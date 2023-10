COREA DEL SUD. Seul lancia l’allarme: Pyongyang può imitare Hamas

Il ministro della Difesa della Corea del Sud ha detto il 10 ottobre che spingerà per sospendere l’accordo militare intercoreano del 2018 al fine di riprendere la sorveglianza in prima linea verso la Corea del Nord, poiché l’attacco a sorpresa contro Israele da parte di Hamas ha sollevato preoccupazioni nel Sud Corea su attacchi simili da parte del Nord.

L’accordo, riporta AP, raggiunto tra l’ex presidente sudcoreano Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong Un, ha creato zone cuscinetto lungo i confini terrestri e marittimi e zone di interdizione al volo sopra il confine per prevenire scontri. L’accordo militare intercoreano è uno dei pochi resti tangibili dell’ambiziosa diplomazia di Moon con Kim. Gli sforzi di Moon hanno contribuito a organizzare il primo vertice di Kim con l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel giugno 2018.

Parlando con i giornalisti a Seul, il ministro della Difesa sudcoreano Shin Won-shik ha citato le violenze in Israele e Gaza per sottolineare la necessità di rafforzare il monitoraggio sul Nord. Shin è stato nominato sabato dal presidente Yoon Suk Yeol.

Shin è stato particolarmente critico nei confronti delle no-fly zone dell’accordo intercoreano, che secondo lui impedisce alla Corea del Sud di utilizzare appieno le sue risorse di sorveglianza aerea in un momento in cui le minacce nucleari nordcoreane stanno crescendo.

Il 25 settembre la Corea del Nord ha definito il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol “un ragazzo con un cervello spazzatura” e “un diplomatico idiota” accusandolo di aver usato un discorso delle Nazioni Unite per lanciare un avvertimento sull’approfondimento dei legami militari nordcoreani con la Russia. Le relazioni tra le Coree sono peggiorate in seguito al fallimento dei colloqui più ampi tra Washington e Pyongyang nel 2019 sul programma di armi nucleari del Nord. La Corea del Nord ha minacciato di abbandonare l’accordo del 2018 mentre intensificava i test missilistici a un ritmo record, spingendo il conservatore Yoon ad adottare una linea più dura nei confronti di Pyongyang rispetto al suo predecessore più “colomba” che “falco”.

Anche se per la Corea del Sud sarebbe necessario un complicato procedimento legale per abbandonare completamente l’accordo, per sospendere l’accordo sarebbe necessaria solo una decisione da parte di una riunione del gabinetto, ha affermato Shin.

«Hamas ha attaccato Israele, e la Repubblica di Corea è sotto una minaccia molto più forte», ha detto Shin, invocando il nome formale della Corea del Sud.

«Per contrastarla, dobbiamo osservare i movimenti militari nordcoreani con le nostre risorse di sorveglianza, per sapere in anticipo se stanno preparando provocazioni o meno. Se Israele avesse fatto volare aerei e droni per mantenere un monitoraggio continuo, penso che forse non sarebbero stati colpiti in quel modo», ha poi detto.

I commenti di Shin susciteranno probabilmente feroci critiche da parte dell’opposizione liberale della Corea del Sud, che ha descritto l’accordo come una valvola di sicurezza tra le Coree anche se le relazioni continuano a peggiorare.

Non si sono verificati grandi scontri tra le Coree da quando l’accordo è stato raggiunto nel settembre 2018. Ma lo scorso novembre la Corea del Sud ha accusato il Nord di violare i requisiti di riduzione delle tensioni dell’accordo quando ha lanciato un missile vicino a un’isola sudcoreana popolata vicino al confine marittimo, attivando le sirene dei raid aerei e costringendo i residenti a evacuare.

Nel giugno 2020, la Corea del Nord ha fatto saltare in aria un ufficio di collegamento intercoreano svuotato nella città di confine nordcoreana di Kaesong per dimostrare la rabbia per la riluttanza della Corea del Sud a impedire ai suoi attivisti civili di diffondere volantini di propaganda anti-Pyongyang oltre il confine. Le truppe nordcoreane hanno sparato e ucciso anche un funzionario del governo sudcoreano che fu trovato alla deriva vicino al confine marittimo nel settembre di quell’anno.

Le tensioni nella penisola coreana sono al punto più alto degli ultimi anni mentre il ritmo delle armi di entrambe le Corea del Nord diminuisce le manifestazioni e le esercitazioni militari combinate degli Stati Uniti con la Corea del Sud e il Giappone si sono entrambe intensificate.

Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha dichiarato che la portaerei a propulsione nucleare USS Ronald Reagan e il suo gruppo d’attacco arriveranno l’11 ottobre nel porto sudcoreano di Busan nell’ultima dimostrazione di forza degli alleati contro la Corea del Nord. Il ministero ha affermato che il Carrier Strike Group 5 della Reagan ha condotto un addestramento congiunto con le risorse navali sudcoreane e giapponesi lunedì e martedì nelle acque vicino all’isola sudcoreana di Jeju.

Kim, a sua volta, ha aumentato la visibilità della sua partnership con Mosca e Pechino nel tentativo di uscire dall’isolamento diplomatico e inserire Pyongyang in un fronte unito contro Washington.

Recenti foto satellitari commerciali mostrano un forte aumento del traffico ferroviario lungo il confine tra Corea del Nord e Russia, indicando che il Nord sta fornendo munizioni alla Russia per la guerra contro l’Ucraina.

Kim sta cercando tecnologie avanzate per le armi russe in cambio del potenziamento del suo programma nucleare.

Si prevede che la Corea del Nord effettuerà il terzo tentativo di lanciare un satellite spia militare questo mese dopo i successivi fallimenti degli ultimi mesi, poiché Kim sottolinea l’importanza di acquisire capacità di ricognizione spaziale per monitorare i movimenti militari statunitensi e sudcoreani e aumentare la minaccia dei suoi missili con capacità nucleare.

Tommaso Dal Passo