FILIPPINE. Gli USA promettono miliardi di investimenti

Il ministro del Commercio statunitense Gina Raimondo è nelle Filippine e ha annunciato investimenti miliardari, per contrastare la presenza di Pechino.

In un incontro con i vertici industriali filippini, Raimondo ha affermato che Manila è stata fondamentale per gli sforzi delle aziende statunitensi volte a diversificare la catena di fornitura dei semiconduttori poiché si sono rese conto che era “troppo concentrata in pochi paesi”, riporta AF.

“Le Filippine dispongono già di 13 strutture di assemblaggio, test e confezionamento di semiconduttori. Raddoppiamole”, ha detto Raimondo riporta il Manila Bulletin.

Le promesse di Raimondo nelle Filippine arrivano nel mezzo della “guerra tecnologica” tra Stati Uniti e Cina, che ha visto Washington tagliare i flussi di chip avanzati e attrezzature per la produzione di chip verso il più grande mercato di chip del mondo: la Cina.

A Manila, riporta AP, Raimondo ha affermato che gli Stati Uniti sono costantemente alla ricerca di modi per espandere i limiti dei chip e limitare il progresso tecnologico della Cina: “Lo osserviamo ogni singolo giorno (…) La tecnologia sta cambiando più velocemente che mai, il che significa che dobbiamo svegliarci ogni giorno e chiederci: ‘stiamo facendo abbastanza?’”, ha detto Raimondo.

“Il mio compito è proteggere il popolo americano e assicurarmi che la nostra tecnologia più sofisticata, inclusa la tecnologia dei semiconduttori, la tecnologia dell’intelligenza artificiale di cui disponiamo e che la Cina non ha, non sia accessible alla Cina né utilizzata da Pechino”, ha aggiunto Raimondo.

La Cina, nel frattempo, ha costantemente criticato gli sforzi degli Stati Uniti volti a ostacolare la sua industria dei chip. La settimana scorsa, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato che Washington “si aggrappa a idee sbagliate” sulla Cina e che le sanzioni di Washington stanno “raggiungendo livelli sconcertanti di insondabile assurdità (…) La sfida per gli Stati Uniti viene da loro stessi, non dalla Cina. Se gli Stati Uniti sono ossessionati dalla repressione della Cina, finiranno per danneggiare se stessi”.

Raimondo ha anche promesso investimenti per un miliardo di dollari nelle Filippine, in settori tecnologici chiave tra cui l’energia solare, i veicoli elettrici e la digitalizzazione.

L’abbondante promessa di investimenti di Raimondo nelle Filippine segue mosse simili di Washington in Vietnam, dove il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato accordi per miliardi di dollari in chip e intelligenza artificiale.

Durante il viaggio di Biden a settembre, gli Stati Uniti hanno promesso di sostenere il Vietnam in tutto, dalla creazione di fabbriche di chip alla formazione dei talenti tecnologici necessari per elevare le capacità dei semiconduttori della nazione del sud-est asiatico.

Sia le Filippine che il Vietnam sono stretti alleati degli Stati Uniti e, quindi, fondamentali per gli sforzi di “friendshoring” di Washington che mirano a tagliare la sua dipendenza dalle catene di approvvigionamento cinesi.

Tali sforzi includono il finanziamento da 52,7 miliardi di dollari del Chips Act di Washington, parte del quale è destinato a sostenere le infrastrutture legate ai chip nelle nazioni alleate come le Filippine e il Vietnam.

Il sostegno degli Stati Uniti alle Filippine arriva anche in un momento in cui le Filippine sono impegnate in un aspro conflitto diplomatico con la Cina sulle acque contese nel Mar Cinese Meridionale. La settimana scorsa, la Cina ha affermato che gli Stati Uniti stavano usando le Filippine come “pedina” per “destabilizzare il Mar Cinese Meridionale”.

Tommaso Dal Passo

