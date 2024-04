CINA. Lavrov a Pechino. Antiterrorismo e globalizzazione al centro dell’incontro con Wang Yi e Xi Jinping

Cina e Russia si sono impegnate martedì a intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo dopo l’attacco al Crocus City Hall di Mosca del mese scorso, durante l’incontro di Pechino tra i due ministri degli Esteri.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, insieme al suo omologo Sergey Lavrov, ha descritto le relazioni bilaterali come “mature, resistenti e profonde”, secondo un rapporto cinese, ripreso a Nikkei. Wang ha sottolineato che i due paesi danno priorità alla cooperazione nell’ambito del loro partenariato strategico globale, il più alto livello dei rapporti diplomatici.

Sottolineando la questione del terrorismo, Lavrov ha detto che la cooperazione includerà sforzi “nel quadro delle istituzioni multilaterali”, secondo l’agenzia di stampa statale russa Tass.

La visita di due giorni di Lavrov, iniziata lunedì, è avvenuta meno di tre settimane dopo che oltre 140 persone sono state uccise e diverse centinaia ferite da uomini armati nel Crocus City Hall di Mosca. Lo Stato Islamico ha rivendicato l’attentato, con il Cremlino che afferma di avere le prove del coinvolgimento dell’Ucraina, accusa che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha negato.

Sia la Cina che la Russia sono membri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, Sco, guidata da Pechino, che ha un accordo esistente per combattere il terrorismo, il separatismo e l’estremismo. L’India, presidente di turno della Sco, ha ospitato a dicembre un’esercitazione antiterrorismo congiunta per identificare e controllare l’abuso di Internet per scopi estremisti.

Lavrov ha detto che Russia e Cina cercheranno di promuovere i colloqui sulla sicurezza nella regione eurasiatica. “I miei amici cinesi ed io abbiamo concordato di avviare un dialogo con il coinvolgimento di altre persone che la pensano allo stesso modo su questo tema”, ha detto.

L’incontro è avvenuto anche a seguito della visita in Cina del segretario al Tesoro americano Janet Yellen, durante la quale ha messo in guardia contro il sostegno cinese alla guerra della Russia in Ucraina.

Wang ha sottolineato che Cina e Russia sostengono la globalizzazione e continueranno a opporsi a qualsiasi tentativo di “erigere barriere e promuovere il disaccoppiamento” al fine di “mantenere la stabilità” delle industrie e delle catene di approvvigionamento globali – riferendosi apparentemente alle azioni intraprese da Stati Uniti e altri paesi sviluppati a diversificare le proprie economie lontano dalla Cina e a limitare l’accesso alle tecnologie chiave.

Lavrov ha detto a Wang che le prospettive per i legami bilaterali rimangono forti dopo la rielezione del presidente Vladimir Putin il mese scorso, secondo il resoconto russo. “Possiamo vedere che, grazie ai due leader, il rapporto di partenariato globale tra Russia e Cina ha raggiunto un livello senza precedenti, senza alcuna esagerazione”, ha detto l’inviato russo. “E la rielezione di Vladimir Putin ha anche dato ulteriori garanzie di continuità al percorso verso un loro ulteriore rafforzamento”.

Gli Stati Uniti hanno criticato aspramente le elezioni russe definendole “non libere né giuste”. Lavrov ha affermato che l’incontro si è svolto in un contesto di crescente pressione da parte dell’Occidente e di un’ondata di attacchi da parte dell’Ucraina, sostenendo che ci sono stati tentativi di hackerare il sistema elettorale russo. Ha espresso gratitudine alla Cina per aver inviato osservatori e sostenuto i diritti sovrani del Cremlino.

Secondo Lavrov, Putin dovrebbe incontrare il presidente cinese Xi Jinping a margine del prossimo vertice della SCO in Kazakistan a luglio, con altre opportunità che probabilmente si presenteranno quest’anno. Alcuni rumors dei media hanno suggerito che Putin potrebbe visitare la Cina nelle prossime settimane o mesi.

La visita di Lavrov si inserisce in un’intensa stagione diplomatica per Pechino. Oltre al viaggio di Yellen, lunedì il presidente Xi ha ospitato anche Vuong Dinh Hue, presidente dell’Assemblea nazionale del Vietnam e candidato alla presidenza. Le due parti hanno promesso di costruire legami “pragmatici”.

Oggi, è previsto un incontro tra Xi e l’ex presidente di Taiwan Ma Ying-jeou, che proviene dal Kuomintang, gruppo di opposizione favorevole a Pechino dell’isola autogovernata.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo Ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. si sono incontrati a Washington per colloqui che dovrebbero includere la difesa del Mar Cinese Meridionale e la cooperazione in settori come la sicurezza informatica.

Tommaso Dal Passo

