante la presidenza nel 2027, sebbene non sia ancora stata fissata una data per le elezioni presidenziali.

La manifestazione ha avuto luogo due giorni dopo il rientro in Venezuela della leader dell’opposizione María Corina Machado, rimasta all’estero per quasi dieci mesi. Trump ha espresso l’auspicio che la Machado “sia al sicuro”, mentre il Segretario di Stato Marco Rubio ha riferito che Washington aveva sollecitato Rodríguez a consentirne il ritorno. Il presidente ad interim ha definito l’arrivo della leader dell’opposizione una “messinscena”.

Maddalena Ingrao

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