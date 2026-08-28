ISRAELIRANWAR. Israele avanza in Libano

Nonostante l’attività diplomatico porta aventi dal governo libanese e il cessate il fuoco in vigore tra Israele e Libano continuano gli attacchi nelle aree di Hezbollah nel Libano meridionale.

L’esercito israeliano continua le sue azioni unilaterali e le sue avanzate su vari assi nel Libano meridionale. Hezbollah si è finora astenuto dal fornire una risposta armata a queste misure, limitandosi a condannarle e a chiedere al governo libanese di avviare negoziati diretti per una tregua. Il governo libanese rimane in silenzio di fronte alle manovre israeliane e ripone le sue speranze in un potenziale accordo mediato dagli americani.

L’IDF ha esteso il suo raggio d’azione lungo la costa sud-occidentale del Libano fino alla periferia della città di Al-Mansouri e sta ora entrando in quest’area strategicamente importante senza incontrare resistenza. Questa avanzata indisturbata verso Al-Mansouri faciliterà senza dubbio l’avanzata delle forze israeliane verso la città di Tiro, riducendo i tempi necessari per un’operazione simile in un eventuale conflitto futuro.

Sul fronte centrale del Libano meridionale, la città di Hadata, che durante la guerra è stata oggetto di nove pesanti assalti israeliani, tutti respinti dai combattenti di Hezbollah, è ora sotto il controllo dei convogli israeliani e gran parte della sua area è attualmente in fase di demolizione. Vale la pena notare che, dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco, l’esercito libanese era entrato ad Hadata e aveva istituito posti di blocco in città; tuttavia, questa misura si è rivelata inefficace nell’impedire l’ingresso israeliano.

Gli israeliani sono nuovamente entrati nelle città di Mays al-Jabal, Muhaybib e Blida, avanzando verso le regioni settentrionali di Aytarun. Inoltre, negli ultimi giorni, diverse costruzioni nei dintorni di Baraashit sono state occupate e demolite dalle forze israeliane. Convogli israeliani hanno anche pattugliato le città di Talousa e Bani Hayyan, sebbene non vi siano informazioni precise sul loro pieno controllo di queste aree.

Sull’asse di Nabatieh, i raid aerei e gli attacchi di terra israeliani si sono concentrati sulla strategica collina di Ali al-Taher. Nonostante l’avanzata israeliana nella città di Kfar Tebnit e la sorveglianza continua con droni su Ali al-Taher, gli israeliani non sono ancora riusciti a ottenere il pieno controllo di questa posizione. Israele afferma che una delle principali strutture sotterranee di Hezbollah è stata costruita sotto la collina di Ali al-Taher e che questo sito deve essere bonificato. Di conseguenza, i loro continui attacchi nella zona persistono, mentre le limitate risposte di Hezbollah vengono contrastate da pesanti bombardamenti aerei.

Nell’asse Khiam e Kafr Shuba, le forze israeliane hanno anche condotto manovre intorno a Kafr Shuba e Halta e, secondo quanto riferito, intendono entrare in queste località e demolire gli edifici residenziali.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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