RUSSIA. Al via al rublo digitale

Anche in Russia le transazioni digitali cominciano a fare breccia nel sistema finanziario del Paese. Da un lato la necessità di cominciare a mettere un freno alla corruzione ad alti livelli e ad alti costi, dall’altro l’opportunità di capire meglio come stanno i conti dei russi. La nuova parola d’ordine è tracciabilità.

La Banca centrale russa ha infatti, sviluppato le regole di base della piattaforma del rublo digitale. Secondo la Banca centrale, il documento elenca i tipi di portafogli digitali (conti in rubli digitali), fornisce la procedura per aprirli e chiuderli, un elenco di operazioni con rubli digitali. Inoltre, il progetto di regolamento descrive il meccanismo per la risoluzione delle controversie, considerando le richieste e i reclami degli utenti, nonché la procedura per monitorare il rispetto da parte dei partecipanti delle regole della piattaforma.

La piattaforma funzionerà 24 ore su 24, compresi i fine settimana e i giorni festivi. Le operazioni su di esso saranno effettuate online. L’11 luglio, la Duma di Stato ha adottato una legge che crea le basi per l’introduzione del rublo digitale e l’implementazione dei pagamenti senza contanti utilizzando questa valuta. Il 13 luglio la Duma di Stato ha adottato la legge sul rublo digitale l’ha armonizzata nel codice civile della Federazione Russa e lo classifica come oggetto di diritti civili.

Il documento stabilisce anche la possibilità di regolamenti in rubli digitali sul territorio del Paese trasferendoli dalla Banca di Russia all’interno della piattaforma del rublo digitale in conformità con la legislazione sul sistema di pagamento nazionale. Inoltre, stabilisce la possibilità di emissione urgente da parte delle banche di rubli digitali appartenuti al testatore per le spese del suo funerale. La legge dovrebbe entrare in vigore il 1° agosto 2023.

Le banche russe saranno pronte a testare il rublo digitale ad agosto. Questo almeno è quanto si apprende dai media russi. In questa fase, dovrebbero svolgersi tali operazioni, come l’apertura e la chiusura di portafogli digitali, il loro rifornimento e trasferimenti tra individui, nonché il pagamento di beni e servizi utilizzando un codice QR.

Anna Lotti