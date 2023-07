GIAPPONE. Tokyo conferma le forniture militari per Kiev

Il Giappone inizierà a prepararsi a fornire attrezzature per la difesa e assistenza infrastrutturale all’Ucraina, aiutando la ricostruzione economica del paese attraverso un nuovo quadro progettato per rafforzare la sicurezza dei paesi partner.

Il governo giapponese prenderà in considerazione il trasferimento dei sistemi di comunicazione militare in Ucraina, oltre a riparare i porti marittimi militari e civili e gli aeroporti. Non prevede di fornire armi da utilizzare in prima linea, riporta Nikkei.

I dettagli saranno definiti in vista di una conferenza bilaterale sulla ricostruzione economica ucraina, che si terrà all’inizio del 2024 in Giappone.

«Il Giappone sosterrà la lotta dell’Ucraina contro l’invasione russa a modo suo», ha detto il primo ministro Fumio Kishida al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Il nuovo pacchetto di assistenza è inquadrato come una dimostrazione della solidarietà di Tokyo con Kyiv.

Kishida prevede di utilizzare il nuovo programma ufficiale di assistenza alla sicurezza del Giappone, che consente al governo di fornire gratuitamente ai “paesi che la pensano allo stesso modo” attrezzature per la difesa. Il quadro intende integrare il programma ufficiale di assistenza allo sviluppo, che è limitato ai progetti civili.

I trasferimenti attraverso il quadro OSA dovranno comunque rispettare i tre principi del Giappone sulle esportazioni di armi. Saranno inoltre limitati a campi non direttamente correlati a qualsiasi conflitto internazionale e dovranno rispettare la Carta delle Nazioni Unite.

Gli Stati Uniti e l’Europa hanno iniziato a fornire attrezzature per la difesa all’Ucraina poco dopo che la Russia ha lanciato la sua invasione nel febbraio 2022. Il Giappone, che non era in grado di fornire tali attrezzature a una nazione coinvolta in un conflitto armato, ha aggiornato le sue linee guida sull’esportazione di armi in modo che potesse anche trasferire articoli all’Ucraina come un paese che è stato invaso in violazione del diritto internazionale.

Finora, il Giappone ha fornito all’Ucraina giubbotti antiproiettile, caschi, mezzi di trasporto e altri oggetti appartenuti alle forze di autodifesa giapponesi. Ma questo ha richiesto alcune soluzioni alternative, come classificarli come articoli usati scartati dalle SDF.

Si teme che la fornitura di attrezzature per la difesa all’Ucraina possa essere interpretata come un coinvolgimento nei combattimenti. Il governo giapponese valuterà attentamente cosa includere nel nuovo pacchetto.

Il Giappone ha già scelto Filippine, Malesia, Bangladesh e Fiji come destinatari dell’OSA per l’anno fiscale 2023. Tutti e quattro i paesi sono stati interessati dall’intensificazione dell’attività marittima cinese negli ultimi anni e il Giappone mira a rafforzare le proprie capacità di difesa.

Secondo le attuali regole giapponesi, le esportazioni di armi letali sono generalmente vietate a meno che il paese destinatario non sia stato coinvolto nel loro sviluppo. Anche gli oggetti non letali non possono essere trasferiti, ad eccezione dell’uso in determinati campi, come le operazioni di salvataggio. Le esportazioni verso paesi che sono parti di conflitti armati sono soggette a un divieto generalizzato.

C’è stata una spinta per aggiornare queste regole in modo che il Giappone possa supportare la sua industria della difesa e rispondere meglio a un ambiente di sicurezza in evoluzione. Ma le discussioni all’interno del governo e del Partito Liberal Democratico al governo sono state lente ad andare avanti.

Martedì scorso Kishida ha esortato l’LDP e il partner della coalizione minore Komeito ad accelerare il dibattito sull’allentamento delle regole sull’esportazione della difesa. Il governo dovrebbe presentare la nuova bozza di linee guida alla coalizione di governo già ad agosto.

Antonio Albanese