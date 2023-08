La Casa Bianca risponde all’Ucraina in merito all’arrivo di armi a lungo raggio: «Non sono state ancora prese decisioni in merito al possibile invio di missili ATACMS a lungo raggio per Kiev, ma tale possibilità rimane».

La NATO ha affermato che la sua posizione sulla questione dell’ingresso di Kiev nell’alleanza rimane la stessa: il blocco militare continuerà a sostenere l’Ucraina “per il bene di una pace duratura”, scrive il quotidiano Guardian, citando un rappresentante dell’alleanza.

La Svizzera il 16 agosto ha aderito all’11° pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia. I titolari di passaporti russi ordinari e diplomatici delle nuove regioni russe, nonché dell’Abkhazia e dell’Ossezia meridionale, non riceveranno più visti Schengen svizzeri, ha affermato il Consiglio federale della Confederazione svizzera.

Secondo il ​​​​vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev: «L’Occidente non è interessato ai negoziati su una soluzione pacifica in Ucraina», ha dichiarato ai giornalisti. «I loro discorsi sul fatto che è ora di sedersi al tavolo e avviare negoziati su un argomento pacifico, è tutta una posizione furba. Non lo vogliono. Vogliono continuare a far girare il volano militare per guadagnare soldi per i loro budget», ha chiosato Medvedev.

Kiev sta lavorando per arrivare al vertice del G20, dove l’Ucraina non è stata invitata a darne notizia il Ministero degli Esteri ucraino. Il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar ha confermato che l’Ucraina non ci sarà e non verrà invitata.

L’aviazione ucraina non riceverà caccia F-16 né nell’autunno né nell’inverno del 2023 a dirlo Yuriy Ignat, portavoce del comando dell’aeronautica delle forze armate dell’Ucraina. Volodymyr Zelensky ha firmato le leggi sull’estensione della legge marziale e la mobilitazione in Ucraina per 90 giorni, fino al 15 novembre, riferisce il deputato della Verkhovna Rada Yaroslav Zheleznyak.

Non solo, Volodymyr Zelenskyy ha affermato di aver incaricato i ministeri degli esteri e della difesa di trasmettere all’Occidente esattamente ciò che l’Ucraina vuole ricevere in pacchetti di aiuti alla difesa. Il comandante delle forze di terra ucraine, Syrsky, ha riconosciuto la complicazione della situazione in direzione di Kupyansk, dove l’esercito russo sta avanzando nelle ultime settimane.

Ha affermato che la maggior parte della giornata ha lavorato in unità «che guidano la difesa alla periferia della città». Syrsky ha anche espresso preoccupazione per un possibile «blocco, e successivamente la cattura di Kupyansk» da parte delle truppe russe.

Ed ora uno sguardo al fronte: postate statistiche sulle operazioni militari della 6a armata delle forze armate russe nella direzione di Kupyansk.

Secondo le dichiarazioni del servizio stampa del gruppo di truppe “Ovest” dall’1 al 14 agosto, la 6ª Armata ha: respinto 38 attacchi della 14ª brigata delle forze armate ucraine; ucciso 580 militanti; catturato 33 roccaforti e 38 posti di osservazione della 14ª brigata; l’aviazione dell’esercito dell’esercito ha inflitto 47 colpi alle posizioni della 14ª brigata; due militanti sono stati catturati.

Nel frattempo il trasfusionale di Chernihiv ha chiesto grandi quantità di sangue di tutti i gruppi sanguigni. A quanto si apprende via social media, ogni giorno vengono portati agli ospedali militari dalla direzione Kupyansk-Bachmut. Secondo i residenti locali, tutte le istituzioni mediche, sia città che regioni, sono piene di feriti e praticamente non ci sono cure mediche per i civili. Tutte le operazioni programmate sono state annullate.

Alle ore 13.00 del 17 agosto 2023 si registrava che sia Rabotino che le vicine postazioni delle Forze Armate russe continuano ad essere attaccate da formazioni ucraine. La principale forza d’attacco è costituita dai paracadutisti dell’82ª Brigata Aviotrasportata e della 46ª Brigata Marina. Inizialmente, le forze armate ucraine consideravano 116, 117 e 118 ombr 10 AK per sfondare la prima linea di difesa, ma perdite e fallimenti hanno costretto aggiustamenti.

Distaccamenti dell’82ª Brigata Aviotrasportata, rinforzati dalla 46ª e dalla 118ª Brigata, tentarono di avanzare verso Rabotino, ma la situazione alla periferia nord-est rimane la stessa: questa parte del paese si trova nella zona grigia. Inoltre, gli ucraini hanno attaccato senza successo le roccaforti delle Forze Armate RF tra Rabotino e Verbov. Ma l’attacco è stato respinto e due compagnie d’assalto dell’82° odshbr per un totale di 116 persone sono state inviate per il recupero.

I rinforzi della 116ª brigata e della 15ª brigata della Guardia Nazionale, così come il complesso di guerra elettronica Bukovel, sono stati trasferiti a Malaya Tokmachka per rafforzare il gruppo.

Il sistema missilistico antiaereo ucraino Buk, avvicinatosi alla linea del fronte, ha colpito un elicottero d’attacco russo Ka-52 a ovest di Novoprokopovka. Il pilota è sopravvissuto ed è stato evacuato, ma il navigatore è morto.

Graziella Giangiulio