COREA DEL NORD. Washington a Pyongyang: basta armi alla Russia

Mercoledì scorso gli Stati Uniti hanno messo in guardia contro la potenziale fornitura da parte della Corea del Nord di ulteriori aiuti militari alla Russia da utilizzare in Ucraina, mentre il ministro degli Esteri di Pyongyang ha visitato Mosca questa settimana in un evidente segno di approfondimento dei legami bilaterali.

Su invito del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, Choe ha visitato la Russia dal lunedì al mercoledì, durante il quale ha incontrato anche il presidente russo Vladimir Putin, riporta Yonhap.

«Chiaramente, la Corea del Nord e la Russia hanno delle relazioni», ha detto il generale Patrick Ryder, capo ufficio stampa del Pentagono, in una conferenza stampa. «Ciò che non vogliamo vedere è la continua proliferazione di aiuti alla Russia da utilizzare in Ucraina.»

Alla richiesta di commentare il recente lancio da parte del Nord di quello che sostiene essere un missile balistico ipersonico a raggio intermedio, Ryder ha invitato Pyongyang ad astenersi da attività “destabilizzanti”: «Quando si tratterà di attività destabilizzanti, continueremo a chiedere alla Corea del Nord di astenersi da tali attività e continueremo a consultarci strettamente con i nostri alleati nella regione per garantire che possiamo mantenere la pace e la sicurezza regionale», ha affermato.

In un briefing separato, il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha esortato la Corea del Nord a tornare al dialogo: «Chiediamo alla Corea del Nord di astenersi da ulteriori azioni e dichiarazioni provocatorie e destabilizzanti e di tornare alla diplomazia», ha detto in una conferenza stampa, riferendosi al Nord con il suo nome ufficiale, Repubblica popolare democratica di Corea.

«In particolare, incoraggiamo la Corea del Nord a impegnarsi in discussioni sostanziali sull’identificazione di modi per gestire i rischi militari e creare una pace duratura nella penisola coreana», ha aggiunto, ribadendo che gli Stati Uniti non nutrono “nessun intento ostile” nei confronti di Pyongyang.

Durante il viaggio del ministro degli Esteri nordcoreano in Russia, Miller ha preso atto dei trasferimenti di armi tra le due parti che gli Stati Uniti hanno criticato come una violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

«Abbiamo visto la Russia fornire armi alla Corea del Nord. Abbiamo visto la Corea del Nord fornire armi alla Russia», ha detto. «Abbiamo visto la Russia intraprendere azioni in violazione di numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, comprese quelle da essa stessa sostenute».

Maddalena Ingroia

