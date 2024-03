ASEAN. L’Europa torna agli incontri della Difesa nel Sud Est Asiatico

I ministri della Difesa dell’Asean si sono incontrati il 5 marzo nella città di Luang Prabang, nel nord del Laos. Dopo l’incontro, il ministro della Difesa tailandese Suthin Klungsaeng ha detto che il blocco sta prendendo in considerazione nuovi membri per la sua piattaforma ampliata di incontri sulla difesa, nota come Asean Defense Ministers’ Meeting-Plus – Admm-Plus.

“Stiamo valutando di accettare nuovi membri, poiché ci sono paesi europei che mostrano interesse a voler aderire”, ha detto Suthin, aggiungendo che Francia, Canada e Regno Unito vogliono entrare nell’Admm-Plus. Attualmente, la piattaforma conta otto membri non-Asean: Australia, Cina, India, Giappone, Nuova Zelanda, Russia, Corea del Sud e Stati Uniti.

Saichay Kommasith, segretario permanente del ministero della Difesa del Laos, ha detto che i ministri hanno assegnato un comitato di lavoro per approfondire i dettagli. “Si prevede che il comitato degli alti funzionari finalizzerà il processo e proporrà un’approvazione al prossimo incontro dei ministri della difesa dell’Asean previsto per novembre”, ha affermato.

Le tensioni geopolitiche stanno aumentando nella regione dell’Asean mentre la Cina espande il suo peso e la sua rivalità con gli Stati Uniti si intensifica. Anche le guerre in corso tra Ucraina-Russia e Israele-Hamas hanno colpito la regione, spingendo al rialzo i costi delle materie prime, riporta Nikkei.

“Attualmente stiamo assistendo a conflitti geopolitici che ci riguardano”, ha detto il ministro della Difesa del Laos, Chansamone Chanyalath, in un discorso di apertura della riunione di martedì. “L’Asean dovrebbe considerare i rischi e le sfide che ci attendono e trovare soluzioni per affrontarli.”

I suoi commenti durante l’incontro sono arrivati mentre le Filippine, lo stesso giorno, accusavano la Cina di aver interrotto la sua missione di rifornimento delle truppe di stanza nel Mar Cinese Meridionale.

Per l’Asean, anche la crisi umanitaria in uno dei suoi membri, il Myanmar, è diventata un’agenda più urgente. Sono trascorsi tre anni dalla presa del potere militare nel febbraio 2021, ma sono stati compiuti pochi progressi in termini di ripristino della pace in Myanmar.

Domenica, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha affermato che 18,6 milioni di persone in Myanmar necessitano di assistenza umanitaria, aggiungendo che le persone “stanno lottando per sopravvivere in mezzo a conflitti e insicurezza, minacce alla sicurezza e alla protezione dei civili, nonché all’impennata dell’inflazione.

Il Myanmar ha inviato rappresentanti alla riunione della difesa, segnando un ritorno al quadro di difesa regionale. Il regime militare aveva saltato la maggior parte degli incontri di alto livello dalla presa del potere militare del 2021, poiché l’Asean aveva rifiutato la partecipazione dei leader militari alle riunioni del blocco.

A gennaio 2024, il Myanmar ha anche inviato rappresentanti alla riunione dei ministri degli Esteri dell’Asean per la prima volta in oltre due anni, durante la quale i membri hanno concordato di inviare assistenza umanitaria al Myanmar attraverso il confine con la Thailandia. Le autorità tailandesi hanno visitato la zona di confine di Mae Sot l’8 e il 9 febbraio per allestire adeguati posti di blocco per gli aiuti.

Si prevede che le autorità di difesa, in particolare quelle tailandesi, svolgano un ruolo essenziale nel sostenere la fornitura transfrontaliera di medicinali e altri beni di prima necessità.

Tuttavia, il ministro tailandese Suthin ha detto ai giornalisti che i ministri presenti all’incontro hanno parlato solo di “come potenziare gli aiuti umanitari a tutte le nazioni dell’Asean” piuttosto che di aiuti specifici al Myanmar.

Gli stati membri dell’Asean hanno insistito affinché il Myanmar segua il “consenso in cinque punti”, una tabella di marcia per il ripristino della pace concordata nell’aprile 2021 tra i leader dell’Asean e il leader militare del Myanmar. Chiede la cessazione immediata della violenza, la creazione di un dialogo costruttivo tra tutte le parti interessate, l’invio di un inviato speciale dell’Asean per facilitare i colloqui di pace, la fornitura di aiuti umanitari e l’invio di un inviato speciale per incontrare tutte le parti interessate in Myanmar.

Luigi Medici

