MAR CINESE MERIDIONALE. La battaglia balistica sottomarina tra Cina e USA 

Secondo un rapporto del Pentagono, per la prima volta la Cina mantiene costantemente in mare almeno un sottomarino balistico armato di missili nucleari, aumentando la pressione sugli Stati Uniti e sui loro alleati nel tentativo di contrastare la crescita militare di Pechino.

La valutazione delle forze armate cinesi ha affermato che la flotta cinese di sei sottomarini con missili balistici di classe Jin sta effettuando pattugliamenti “quasi continui” dall’isola di Hainan al Mar Cinese Meridionale. Equipaggiati con un nuovo missile balistico a più lungo raggio, possono colpire gli Stati Uniti continentali, secondo gli analisti del Pentagono, riporta Reuters.

La nota contenuta nel rapporto di 174 pagine ha attirato poca attenzione quando è stata pubblicata a fine novembre 2022, ma mostra miglioramenti cruciali nelle capacità cinesi, secondo una revisore di esperti del settore della sicurezza navale statunitense.

Anche se l’accordo Aukus vedrà l’Australia schierare i suoi primi sottomarini a propulsione nucleare nei prossimi due decenni, i continui pattugliamenti cinesi con missili balistici in mare mettono a dura prova le risorse degli Stati Uniti e dei suoi alleati, che intensificano gli schieramenti in stile Guerra Fredda.

I nuovi pattugliamenti implicano miglioramenti in molti settori, tra cui la logistica, il comando e il controllo e le armi. Mostrano anche come la Cina stia iniziando a far funzionare i suoi sottomarini con missili balistici più o meno come hanno fatto per decenni gli Stati Uniti, la Russia, la Gran Bretagna e la Francia.

Le loro “pattuglie di deterrenza” permettono di minacciare un contrattacco nucleare anche se i missili e i sistemi terrestri venissero distrutti. Secondo la dottrina nucleare classica, ciò dissuade l’avversario dal lanciare un attacco iniziale.

I sottomarini cinesi sono ora equipaggiati con un missile di terza generazione, il JL-3, ha dichiarato a marzo il generale Anthony Cotton, comandante del Comando strategico degli Stati Uniti, in un’audizione al Congresso Usa.

Con una gittata stimata di oltre 10.000 chilometri e con testate multiple, il JL-3 permette alla Cina di raggiungere per la prima volta gli Stati Uniti continentali dalle acque costiere cinesi, si legge nel rapporto del Pentagono.

Rapporti precedenti avevano detto che il JL-3 non sarebbe stato impiegato fino a quando la Cina non avesse lanciato i suoi sottomarini di nuova generazione Type-096 nei prossimi anni.

Secondo la flotta del Pacifico, la Marina statunitense ha circa 24 sottomarini d’attacco a propulsione nucleare dislocati nel Pacifico, tra cui Guam e le Hawaii. Nell’ambito di Aukus, i sottomarini a propulsione nucleare statunitensi e britannici saranno dislocati nell’Australia occidentale a partire dal 2027.

Questi sottomarini sono le armi principali per la caccia ai sottomarini con missili balistici, supportati da navi di superficie e da aerei di sorveglianza P-8 Poseidon. Gli Stati Uniti dispongono anche di sensori sul fondale marino nelle principali rotte marittime per individuare i sottomarini.

La rapida espansione delle forze nucleari della Cina significa che gli strateghi statunitensi devono confrontarsi per la prima volta con due “avversari nucleari alla pari”, oltre alla Russia.

Da anni si ritiene che la Marina cinese sia in grado di effettuare pattugliamenti di deterrenza, ma i problemi di comando, controllo e comunicazione ne avrebbero rallentato l’impiego. Le comunicazioni sono cruciali e complesse per i sottomarini con missili balistici, che devono rimanere nascosti come parte della loro missione.

I sottomarini della classe Jin, che dovrebbero essere sostituiti dai Type-096 nel prossimo decennio, sono relativamente rumorosi e facili da rintracciare; così deve essere cambiato qualcosa che riguarda l’autorità di comando. Nell’esercito cinese, la Commissione militare centrale, guidata dal presidente Xi Jinping, è l’unica autorità di comando nucleare.

Con l’avvento del missile JL-3, ci si aspetta che gli strateghi cinesi mantengano i loro sottomarini balistici nelle acque profonde del Mar Cinese Meridionale, piuttosto che rischiare di pattugliare il Pacifico occidentale.

Si ritiene che la Russia tenga la maggior parte dei suoi 11 sottomarini con missili balistici in gran parte in bastioni al largo delle coste artiche, mentre le imbarcazioni statunitensi, francesi e britanniche “vagano” maggiormente.

I più numerosi dispiegamenti di sottomarini cinesi hanno fatto sì che le forze armate cinesi e degli Stati Uniti si “scontrassero” sempre più spesso, aumentando le probabilità di un conflitto accidentale.

Antonio Albanese