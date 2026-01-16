GROENLANDIA. Truppe europee in ricognizione. SI prepara il dispiegamento 

Giovedì, i paesi europei hanno inviato un piccolo numero di militari in Groenlandia, mentre la Danimarca e i suoi alleati si preparavano per delle esercitazioni per cercare di rassicurare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla propria sicurezza, mentre spinge per l’acquisizione dell’isola.

Un incontro tra funzionari di Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, tenutosi mercoledì, ha evitato il tipo di umiliazione pubblica inflitta al presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy l’anno scorso, ma non ha nemmeno prodotto una soluzione rapida alla controversia, riporta Reuters.

“L’ambizione americana di conquistare la Groenlandia è intatta”, ha dichiarato giovedì il primo Ministro danese Mette Frederiksen, descrivendo un “disaccordo fondamentale”. “Questo è ovviamente grave, e quindi continuiamo i nostri sforzi per impedire che questo scenario diventi realtà.”

Trump ha affermato che l’isola, strategicamente posizionata e ricca di minerali, è vitale per la sicurezza degli Stati Uniti e che gli Stati Uniti devono possederla per impedire che Russia o Cina la occupino. Ha affermato che tutte le opzioni sono sul tavolo per proteggere il territorio, che è un territorio autonomo della Danimarca. Afferma poi che la Danimarca non è in grado di contrastare l’influenza russa e cinese nella regione artica.

La Russia ha affermato che le affermazioni della NATO secondo cui Mosca e Pechino rappresenterebbero una minaccia per la Groenlandia erano un mito concepito per alimentare artificialmente l’isteria e ha messo in guardia dai pericoli di un’escalation del conflitto nella regione. Attualmente ci sono poche prove che un gran numero di navi cinesi e russe navighi vicino alle coste della Groenlandia.

Groenlandia e Danimarca affermano che l’isola non è in vendita, che le minacce di uso della forza sono sconsiderate e che le preoccupazioni per la sicurezza dovrebbero essere risolte tra alleati. Importanti paesi dell’UE hanno sostenuto la Danimarca, con molti leader che hanno avvertito che un’occupazione militare dell’isola da parte degli Stati Uniti potrebbe di fatto significare la fine della NATO.

Prima dell’incontro con gli Stati Uniti, la Groenlandia e la Danimarca hanno dichiarato di aver iniziato ad aumentare la loro presenza militare in Groenlandia e nei dintorni, in stretta collaborazione con gli alleati della NATO, nell’ambito della promessa di rafforzare la difesa artica.

Altri alleati europei, tra cui Germania, Francia, Svezia e Norvegia, hanno dichiarato che invieranno personale militare per iniziare i preparativi per esercitazioni più ampie entro la fine dell’anno.

“Le Forze Armate danesi, insieme a diversi alleati artici ed europei, esploreranno nelle prossime settimane come implementare concretamente una maggiore presenza e attività di esercitazione nell’Artico”, ha affermato il Ministero della Difesa danese.

Il Ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ha dichiarato mercoledì che circa 200 soldati statunitensi, molti meno rispetto alla Guerra Fredda, sono attualmente di stanza in Groenlandia, che ha una popolazione di circa 57.000 abitanti.

Finora l’entità del previsto rafforzamento militare europeo non è stata resa pubblica, ma il dispiegamento iniziale sembra essere limitato.

Le Forze Armate tedesche stavano schierando una squadra di ricognizione di 13 uomini, prima a Copenaghen, prima di dirigersi in Groenlandia insieme al personale danese. Mercoledì sera, un aereo dell’Aeronautica Militare danese è atterrato all’aeroporto di Nuuk e il personale in uniforme militare è sbarcato, accolto da due autobus.

Olivier Poivre d’Arvor, ambasciatore francese in Polonia, ha dichiarato che la Francia sta inviando circa 15 specialisti di montagna in Groenlandia. La Svezia ne ha inviati tre e la Norvegia due. Anche un ufficiale britannico si è unito al gruppo di ricognizione, mentre il ministro degli Esteri olandese ha dichiarato di essere disposto a inviare personale e che avrebbe preso una decisione entro la fine della settimana. La Polonia ha dichiarato che non avrebbe inviato soldati.

Tuttavia, il dispiegamento militare europeo in Groenlandia era un messaggio all’amministrazione statunitense, ha dichiarato Marc Jacobsen, professore associato presso il Royal Danish Defence College: ”Ci sono due messaggi… uno è quello di dissuadere, di dimostrare che ‘se decidete di fare qualcosa militarmente, siamo pronti a difendere la Groenlandia’”, ha affermato. “E l’altro scopo è dire: ‘Bene, prendiamo sul serio le vostre critiche, aumenteremo la nostra presenza, ci prenderemo cura della nostra sovranità e miglioreremo la sorveglianza sulla Groenlandia’”.

Poivre d’Arvor ha dichiarato alla radio France Info: “Mostreremo agli Stati Uniti che la NATO è presente, che la Danimarca ha notevolmente aumentato le sue capacità di sorveglianza in Groenlandia e che l’Unione Europea sta contribuendo a garantire la sicurezza nazionale dell’intera regione”.

Dopo i colloqui alla Casa Bianca con il Segretario di Stato Marco Rubio e il Vicepresidente J.D. Vance, Rasmussen e la sua controparte groenlandese Vivian Motzfeldt hanno dichiarato che Stati Uniti e Danimarca avrebbero formato un gruppo di lavoro per discutere un’ampia gamma di preoccupazioni riguardanti l’isola.

Il primo Ministro della Groenlandia ha ribadito giovedì che l’isola non voleva essere governata o posseduta dagli Stati Uniti e che sarebbe rimasta parte della Danimarca e dell’alleanza NATO: “Non è il momento delle discussioni interne. È il momento dell’unità, della calma e della responsabilità. Sto seguendo da vicino la situazione e sono al vostro fianco per prendermi cura della Groenlandia”, ha dichiarato Jens-Frederik Nielsen in un post su Facebook.

Luigi Medici

