MAR CINESE MERIDIONALE. Più intenso il braccio di ferro tra Us Navy e Marina Cinese

La Marina statunitense ha condotto la sua prima grande operazione di libertà di navigazione, Fonop, nel Mar Cinese Meridionale nel 2023 con lo schieramento del cacciatorpediniere guidato classe Arleigh Burke Uss Milius (Ddg 69, cioè Guided Missile Destroyer 69) vicino alle isole Paracel. A novembre, il Pentagono aveva schierato l’incrociatore missilistico guidato Uss Chancellorsville nelle isole Spratly.

Il Comando degli Stati Uniti per l’Indo-Pacifico, Indopacom, ha caratterizzato il suo ultimo dispiegamento come parte di sforzi più ampi per sfidare le «illegittime e ampie rivendicazioni marittime della Cina nel Mar Cinese Meridionale», che secondo il Comando «rappresentano una seria minaccia alla libertà dei mari, incluse le libertà di navigazione e di sorvolo, il libero scambio e il commercio senza ostacoli, e la libertà di opportunità economica per le nazioni litoranee del Mar Cinese Meridionale».

Negli ultimi anni, sia l’amministrazione Trump che quella Biden hanno condotto Fonop almeno una volta a trimestre, schierando navi da guerra statunitensi ben entro le 12 miglia nautiche dalle isole rivendicate dalla Cina nelle acque contese.

A breve, gli Stati Uniti si stanno preparando a ospitare il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr alla Casa Bianca, i due alleati dovrebbero tenere il loro primo incontro 2-plus-2 in sette anni ad aprile, nel contesto di una cooperazione di difesa in piena espansione, riporta AT.

All’inizio di quest’anno, Marcos Jr ha dato il via libera all’ampliamento dell’accesso americano a una serie di basi militari strategiche nelle Filippine, comprese quelle vicine alle coste meridionali di Taiwan e alle porzioni occidentali del Mar Cinese Meridionale, nell’ambito dell’accordo di cooperazione rafforzata in materia di difesa tra le due parti, Edca.

Questo mese, inoltre, gli Stati Uniti ospiteranno alti funzionari della sicurezza nazionale del Giappone e delle Filippine per rafforzare una nuova alleanza trilaterale, Japhus-Giappone-Filippine-USA, tra i crescenti timori di una potenziale azione cinetica cinese contro Taiwan.

Sia il Giappone che le Filippine hanno basi navali molto vicine alle coste taiwanesi, il che rende i due alleati statunitensi fondamentali per preparare e dissuadere qualsiasi conflitto importante su Taiwan.

Le Filippine stanno inoltre valutando la possibilità di pattugliamenti congiunti con Australia, Giappone e Stati Uniti nelle acque contese.

Nell’ultimo decennio, gli Stati Uniti hanno costantemente ampliato la loro presenza strategica nell’Indo-Pacifico in risposta al progetto di costruzione di isole su larga scala della Cina nel Mar Cinese Meridionale.

Le acque contese non sono solo un’arteria del commercio globale, che ospita miliardi di dollari di spedizioni annuali, ma anche diversi alleati e partner chiave degli Stati Uniti hanno interessi importanti nell’area marittima: Filippine, Viet Nam, Singapore, Thailandia e altri.

L’amministrazione Biden ha in gran parte continuato le politiche del suo predecessore, attraverso lo stretto di Taiwan e il Mar Cinese Meridionale nei suoi primi mesi di mandato.

In risposta all’ultimo dispiegamento del Pentagono, il ministero cinese della Difesa nazionale ha rilasciato una dichiarazione in cui accusa la nave da guerra statunitense di “ingresso illegale” nelle acque cinesi, che secondo il ministero avrebbe “violato” la sovranità e la sicurezza nazionale di Pechino”.

«Il cacciatorpediniere statunitense Uss Milius è entrato illegalmente nelle acque territoriali al largo delle isole Xisha della Cina, ancora una volta senza il permesso del governo cinese, il 24 marzo, minando la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale (…) Chiediamo con fermezza alla parte statunitense di interrompere immediatamente questi comportamenti provocatori, altrimenti si assumerà le gravi conseguenze di ogni eventualità che ha causato (…) Le truppe del Comando del Teatro Sud dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese hanno condotto il monitoraggio e la sorveglianza in conformità con la legge e hanno avvertito di allontanarsi», ha dichiarato il Ministero.

Nonostante gli avvertimenti di Pechino, la Settima Flotta della Marina statunitense, ha insistito: «Gli Stati Uniti continueranno a volare, navigare e operare ovunque il diritto internazionale lo consenta».

Per la Cina, i dispiegamenti navali statunitensi nell’area fanno parte di una più ampia strategia di contenimento. Nel suo rapporto annuale pubblicato di recente, la South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, Scspi, think tank di Pechino, ha affermato che l’anno scorso le forze statunitensi hanno condotto ben 1.000 ricognizioni nelle acque contese, comprese alcune in prossimità delle 12 miglia nautiche di mare territoriale delle isole occupate dalla Cina.

Nello stesso periodo sono entrati nell’area ben 12 sottomarini a propulsione nucleare e otto gruppi d’attacco di portaerei e gruppi di allerta anfibi statunitensi.

Sebbene il numero di gruppi di portaerei statunitensi dispiegati sia diminuito su base annua nel 2022, la durata dei dispiegamenti navali statunitensi è aumentata da una media di quattro-sei giorni nel 2021 a più di 10 giorni nel 2022.

«La frequenza e l’intensità dell’attività militare statunitense nel Mar Cinese Meridionale stanno aumentando ulteriormente e le azioni stanno diventando più audaci e aggressive, con un livello di eccitazione che ha superato da tempo quello dell’amministrazione di Donald Trump», si legge nel rapporto del think tank cinese.

Sempre secondo il think tank cinese, «le basi avanzate statunitensi nelle Filippine giocheranno un ruolo ancora più importante nelle future operazioni militari contro lo Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale (… ) Nel 2023, è prevedibile che, oltre alle operazioni militari dirette al Mar Cinese Meridionale, le operazioni militari statunitensi contro lo Stretto di Taiwan diventeranno sempre più una nuova variabile che influenzerà la stabilità della situazione nel Mar Cinese Meridionale», ha aggiunto.

La Cina è inoltre sempre più preoccupata per le esercitazioni militari condotte dagli Stati Uniti nell’area, che l’anno scorso hanno raggiunto il numero di 102.

L’anno scorso, i tre partner hanno ospitato un dialogo trilaterale di tre giorni sulla sicurezza marittima, poco dopo la visita di alto profilo a novembre del capo dell’aeronautica militare filippina, il tenente generale Connor Anthony Canlas, a Tokyo per finalizzare i nuovi accordi bilaterali sulla difesa.

Nel frattempo, le Filippine stanno anche esplorando pattugliamenti congiunti con Australia, Giappone e Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale.

Antonio Albanese