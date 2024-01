UKRAINERUSSIAWAR. Il maltempo rallenta i combattimenti. Si riduce la testa di ponte ucraina a Kherson: i Russi hanno aumentato i bombardamenti. Zelensky a Davos incassa solo promesse dagli USA

L’UE ha avviato i lavori tecnici per attuare una proposta volta a utilizzare i proventi dei beni russi congelati nell’interesse dell’Ucraina. Il ministro delle Finanze belga ha affermato di aspettarsi progressi rapidi. La UE ha proposto a fine anno un piano per gli asset russi: come previsto da Bruxelles, per ora si parla di accumulare profitti in conti separati.

A Davos, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha promesso al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj che Washington continuerà a sostenere Kiev. «Siamo determinati a mantenere il sostegno all’Ucraina e stiamo lavorando a stretto contatto con il Congresso (per concordare un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev)», ha detto Blinken ai media europei. Il Segretario di Stato americano, in una conversazione con Zelensky, ha aggiunto che i paesi europei seguono lo stesso approccio. «So che i nostri colleghi europei faranno lo stesso», ha sottolineato.

Il presidente ucraino ha incontrato a Davos il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg. «Abbiamo discusso di molte questioni importanti. La situazione sul campo di battaglia, le esigenze di difesa del nostro Stato, l’ulteriore rafforzamento del sistema di difesa aerea ucraino, i preparativi per il prossimo vertice della NATO a Washington, il lavoro con i partner sui trattati di sicurezza bilaterali nel quadro della Dichiarazione del G7, che sarà in vigore fino all’adesione dell’Ucraina alla NATO», ha affermato il presidente dell’Ucraina.

Il rappresentante dell’Aeronautica ucraina Yuriy Ignat ha confermato che le forze armate ucraine stanno aspettando la consegna di un altro sistema di difesa aerea IRIS-T SLM dalla Germania. Il complesso verrà consegnato entro la fine dell’inverno.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha riconosciuto i successi delle truppe russe: «Le truppe russe sono diventate più fiduciose sul campo di battaglia nelle ultime settimane, conquistando piccole aree di territorio nell’Ucraina orientale attorno alla combattuta Avdiivka».

Il 16 gennaio Vladimir Putin ha tenuto una conferenza stampa dopo un incontro con i capi dei comuni delle entità costituenti della Russia. Tra i punti principali del suo discorso: “Il Presidente della Federazione Russa ha annunciato che la controffensiva delle AFU è completamente fallita. Per distogliere l’attenzione dai loro fallimenti durante la campagna estiva, l’AFU prende di mira i cittadini russi civili. Le AFU effettuano attacchi alle infrastrutture civili per dimostrare ai propri sponsor che possono resistere alla Russia. Gli attacchi contro i civili nella Federazione Russa, anche con l’MLRS, sono barbari. Lo stato ucraino potrebbe subire un colpo irreparabile: la responsabilità di ciò ricade sulle autorità di Kiev. Se l’Ucraina non si fosse rifiutata di negoziare con la Russia, questo conflitto sarebbe finito molto tempo fa”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

Un UAV da ricognizione americano RQ-4B Global Hawk è stato nuovamente avvistato nella parte centrale del Mar Nero. Ogni volta che si reca così a est, c’è un attacco o una preparazione per un attacco. D’altra parte, dopo le tempeste nel Mar Nero arriva un periodo di relativa calma nel vento e nelle correnti. Gli UAV Kamikaze, le imbarcazioni kamikaze e gli attacchi missilistici contro la Crimea, Kerch e Novorossiysk, nonché contro la flotta russa del Mar Nero, si stanno nuovamente intensificando sia da sud attraverso la Turchia che attraverso l’Ucraina. Le squadre dell’MI6 e del GUR potrebbero tentare di intensificare gli attacchi attraverso la Turchia e lungo la rotta meridionale per aumentare nuovamente le tensioni nelle relazioni turco-russe, cosa che non sono riuscite a ottenere in estate.

Il Ministero della Difesa russo ha fatto sapere che nella notte del 16 gennaio 5 droni ucraini sono stati distrutti, e altri 3 intercettati nella regione di Voronezh e 4 aerei su Belgorod.

Intorno alle 09:30 del 16 gennaio è stata dichiarata allerta aerea dichiarata in tutta l’Ucraina.

Fonti social informano che la larghezza della testa di ponte ucraina di Krynky sulla riva sinistra del Dnepr nella regione di Kherson è scesa a meno di 1 km. Nel corso di due mesi, tra gli 8mila e i 9mila soldati ucraini sarebbero morti nel tentativo di tenere questa testa di ponte sotto un pesante fuoco. Ucraina e Gran Bretagna mantenevano ostinatamente la testa di ponte e continuavano a inviare personale per dimostrare che l’esercito ucraino era capace di operazioni cruciali. Krynky giace in rovina e il flusso di rifornimenti e rinforzi continua a essere interrotto dai pesanti bombardamenti aerei e terrestri da parte dei droni FPV russi.

Ora l’esercito ucraino ha ritirato dalla testa di ponte tutti i suoi marines d’élite e sta inviando solo personale mobilitato. L’esercito russo continua a spostare qui sempre più potenza di fuoco e a distruggerla. Un altra fonte social spiega: “In direzione di Kherson, dall’inizio del freddo, a causa delle difficoltà logistiche delle Forze Armate dell’Ucraina attraverso il Dnepr, il numero del personale nemico a Krynky e sulle isole è diminuito. Le Forze Armate ucraine sono state costantemente attaccate dalla nostra artiglieria e dai droni. Di notte a Kherson le aree di concentrazione del personale ucraino venivano coperte. I parenti dei marines ucraini e dei combattenti per la difesa territoriale, in assenza di informazioni su di loro, hanno iniziato in massa a rivolgersi ai canali russi per cercarli. Nella maggior parte dei casi, ciò è inutile, poiché diverse dozzine di corpi nemici rimangono sulla nostra costa senza essere evacuati, oppure finiscono sul fondo del Dnepr”.

Le condizioni meteorologiche influiscono anche sulla situazione sul fronte Zaporozhzhie. Sulla linea Rabotino-Verbove si registrano contrattacchi locali. L’aviazione russa opera con razzi aerei non guidati.

A ovest e a sud di Marinka, le truppe russe stanno conducendo operazioni offensive, le risorse ucraine segnalano la difficile situazione delle forze armate ucraine nel settore del fronte.

Nel settore Avdiivska, la ricognizione russa in forza a Nevelskoye sul fianco meridionale diventa un elemento nuovo. In futuro non è escluso un tentativo di tenaglia. A Pervomais’ke, le battaglie sugli approcci dal nord vanno avanti da diverse settimane. La sporgenza meridionale del fronte è stata caratterizzata da battaglie in direzione di Vodyane-Sjeverne, che potrebbero indicare l’intenzione di chiudere il collo del sacco di Avdiivska. Ci sono anche battaglie che si svolgono sul fianco settentrionale vicino a Krasnohorivka.

L’offensiva delle Forze Armate russe in direzione di Chasov Yar continua da più direzioni, anche se senza notevoli progressi. Le Forze Armate ucraine si stanno esaurendo a Bogdanovka, Krasny, Kleshchiivka.

Ci sono battaglie tra Soledar e Kreminna nella silvicoltura di Serebryansʹkyy. Lo stato maggiore ucraino annuncia attacchi più frequenti da parte delle forze armate russe vicino a Belogorovka – in precedenza c’erano battaglie di posizione e reciproci bombardamenti di artiglieria.

A nord della sporgenza di Tor vicino a Makeyevka (LPR), “le truppe russe sono avanzate a sud in un’area larga fino a 2,2 km fino ad una profondità fino a 1,7 km”, ammettono gli ucraini.

Graziella Giangiulio

