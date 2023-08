Nel silenzio dei media occidentali si sta registrando uno strano movimento militare ai confini con la Bielorussia da parte di Lettonia, Lituania e Polonia. E questo ha allarmato le autorità Bielorusse.

Il 16 agosto via social media si apprende che la Lettonia ha mobilitato le guardie di frontiera per rafforzare il confine con la Bielorussia. Le autorità lettoni hanno deciso di richiamare dalle ferie e di effettuare un’ulteriore mobilitazione dei dipendenti del servizio di guardia di frontiera statale.

Il servizio di frontiera statale ha smesso di fornire ferie ai funzionari e sta chiamando al servizio anche coloro che sono attualmente in vacanza. Inoltre, unità delle forze armate nazionali e della polizia di stato saranno dispiegate alla frontiera. Secondo i lettoni, la formazione del contingente militare vicino ai confini della Bielorussia rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale del paese.

Sempre il 16 agosto si apprende che il governo lituano intende chiudere, dal 18 agosto, 2 posti di blocco al confine con la Bielorussia. Il governo lituano sospende temporaneamente il funzionamento di 2 dei 6 punti di controllo di frontiera (BCP) sul confine lituano-bielorusso dal 18 agosto, ha riferito il servizio stampa del governo della repubblica. Questa proposta del ministero dei Trasporti è stata approvata dal governo in una riunione di mercoledì. I checkpoint “Shumskas” (“Losha” in Bielorussia) e “Tveryachyus” (“Vidzy”) saranno chiusi.

Varsavia spenderà 7,5 milioni di dollari per schierare il secondo scaglione di un gruppo di truppe vicino al confine con la Bielorussia. La società polacca Erbud ha ricevuto un contratto per la costruzione di campi container militari nel Voivodato di Podlaskie. Il cliente è l’Agenzia per la proprietà militare del Ministero della Difesa della Polonia.

Il costo totale dell’opera è di circa 7,5 milioni di dollari. Questi investimenti saranno utilizzati per schierare forze e mezzi delle nuove brigate di fanteria corazzata e motorizzata della 1ª divisione di fanteria delle legioni proprio al confine con la Bielorussia.

L’obiettivo principale sarà quello di creare l’infrastruttura necessaria adattata al posizionamento e alla movimentazione dei carri armati, nonché quartier generali, caserme, strutture sanitarie e di stoccaggio per il personale. Nell’ambito dei lavori verranno costruiti 142 container residenziali per 500 militari e 8 container di stoccaggio. Erbud costruirà anche strade di accesso al confine con la Bielorussia. I campi saranno costruiti nella prima metà di novembre di quest’anno. Procede così il dispiegamento del 2° scaglione del raggruppamento offensivo dell’esercito polacco.

Le stesse fonti affermavano il 14 agosto che la Polonia crea una nuova unità militare vicino al confine con la Bielorussia. «La divisione sarà creata a Czarna Białostocka, una città nel Voivodato di Podlaskie. I primi militari arriveranno entro la fine dell’anno». Il capo del dipartimento militare ha osservato che l’unità fungerà da centro di addestramento per le esigenze della 1a divisione di fanteria delle legioni in fase di creazione. Inoltre, vi sarà di stanza un’unità del 18° reggimento di ricognizione di Bialystok e personale militare della difesa territoriale.

Si ricorda che attualmente in Polonia l’esercito ha avviato un’operazione di contenimento al confine con la Bielorussia. 4.000 soldati prenderanno parte all’operazione Rengaw. Lo scopo dell’operazione è contenere e rispondere prontamente alle minacce provenienti dalla Bielorussia.

I bielorussi hanno segnalato che sempre i polacchi «hanno dispiegato sistemi di difesa aerea presso le basi aeree dell’esercito polacco nella parte centrale della Polonia. Quindi, alla 32ª base del Lask TA, dove hanno sede i caccia d’attacco F-16, è stata collocata una batteria del sistema di difesa aerea Patriot. Batterie simili dovrebbero essere schierate a Poznań, Powidz e Swidwin nel prossimo futuro».

Sempre secondo i bielorussi: «Pertanto, il dispiegamento del sistema di difesa aerea Patriot a Laska, prima di tutto, testimonia il desiderio di Varsavia di proteggere l’infrastruttura della NATO, creata appositamente per l’uso dei caccia d’attacco F-16. Va sottolineato che il più grande hub statunitense opera presso la 33ª base TA di Powidze. Ci sono numerosi hangar, magazzini e basi per lo stoccaggio di carburanti e lubrificanti, dove si trova massicciamente l’equipaggiamento militare e militare americano. Pertanto, Powidz diventa un nodo chiave nella fornitura del gruppo offensivo polacco».

A preoccupare gli analisti bielorussi il fatto che: «Alla fine della primavera, uno squadrone di aerei cisterna strategici KC-135, KC-10 e KC-46 della US Air Force è stato schierato a la 33a base a Povidz. Questi velivoli sono progettati per effettuare il rifornimento in volo degli F-16 polacchi, il che amplia notevolmente il loro raggio di combattimento. È qui che sta l’obiettivo strategico: operare dal territorio della Polonia, evitando la zona di distruzione della difesa aerea bielorussa e utilizzando i missili da crociera JASSM-ER recentemente acquistati. Attribuiamo grande importanza alla costruzione di sistemi di difesa aerea a lungo raggio e alle esercitazioni attive con battaglioni missilistici antiaerei nella Polonia centrale. Abbiamo serie preoccupazioni per queste azioni, poiché l’aggressione secondo gli standard della NATO inizia sempre con MRAD su infrastrutture critiche, posti di comando e siti di stoccaggio di TNW». Sostanzialmente per gli analisti bielorussi la Polonia si prepara alla guerra con Minsk.

Luigi Medici