LAOS. Sempre più cinese il potente settore idroelettrico laotiano

Le aziende statali cinesi stanno intensificando gli investimenti nelle infrastrutture energetiche in Laos, comprese le centrali idroelettriche e le trasmissioni, espandendo la loro presenza in un paese che mira a diventare la “batteria del sud-est asiatico”.

La centrale idroelettrica di Nam Ou, uno dei più grandi impianti di produzione di energia nel nord del paese per capacità, è poco distante da Luang Prabang, riporta Nikkei.

L’impianto, che comprende sette dighe, è stato costruito dalla Power Construction Corp. of China, o PowerChina, per un costo di 2,8 miliardi di dollari ed è entrato in piena attività nel 2021. La sua capacità di generazione annuale di 5.000 gigawattora equivale a un piccolo impianto nucleare.

Secondo l’American Enterprise Institute, nei cinque anni fino a marzo 2023, le aziende cinesi hanno investito 3,2 miliardi di dollari nel settore energetico del Laos, con un aumento di circa il 30% rispetto ai cinque anni precedenti e circa il triplo del totale per i cinque anni fino a marzo 2013.

Oltre a procurarsi energia rinnovabile per uso proprio, la Cina “mira anche a migliorare la competitività globale delle sue attività energetiche”, ha affermato Toru Nishihama, capo economista del Dai-ichi Life Research Institute giapponese.

La Cina e il Laos sono storicamente vicini sia a causa dei loro sistemi politici che per la vicinanza geografica. Degli investimenti diretti in Laos nel 2022, il 36% proveniva dalla Cina, la maggior parte di qualsiasi altro Paese.

Il principale investitore in infrastrutture elettriche, PowerChina, è entrato in Laos intorno al 2000 e ha aumentato gli investimenti su larga scala dopo il 2013, quando la Cina ha lanciato la sua iniziativa infrastrutturale Belt and Road.

La società prevede di costruire una nuova centrale idroelettrica a Pak Lay, nella parte occidentale del paese, nel 2032. Investirà il 60% nella società operativa dell’impianto, con la thailandese Gulf Energy Development che dovrebbe prendere la quota rimanente. Si prevede che l’energia generata verrà esportata principalmente in Tailandia.

China General Nuclear Power prevede di iniziare a generare energia solare ed eolica nel nord del Laos. Nel 2022, Huawei Technologies ha stretto una partnership con l’operatore statale di produzione e trasmissione di energia Electricite du Laos (EDL) per esplorare le opportunità di energia rinnovabile.

Gli sforzi della Cina si estendono alla trasmissione. La China Southern Power Grid (CSG) ha iniziato la trasmissione di energia su vasta scala a gennaio attraverso EDLT, creata congiuntamente con il fornitore di energia statale. CSG controlla l’impresa con una quota del 90%.

L’EDL ha venduto la sua rete di trasmissione di energia all’EDLT, conferendo alla società controllata dalla Cina la proprietà della maggior parte della rete elettrica del Laos. EDLT gestirà anche le connessioni alle reti elettriche nei paesi vicini. In futuro, prevede di investire 2 miliardi di dollari per rafforzare la parte internazionale.

L’EDL è in rosso a causa di fattori quali i costi di manutenzione della rete elettrica e una valuta debole. Mancava il denaro necessario per creare una rete internazionale di trasmissione di energia. Il CSG gli ha dato un impulso fondamentale con la creazione dell’EDLT.

Il fiume Mekong, il più lungo del sud-est asiatico, attraversa il Laos, rendendo il paese maturo per lo sviluppo idroelettrico. I confini del Laos con cinque paesi gli danno un facile accesso a quei mercati nella trasmissione di elettricità.

Il Laos ha sfruttato questi vantaggi per aumentare le vendite di elettricità al 30% di tutte le esportazioni. Esporta l’80% della sua produzione annuale in paesi come Thailandia e Vietnam e si posiziona come la “batteria del sud-est asiatico”. Le esportazioni verso Singapore sono iniziate nel 2022 e le linee di trasmissione verso la Cambogia hanno iniziato a essere posate nel 2023. L’energia idroelettrica rappresenta il 70% della sua produzione di elettricità.

Secondo la Banca Mondiale, il debito pubblico del Laos aveva raggiunto il 125% del prodotto interno lordo alla fine del 2022, e il deprezzamento valutario sta esacerbando il deterioramento dell’economia. Le esportazioni di elettricità sono una fonte fondamentale di valuta estera.

Il sostegno della Cina è essenziale in questi sforzi. Si dice che la Cina rappresenti quasi la metà del debito estero del Laos. Se i rimborsi vengono ritardati, il Paese potrebbe cadere nella trappola del debito, dove i diritti e gli interessi nelle infrastrutture critiche vengono consegnati al creditore.

