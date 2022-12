LIBRI. L’estate del desiderio

L’estate del desiderio è una bella raccolta di poesie di Daniela Febbraro.

Questo libro va letto cercando di farsi attraversare dalle emozioni con le parole e le immagini che si materializzano. Sono versi particolari che guardano nell’anima e nella vita esaltando l’amore e la passione tuffati in un contesto rappresentato dal mare, dall’estate e dalle spiagge deserte: il contatto dei corpi, la fuga nei mari, le giornate calde, il profumo nelle stanze che entra ed esce da finestre aperte, l’odore dei corpi, il desiderio, la libertà di essere. In questi versi pieni di intensità si assapora l’amore fatto di essenza e di calore, d’intesa e di passione, di ricordi, sopra cui scorre la tristezza di un tempo che passa e verso il quale non puoi combattere.

In alcune poesie si riesce a udire il battito del cuore, le vibrazioni dei sensi, il trasporto emotivo di una sensualità che travolge l’uno l’altro, il tutto nella cornice di un’estate calda e vibrante. Luoghi che l’autrice ha visitato, spiagge che ha percorso, stanze in cui ha vissuto: si alternano versi pieni di gioia e versi pieni di tristezza. Particolare l’inserimento quasi costante degli elementi mare-alba e di quelle improvvisate alcove d’amore sotto un cielo pieno di colori e silenzioso.

Daniela Febbraro, in questa sua prima raccolta tascabile, il cui tema di fondo è monocorde, il fil rouge uno soltanto, ma narrato in più sfumature, esprime in quasi 50 brevi poesie la bellezza dell’amore, d’amare, la profondità di un desiderio di una donna, la sofferenza profonda quando l’amore muore o gli amanti si lasciano. Resta alla fine un libro per chi ama, per chi ha amato, per chi vive o ha vissuto una profonda passione, da assaporare verso dopo verso, dove passato e presente si mescolano ed intrecciano per dar vita a questi versi, non è certo una raccolta per chi è alla ricerca di storie cruente, fantasy o argomenti scientifici.

L’autrice, che ha anche disegnato la copertina, è stata premiata per le sue liriche in diversi concorsi letterari nazionali, ultimo nel luglio 2022 a San Benedetto del Tronto in occasione del Midnight dream evento letterario.

Paolo Romano