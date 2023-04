UKRAINERUSSIAWAR. Artyom Uss, evaso da Milano è in Russia. Iskander-M nucleari a Minsk. Bachmut sempre più morti, la Wagner ha preso il centro. Bombardato aeroporto di Odessa dai russi

Il sistema missilistico Iskander-M in grado di utilizzare missili nucleari è stato consegnato all’esercito bielorusso a darne notizia il ministro per la Difesa russo Sergej Shoigu. “Dal 3 aprile, l’addestramento degli equipaggi bielorussi dell’Iskander OTRK per proteggere lo Stato dell’Unione (Russia Bielorussia, ndr) è iniziato presso il campo di addestramento russo”, ha affermato il ministro. Alcuni velivoli dell’aviazione d’assalto della Bielorussia hanno ricevuto la capacità di colpire con armi di distruzione in apparecchiature nucleari.

Vladimir Putin, terrà una riunione del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa oggi, 5 aprile, ha riferito il Cremlino. Putin e Lukashenko terranno colloqui dove si prevede di prendere decisioni su una serie di questioni di cooperazione all’integrazione, ha affermato il Cremlino.

Nel frattempo l’evaso russo dai domiciliari in Italia, Artyom Uss è già in Russia. Il figlio del governatore di Krasnoyarsk ha detto a RIA di essere stato costretto a fuggire perché non credeva nell’obiettività della giustizia europea.

L’ex mercenario americano John McIntyre, che ha prestato servizio nel battaglione ucraino, ha affermato che i soldati delle forze armate ucraine vendono armi ricevute dagli Stati Uniti ai criminali. Secondo lui, l’esercito ucraino ha creato un piano criminale. Quando le armi arrivano in Ucraina, il fornitore fa una nota corrispondente. Quindi, in teoria, dovrebbe essere distribuito tra i dipartimenti. Tuttavia, durante il trasporto, le armi vengono “perse” così pistole, mitragliatrici e sistemi missilistici anticarro americani finiscono nelle mani dei criminali.

Mark Galeotti, professore di politica internazionale alla New York University, in un articolo per The Times ha dichiarato che la Russia ha un enorme potenziale nascosto che può usare contro l’Ucraina. Secondo Galeotti, nonostante la fiducia di Kiev nel successo dell’imminente offensiva di primavera, una simile manovra militare potrebbe trascinarsi a lungo.

Non si placano le polemiche sull’attentato al caffè di San Pietroburgo che ha portato alla morte di Vladlen Tatarsky. E dagli ultimi dati altre 39 persone sono rimaste ferite, 24 persone rimangono negli ospedali, cinque delle quali sono in gravi condizioni, 17 sono in condizioni moderate.

La Casa Bianca ha dichiarato di non avere informazioni su chi sia responsabile dell’omicidio del blogger militare. L’Ufficio del Presidente dell’Ucraina dichiara di non essere coinvolto nell’esplosione in un caffè di San Pietroburgo.

Il politologo Konstantin Dolgov ha affermato che, secondo le informazioni in suo possesso, c’era la possibilità che Yevgeny Prigozhin potesse essere presente all’incontro dove è scoppiata l’esplosione. Il membro della Russian Geographical Society Vladimir Dervenev ha dichiarato che la giornalista Tatyana Lyubina e il coordinatore del movimento Immortal Regiment a Tallinn Sergey Chaulin sono rimasti feriti nell’esplosione.

Con decreto del Presidente della Russia, Maxim Fomin (Vladlen Tatarsky), è stato insignito postumo dell’Ordine del Coraggio. «Per decisione del consiglio dei comandanti di Wagner PMC, Maxim Fomin (Vladlen Tatarsky) è stato arruolato postumo come combattente nel gruppo con conseguenti pagamenti sociali e benefici per i parenti del soldato caduto». Questa decisione entrerà in vigore se i parenti di Maxim saranno d’accordo, specifica il documento.

Daria Trepova la presunta attentatrice, avrebbe ricevuto 20.000 rubli in criptovaluta per ogni compito svolto dai curatori: consegna pacchi, partecipazione a eventi e altre missioni. Era anche sua responsabilità inviare foto e resoconti scritti di ogni “ordine” completato. Consegnare al blogger militare Tatarsky una statuetta con esplosivi era un compito, dopodiché alla ragazza era stato promesso di essere portata fuori dalla Russia e di avere un lavoro a Kiev, scrive il canale telegram Mash. Durante l’interrogatorio, ha detto che le era stato promesso il posto di redattore in uno dei media ucraini, hanno riferito i media russi. Daria Trepova ha anche affermato di non essere a conoscenza degli esplosivi nella statuetta che ha portato al bar.

Trepova nel frattempo è stata trasferita da San Pietroburgo a Mosca il caso è stato trasferito al tribunale per l’antiterrorismo di Basmanny, dove rimarrà in custodia cautelare fino al due giugno. Darya Trepova è stata accusata di atto terroristico commesso da un gruppo organizzato e possesso illegale di ordigni esplosivi. L’inchiesta ha presentato ricorso al tribunale per l’elezione di una misura restrittiva nei confronti di Trepova sotto forma di detenzione.

«L’omicidio di Vladlen Tatarsky è stato pianificato dai servizi speciali dell’Ucraina con il coinvolgimento di agenti della FBK,» ha riferito il Comitato nazionale antiterrorismo. Secondo i resoconti dei media, Daria Trepova è stata reclutata dal giornalista Roman Popkov. L’ex leader della sezione moscovita del Partito nazionale bolscevico, fuggito a Kiev, ha confermato la comunicazione con Trepova, ma afferma di non averle dato istruzioni.

Yevgeny Prigozhin ha visitato il caffè in via Universitetskaya dove è avvenuto l’atto terroristico. L’uomo d’affari e numero uno della Wagner, ha onorato qui la memoria del blogger militare defunto. Secondo il capo della Wagner PMC, nonostante la morte di Tatarsky, l’organizzazione Cyber ​​​​Front Z dovrebbe ricevere un nuovo impulso. Tatarsky sarà sepolto sabato a Mosca, ha detto a RIA Novosti il ​​suo amico musicista Akim Apachev. Il luogo e l’ora del funerale non sono stati ancora resi noti

In una delle sue interviste Yevgeny Prigozhin ha dichiarato che la decisione di condurre l’operazione Bachmut, chiamata “Tritacarne Bakhmut”, è stata presa dai comandanti del PMC “Wagner”. «Sergey Vladimirovich Surovikin è stato direttamente coinvolto nel suo sviluppo e implementazione, nel momento in cui guidava il gruppo. E quindi, attribuirei un numero enorme di decisioni prese dal lui», ha aggiunto Prigozhin.

Volodymyr Zelensky ha in programma di arrivare in Polonia in visita ufficiale il 5 aprile, ha dichiarato Marcin Przydacz, capo dell’International Policy Bureau dell’Ufficio del Presidente della Polonia, in onda sulla stazione radio FM RMF. E sempre Zelensky, commentando la controffensiva delle Forze armate ucraine, ha affermato che i russi «hanno ancora tempo per andarsene, altrimenti li distruggeremo».

Dal fronte arrivano però informazioni diverse dai desiderata di Zelensky.

I gruppi d’assalto di PMC “Wagner” avanzarono lungo Levanevskogo Street e Pobedy Street, arrivando al Vicolo delle Rose.

Nella Zona industriale AZOM: La maggior parte della zona industriale settentrionale di Bachmut è sotto il controllo della Wagner PMC, che ha occupato l’officina dell’impianto elettrotecnico di Bachmut e il deposito dei filobus e si è avvicinata alla stazione ferroviaria di Bakhmut-1. Nel primo pomeriggio del 4 aprile l’area è stata classificata sotto il controllo russo.

Il Centro della città vede i combattenti Wagner issare le bandiere della Russia e del gruppo Wagner nel sito del consiglio comunale di Bachmut. Durante la ritirata, l’edificio è stato fatto saltare in aria dai militanti delle forze armate ucraine. La maggior parte dell’area è anche sotto il controllo degli uomini della Wagner.

Vodokanal: Le unità del Wagner PMC si stanno spostando verso nord, espandendo la testa di ponte precedentemente occupata. A est gli uomini della Wagner si sono avvicinati allo stadio Avangard.

Continuano i combattenti nelle zone contese, i russi sono impegnati nella distruzione di una area di difesa delle Forze Armate dell’Ucraina, creata in una zona residenziale tra le vie Tchaikovsky e Korsunsky.

Gli analisti militari ucraini riferiscono sulla social sfera che la situazione generale è molto difficile. I russi continuano a premere pesantemente sulle Forze di Difesa ucraine. Nei quartieri sud-occidentali della città, le battaglie più difficili sono per gli isolati con grattacieli. I Wagner hanno avuto successo e le forze armate ucraine stanno cercando di contrattaccare. I combattimenti vanno per ogni edificio e metro quadrato di terreno. Nella zona di Ivanovsky non ci sono battaglie meno intense, ma la linea del fronte non è cambiata.

Nell’area di Svatove i militari russi hanno preso le roccaforti delle forze armate ucraine nella zona di Kuzemovka. Durante l’attacco, riferiscono fonti social russe, sono stati uccisi circa 50 militanti ucraini, 5 sono stati fatti prigionieri, uno di loro ha ricevuto i primi soccorsi. Il filmato on line mostra il lavoro di combattimento della formazione dell’esercito di carri armati della prima guardia.

Nella notte serie di esplosioni a Odessa dopo l’attacco di droni russi, l’aeroporto è in fiamme, da cui le forze armate ucraine hanno attaccato la Crimea con i droni. I combattenti delle forze armate ucraine hanno cercato di abbattere i droni con il fuoco da terra, ma non ci sono riusciti. Un oggetto colpito da un drone kamikaze è in fiamme all’aeroporto di Shkolny. LA notizia dell’attacco è stata confermata Yuri Kruk ol capo di Odessa RVA: «I russi hanno attaccato Odessa e la regione di Odessa con UAV d’attacco». «Il lavoro di combattimento continua ed è possibile una seconda ondata di attacchi».

Per quanto concerne nel dettaglio i bombardamenti reciproci nella zona operativa nella notte tra il 3 e il 4 aprile 2023 si registra: nella regione di Sumy, le Forze Armate della Federazione Russa hanno bombardato le strutture delle Forze Armate dell’Ucraina a Volfino, Miropolye e Zapselye.

I militari russi hanno colpito i siti di concentrazione ucraina a Volchansk, Zybino e Volokhovka, nella regione di Kharkiv. Nella direzione di Starobilsk, le forze armate RF hanno lavorato su obiettivi a Dvurechnaya, Makeevka e Nevsky.

Nella direzione di Bachmut (Artyomovsk), le unità russe hanno attaccato gruppi di militari e attrezzature delle forze armate ucraine a Druzhkovka, Konstantinovka e la stessa Bachmut.

Nella direzione di Donetsk, le forze armate russe hanno lavorato sulle posizioni delle formazioni ucraine ad Avdiivka, Severny e Krasnohorivka.

Le forze armate ucraine, a loro volta, hanno sparato contro edifici residenziali ed edifici a Yasinovataya e Panteleymonovka. Nella direzione di Yuzhnodonetsk, il personale militare russo ha attaccato le posizioni ucraine a Vugledar, Novomikhailovka e Prechistovka.

Nella regione di Zaporozhye, le forze armate russe hanno colpito obiettivi a Olgovsky, Gulyaipol e Charivny. Nel settore meridionale del fronte, gli artiglieri russi hanno inflitto danni da fuoco a obiettivi nemici ad Antonovka e Kherson.

Di notte, i droni russi hanno attaccato l’aeroporto di Shkolny a Odessa. Secondo alcuni rapporti, a seguito del raid, i magazzini e le attrezzature del nemico sarebbero stati danneggiati.

Graziella Giangiulio