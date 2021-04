KOSOVO. Si è chiuso il Rolling Film Festival

Non tutti sanno che Pristina ospita il “Rolling Film Festival”, l’unico in Europa che promuove l’arte e la cultura rom attraverso film e altre opere d’arte prodotte dalla comunità rom che trattano temi di questa comunità, la sesta edizione è terminata il 20 aprile.

Alla cerimonia di chiusura, il “Young Talent Award” è stato assegnato a due giovani che realizzeranno stage in un’azienda di animazione.

In questa occasione, il Primo Ministro Albin Kurti ha affermato che i Rom in Kosovo sono parte integrante della società con diritti uguali e garantiti, ma anche con molti problemi, così come una buona parte di altre comunità. Ha aggiunto che l’istruzione, l’occupazione, la partecipazione e l’integrazione sono i problemi che accompagnano la comunità rom e che devono essere risolti insieme.

«Questo festival cinematografico dovrebbe servire la società a comprendere meglio e più correttamente le esigenze della comunità rom, ma anche a sensibilizzare per creare una società che non esclude. Come maggioranza, dobbiamo riunire la minoranza e le minoranze per diventare partecipanti dentro di noi e con noi, quindi il nostro approccio è che le minoranze siano parte integrante e non separata», ha detto Kurti.

Il direttore di questo festival Avni Krasniqi per KosovaPress ha affermato che lo scopo di questo festival era promuovere la cultura rom e attraverso i film che sono stati proiettati in questo festival mostrare cosa devono affrontare i cittadini delle comunità rom, egiziane e ashkali in Kosovo.

«È un festival che promuove la cultura rom in Kosovo, e allo stesso tempo combatte contro gli stereotipi, la discriminazione che la comunità rom sta affrontando qui in Kosovo, in questa edizione abbiamo proiettato 30 film da tutta Europa, allo stesso volta che abbiamo avuto l’opportunità di mostrare alcuni film che provenivano dal Kosovo», ha detto.

Il direttore del “Rolling Festival” ha anche accennato al problema della disoccupazione che affligge la comunità rom.

«Il gruppo più abusato e discriminato è purtroppo la comunità Rom, ma allo stesso tempo la comunità che rappresenta una grande percentuale di disoccupazione è la comunità Rom … La mentalità in Kosovo deve cambiare … La differenza non ha bisogno di giocano un ruolo speciale, dobbiamo vivere insieme, siamo più di 6 comunità che vivono in Kosovo e credo che la diversità non debba essere vista come una barriera … In Kosovo siamo circa 38mila Rom, Ashkali, egiziani, 91 % in questa comunità non sono impiegati», ha detto.

L’edizione 2021 del “Rolling Film” ha avuto come tema “Folklore – Nuova realtà” attraverso film e attività, che hanno affrontato temi sulla vita della comunità rom affrontando le leggende che hanno costruito un’amara realtà per la comunità stratificando pregiudizi, stereotipi verso questa comunità. La prima vincitrice di questo premio è stata Blerina Bytyqi e la seconda Ardian Krasniqi.

La cerimonia comprendeva anche il film d’animazione La storia del sole e della luna, diretto da Szoboszlay Eszter, e il film Gypsy Quenn, diretto da Huseyin Tabak. Tutti i film del festival continueranno ad essere proiettati fino al 27 aprile sul sito online.rollingfilm.org, mentre potranno essere visti dai seguenti paesi: Kosovo, Albania, Macedonia del Nord e Serbia. “Rolling Film Festival” è un progetto delle ONG Roma Versitas Kosovo e Romawood.

