MESSICO. Nel 2023 il miglior partner commerciale sono stati gli USA, non più la Cina

Nel corso del 2023 il Messico è diventato la principale fonte di beni importati dagli Stati Uniti, soppiantando la Cina per la prima volta in più di vent’anni. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, la ripresa del Messico segnala un cambiamento significativo nelle dinamiche del commercio globale.

Mentre le tensioni tra Stati Uniti e Cina persistono, alimentate da controversie commerciali e tariffe, il passaggio al Messico come principale partner commerciale degli Stati Uniti aiuta a ridurre i costi e ad accelerare la catena di approvvigionamento, riducendo in definitiva i costi delle merci negli Stati Uniti, riporta MercoPress.

Secondo il Dipartimento del Commercio, tra il 2022 e il 2023, il valore delle merci importate negli Stati Uniti dal Messico è aumentato di quasi il 5%, fino a superare i 475 miliardi di dollari. Nello stesso periodo le importazioni cinesi sono diminuite del 20%, a 427,2 miliardi di dollari, appena al di sopra del Canada.

Inoltre, il valore delle importazioni cinesi è rimasto superiore al valore delle importazioni messicane dal 2002 fino ai dati più recenti. Il valore delle importazioni cinesi è aumentato vertiginosamente all’inizio della pandemia poiché molti americani hanno acquistato di tutto, dai mobili ai laptop prodotti in Cina. Il commercio con la Cina è rimasto forte nel 2022 nonostante le interruzioni della catena di approvvigionamento, sebbene i valori siano diminuiti lo scorso anno.

Più di un terzo delle importazioni statunitensi – per un valore di oltre 3mila miliardi di dollari – provengono da Messico, Cina e Canada.

Il deficit commerciale statunitense – esportazioni meno importazioni – si è contratto di quasi il 19% nel 2023. Le imprese e i consumatori statunitensi hanno acquistato di più dai paesi europei, dalla Corea del Sud, dall’India e dal Vietnam, in particolare articoli di abbigliamento e ricambi per auto. Nel complesso, le importazioni statunitensi sono diminuite nel 2023 a causa del calo della spesa per beni di consumo come vestiti e telefoni cellulari, nonché della diminuzione del petrolio greggio.

Stando al New York Times, parte del calo delle merci cinesi importate potrebbe essere dovuto alle tariffe imposte dall’amministrazione Trump nel 2018, che hanno reso questi prodotti più costosi per gli americani. L’amministrazione Biden ha continuato a spingere le aziende a “riportarsi” restituendo la produzione negli Stati Uniti o “a sponda amica” per commerciare con gli alleati. Il commercio con la Cina è diminuito per articoli con tariffe elevate, mentre è cresciuto per articoli senza tariffe.

Questo calo delle importazioni cinesi potrebbe non essere così grave come sembra, dato che le aziende potrebbero importare beni da altri paesi originariamente fabbricati in Cina per aggirare le tariffe statunitensi.

Queste sono tutte buone notizie per il Messico. L’economia del Messico ha avuto un 2023 forte e il suo peso è diventato la valuta in più rapida crescita al mondo, guadagnando il 15% lo scorso anno. Il mercato azionario del paese ha registrato buoni risultati e gli investimenti diretti esteri – la quantità di proprietà di società nazionali detenute da società o governi stranieri – sono aumentati del 40%. Inoltre, il fatto che gli Stati Uniti evitassero la recessione sarebbe un gradito segnale di sollievo per il Messico.

L’accordo Stati Uniti-Messico-Canada, entrato in vigore nel 2020, ha sostituito il NAFTA e ha rafforzato i legami tra gli Stati Uniti e il suo vicino meridionale. Tuttavia, man mano che queste relazioni si sono rafforzate, le tensioni cominciano a ribollire anche tra i tre paesi.

Mentre il Messico diventa una potenza economica, alcune aziende americane hanno accusato il paese di favorire le aziende locali e di limitare la loro capacità di espandersi in Messico. Il governo degli Stati Uniti sta prestando attenzione e alcuni temono che ciò possa portare a tariffe di ritorsione.

La crescente relazione del Messico con gli Stati Uniti dimostra che il Messico sta raccogliendo i benefici di un maggiore “near-shoring”, una pratica in cui i paesi portano le catene di approvvigionamento di beni cruciali a paesi che sono vicini fisicamente e politicamente. Ciò ha il vantaggio di ridurre i costi e accelerare la catena di approvvigionamento, riducendo in definitiva i costi dei prodotti per i consumatori.

Tuttavia, la crescita dell’economia del Messico potrebbe arrestarsi se il governo non investisse di più nelle infrastrutture e nella disponibilità di energia del paese.

Il Messico importa ancora la maggior parte del gas naturale utilizzato negli ambienti industriali dagli Stati Uniti. S&P Global rileva che tali aree sono già sature e avrebbero bisogno di più infrastrutture.

Secondo Bloomberg, Il Messico ha anche una fornitura di energia elettrica irregolare che è costantemente sotto pressione e sarà ulteriormente messa alla prova man mano che sempre più aziende si trasferiranno nel paese. Il consumo energetico del Messico è triplicato in 30 anni e continuerà a crescere.

E poi ci sono cose che gli americani spesso danno per scontate, come l’accesso all’acqua. A Nuevo León, dove Tesla sta costruendo la sua fabbrica, una siccità nel 2022 ha lasciato migliaia di residenti senza acqua, provocando disordini sociali.

L’ascesa del Messico come principale partner commerciale dell’America comporta sfide sempre più grandi che il paese dovrà affrontare per continuare a crescere.

Maddalena Ingrao

