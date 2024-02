MESSICO. Auto elettriche cinesi per il mercato USA

La principale casa automobilistica cinese BYD ha avviato uno studio di fattibilità sull’opportunità di creare un impianto di produzione in Messico per esportare veicoli elettrici negli Stati Uniti. La casa automobilistica dovrebbe aprire una fabbrica in Tailandia entro la fine dell’anno e prendere in considerazione anche stabilimenti in Ungheria e Brasile.

A dicembre 2023, il Wall Street Journal ha rivelato che i legislatori statunitensi avevano discusso a novembre sull’opportunità di aumentare le tariffe sulle auto cinesi e considerare altri modi per impedire alle aziende cinesi di esportare veicoli e altri prodotti negli Stati Uniti dal Messico, riporta AF. BYD sarebbe in trattative per costruire uno stabilimento in Messico per esportare automobili negli Stati Uniti, notizia confermata mercoledì dal capo dell’azienda in Messico, riporta Nikkei.

BYD, nota per i suoi modelli più economici e una gamma più varia, ha recentemente superato Tesla, il suo più grande rivale, diventando il principale produttore di veicoli elettrici al mondo in termini di vendite. Secondo Nikkei, BYD sta negoziando con i funzionari i termini, inclusa l’ubicazione della fabbrica.

Le vendite di BYD sono attualmente concentrate in Cina, ma ha chiaramente l’ambizione di espandersi a livello globale e di creare stabilimenti in molte regioni. I veicoli elettrici sono popolari in Messico e il paese ha un enorme settore automobilistico, con molti dei principali attori globali del settore. È anche strettamente integrato con il settore automobilistico statunitense.

Le principali case automobilistiche statunitensi hanno avvertito che le auto cinesi potrebbero significare la rovina per le loro stesse prospettive, tra cui la Tesla di Elon Musk. Il mese scorso, l’amministratore delegato di Tesla aveva previsto che le case automobilistiche cinesi avrebbero “demolito” i rivali globali senza barriere commerciali.

In America Latina, BYD prevede di spendere 3 miliardi di reais per un nuovo complesso industriale nel nord-est del Brasile. Il complesso di tre stabilimenti sarà costruito nello stato nord-orientale di Bahia, su un terreno precedentemente occupato da uno stabilimento Ford che ha chiuso nel 2021.

Maddalena Ingrao

