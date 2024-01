MAR ROSSO. La logistica globale può spezzarsi per alcuni mesi

Parlando al Reuters Global Markets Forum di Davos, Vincent Clerc, CEO di Maersk ha affermato che i disordini nel Mar Rosso, dovuti agli attacchi Houthi, potrebbero durare «almeno qualche mese. Per noi questo significherà tempi di transito più lunghi e probabilmente interruzioni della catena di approvvigionamento almeno per alcuni mesi – si spera sia più breve, ma potrebbe anche essere più lunga perché è davvero imprevedibile come questa situazione si svilupperà effettivamente».

La situazione nel Mar Rosso è instabile nonostante gli sforzi estesi della coalizione guidata dagli Stati Uniti per scongiurare attacchi contro le navi che ancora utilizzano la rotta verso Suez, riporta AF. Martedì scorso, una nave portarinfuse battente bandiera maltese e di proprietà greca è stata colpita da un missile mentre era diretta a nord nel Mar Rosso.

La Maersk e altre grandi compagnie di navigazione fanno passare le loro navi su una rotta più lunga e costosa intorno all’Africa. Ultima in ordine temporale a seguire questa tendenza è la giapponese Nippon Yusen, cioè la NYK Line, che ha ordinato alle sue navi nelle acque vicino al Mar Rosso di attendere in acque sicure. La compagnia nipponica sta anche valutando la possibilità di modificare il percorso.

Anche la compagnia petrolifera britannica Shell ha sospeso a tempo indeterminato tutte le spedizioni attraverso il Mar Rosso.

Alla luce degli attacchi del Mar Rosso, le tariffe di trasporto sono più che raddoppiate dall’inizio di dicembre, secondo l’indice mondiale dei container della società di consulenza marittima Drewry. Nel frattempo, secondo fonti assicurative, stanno aumentando anche i premi assicurativi contro i rischi di guerra per le spedizioni attraverso il Mar Rosso.

I dirigenti bancari hanno affermato di essere preoccupati che la crisi possa creare pressioni inflazionistiche che potrebbero alla fine ritardare o invertire i tagli dei tassi di interesse: «È estremamente dirompente perché quasi il 20% del commercio globale transita attraverso lo stretto di Bab al-Mandab. È una delle arterie più importanti del commercio globale e delle catene di approvvigionamento globali ed è intasata in questo momento», ha affermato Clerc.

Il 17 gennaio anche Tobias Meyer, direttore della DHL, ha affermato che gli attacchi nel Mar Rosso e la conseguente deviazione delle merci potrebbero portare nelle prossime settimane ad una carenza di container in Asia.

Il Mar Rosso conduce al Canale di Suez, la via merci più veloce dall’Asia all’Europa. Circa il 12% del traffico marittimo mondiale accede al Canale di Suez attraverso il Mar Rosso. Gli esperti di logistica si aspettano, quindi, che le interruzioni nel Mar Rosso colpiscano più duramente i consumatori europei.

Ad esempio, il costo per l’invio di un container carico di moduli solari prodotti in Cina in Europa è quasi triplicato.

La scorsa settimana gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno iniziato attacchi aerei contro obiettivi militari Houthi nello Yemen come rappresaglia per gli attacchi alle navi da parte degli Houthi. L’esercito americano ha effettuato ulteriori attacchi questa settimana. Ma gli Houthi, in risposta, hanno promesso di prendere di mira le compagnie di navigazione statunitensi, indipendentemente dal fatto che fossero dirette o meno in Israele.

Il gruppo ha precedentemente affermato che i suoi attacchi alle compagnie di navigazione sono una risposta al continuo attacco di Israele a Gaza.

Antonio Albanese

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/