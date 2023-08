NIGERIA. Paese in crisi economica e c’è chi vuole rovesciare Tinubu

Secondo l’ultimo Monthly Oil Market Report dell’OPEC, l’economia della Nigeria ha registrato una crescita anno su anno del 2,4% nel primo trimestre del 2023. Questa cifra è in contrasto con la crescita del 3,6% osservata nel quarto trimestre del 2022, indicando un previsto rallentamento per l’anno. Nonostante una crescita dell’economia nigeriana del 3,3% nel 2022, il rapporto prevede una decelerazione per il 2023. Il progresso economico del paese è messo a dura prova da alti tassi di inflazione. E ancora l’inflazione alimentare, che contribuito in modo significativo, a peggiorare le condizioni economiche e ha raggiunto il 25,1% su base annua nel mese di giugno.

Per affrontare queste sfide, il governo nigeriano ha introdotto un pacchetto finanziario completo del valore di N500 miliardi e la Banca centrale della Nigeria ha aumentato il tasso ufficiale al 18,75% a luglio per combattere l’inflazione. Tuttavia, i problemi in corso hanno avuto un forte impatto sugli indicatori economici, come evidenziato dall’indice Stanbic IBTC Bank Nigeria Purchasing Managers che si è ritirato a 51,7 a luglio dal 53,2 di giugno.

Di recente i commercianti di petrolio della Nigeria hanno avvertito del possibile aumento del prezzo del carburante per via della crisi valutaria. Si prevede che i prezzi saliranno a circa 720 naira al litro ($ 0,93; £ 0,73) dalla media attuale di $ 0,77. Se ciò accadrà, sarà il terzo grande aumento dei prezzi da quando il presidente Bola Tinubu è salito al potere a maggio.

Il valore della naira ha continuato a cadere liberamente sul mercato dei cambi da quando il governo ha unificato i tassi di cambio. L’Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria afferma di temere che i prezzi del carburante continueranno ad aumentare finché il dollaro aumenterà nel mercato dei cambi. I commercianti di petrolio hanno anche affermato che molti rivenditori che vogliono importare il prodotto hanno dovuto sospendere il piano a causa della scarsità di valuta estera.

L’inflazione in Nigeria a luglio è salita al massimo degli ultimi 18 anni toccando il 24,08% contro il 22,79% di giugno, peggiorando la crisi del costo della vita in Nigeria mentre le riforme del presidente Bola Tinubu continuano a pesare. «L’aumento dell’inflazione alimentare su base annua è stato causato dall’aumento dei prezzi di olio e grassi, pane e cereali, pesce, patate, patate dolci e altri tuberi, frutta, carne, verdura, latte, formaggio e uova», ha detto l’agenzia di statistica.

Il presidente comunque continua per la sua strada Tinubu ha nominato il ministro delle finanze e coordinatore dell’economia il banchiere Olawale Edun con l’auspicio di ricalibrare l’economia nigeriana, ha spiegato mercoledì il portavoce del presidente.

Edun, 62 anni, è uno dei più stretti consiglieri di Tinubu e un membro del suo team economico che ha contribuito a preparare il suo manifesto elettorale. Era stato a lungo corteggiato per diventare ministro delle finanze in Nigeria. Prima della nomina di mercoledì, Edun era consigliere speciale di Tinubu per la politica monetaria.

Nel frattempo l’esercito nigeriano mette in guardia sul complotto per istigare l’esercito a rovesciare il presidente Tinubu. L’alto comando delle forze armate nigeriane afferma che ci sono complotti da diverse parti per istigare membri dell’esercito nigeriano a rovesciare l’attuale amministrazione guidata da Bola Tinubu.

Il portavoce delle forze armate nigeriane, tuttavia, ha affermato che i militari non esprimono insoddisfazione per il sistema esistente nel Paese e non si lasceranno coinvolgere in alcuna azione contro l’attuale amministrazione.

Antonio Albanese