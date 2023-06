SIPRI. Aumenta il Peacekeeping, fa capolino il Gruppo Wagner

La ricerca sulle missioni di pace del Sipri, Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, avventure nel 2022, riporta l’interessante dato: sono state condotte più operazioni di pace multilaterali nel 2022 che in qualsiasi altro anno del decennio precedente.

Come negli anni precedenti, le Nazioni Unite hanno condotto il maggior numero di operazioni di pace multilaterali, 20. Altre 38 operazioni sono state condotte da diverse organizzazioni e alleanze regionali, mentre le restanti sei sono state condotte da coalizioni di Stati ad hoc, riporta DefenseWeb.

Delle 64 operazioni, 24 si sono svolte nell’Africa subsahariana, 18 in Europa, 14 in Medio Oriente e Nord Africa, cinque in Asia e tre nelle Americhe.

Il numero di personale internazionale dispiegato nelle operazioni di pace multilaterali in tutto il mondo è aumentato di poco meno del 3% nel 2022, raggiungendo 114.984 unità al 31 dicembre. Le maggiori variazioni di anno in anno nel numero di personale sono state un aumento di 3.771 unità (4,2%) nell’Africa sub-sahariana e una diminuzione di 541 unità (-6,7%) in Europa.

Sono state avviate nuove operazioni in Kazakistan, Somalia, Guinea-Bissau, Repubblica Democratica del Congo (RDC) ed Etiopia. L’operazione in Kazakistan è terminata dopo meno di due settimane dall’avvio, mentre quella in Somalia è stata essenzialmente una riconfigurazione di un’operazione esistente con un nuovo nome e un nuovo mandato. Sono state chiuse anche le operazioni in Ucraina e nelle Filippine.

Nel 2022 si sono registrati tre sviluppi interconnessi che “probabilmente influenzeranno” le operazioni di pace multilaterali in futuro: l’intensificarsi delle rivalità geopolitiche tra la Russia e l’Occidente; il deterioramento delle relazioni tra alcune operazioni e i Paesi che le ospitano; la tendenza delle organizzazioni regionali a organizzare operazioni di pace.

«Si tratta di una continuazione delle tendenze individuate in precedenza, ma nel corso del 2022 sono state intensificate da una combinazione di eventi, tra cui le tensioni geopolitiche acuite dalla guerra in Ucraina», si legge nello studio.

Per quanto riguarda la Somalia, la Missione dell’Unione Africana in Somalia, Amisom, è stata “ufficialmente riconfigurata” come Missione di Transizione dell’Unione Africana in Somalia, Atmis. Il suo mandato comprende il sostegno al governo nazionale nella lotta contro al-Shabaab, lo sviluppo delle capacità nazionali e il supporto al processo di pace.

«Molte delle questioni che hanno messo in crisi Amisom rimangono un problema nell’ambito dell’Atmis, tra cui la continua insurrezione di al-Shabaab, le lotte di potere tra le élite politiche somale e le carenze di fondi» prosegue lo studio.

Sempre in Africa, la Missione di sostegno alla stabilizzazione in Guinea Bissau, Ssmgb, istituita dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, Ecowas, nel febbraio 2022, a seguito di un tentativo di colpo di Stato, e la Forza regionale della Comunità dell’Africa orientale, Eacrf, nella RDC, istituita lo scorso giugno.

La bozza del concetto operativo dell’Eacrf è “breve e vaga”. Il documento afferma che la forza congiunta dovrebbe condurre operazioni per sconfiggere i gruppi armati non statali e sostenere il “mantenimento dell’ordine” nella RDC, la fornitura di aiuti umanitari alle popolazioni colpite e la smobilitazione.

Un’altra operazione di peacekeeping africana che attira l’attenzione del Sipri è la Missione di monitoraggio, verifica e conformità dell’Unione Africana a Mekelle, nella regione etiope del Tigray.

L’istituzione dell’operazione è stata concordata tra il governo etiope e il Fronte di liberazione del popolo del Tigray in un accordo di cessazione permanente delle ostilità. Le tensioni politiche nel Tigray sono sfociate in un conflitto armato nel novembre 2020 e sono degenerate in una guerra civile nei mesi successivi. Il team di monitoraggio e verifica mira a garantire l’attuazione dell’accordo di pace e a prevenire le violazioni del cessate il fuoco.

Il Sipri menziona specificamente il Gruppo Wagner, affermando che le sue attività sono state “una grande fonte di difficoltà”. Ciò è dovuto ai legami del gruppo con il governo della Federazione Russa e alla sua “implicazione in abusi dei diritti umani”.

Nel 2022 Wagner ha operato nella Repubblica Centrafricana e in Mali, dove erano dispiegate anche le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. In RCA ci sono stati disaccordi sui riferimenti nel mandato della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in RCA, Minusca, a “tutte le parti in conflitto”, che in teoria include le Forze armate centrafricane e il Gruppo Wagner, oltre ai gruppi armati locali, tra i responsabili delle violazioni dei diritti umani.

«La Russia si è opposta all’inclusione di un linguaggio che condanna “l’uso di mercenari e le violazioni del diritto umanitario internazionale e gli abusi dei diritti umani da essi perpetrati” – un riferimento implicito, ma chiaro, al Gruppo Wagner – nelle risoluzioni che rinnovano i mandati della Missione integrata multidimensionale di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) e della MINUSCA nel 2022. Nonostante ciò, e l’astensione della Russia nelle votazioni, il linguaggio è stato mantenuto e le risoluzioni adottate. Lo stesso linguaggio era presente nella risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che rinnova il mandato della MINUSCA nel 2021», afferma Sipri.

In conclusione, «l’idea che le operazioni di pace non abbiano affrontato adeguatamente le crisi prolungate legate ai conflitti ha permeato le discussioni tra le operazioni e i governi ospitanti e probabilmente continuerà a farlo. Il malcontento popolare nei confronti delle operazioni di pace delle Nazioni Unite è stato usato sia dal governo della RCA che da quello del Mali per giustificare il dispiegamento delle forze del Gruppo Wagner».

Antonio Albanese