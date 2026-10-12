REGNO UNITO. Londra vuole diventare impenetrabile all’Hacking fatto dalle IA

Lunedì 12 ottobre, il ministro britannico responsabile per l’Intelligenza Artificiale, Kanishka Narayan, ha lanciato un severo avvertimento sui rischi legati all’IA, proprio mentre il governo del Regno Unito presentava una serie di misure per rafforzare le difese informatiche del Paese.

Intervenendo presso “Base One”, l’incubatore di scienza e tecnologia dell’Imperial College di Londra, il Ministro – di origini indiane – ha auspicato un approccio che coinvolga l’intera società per garantire la resilienza di fronte ai rischi emergenti dell’IA, riporta The Telegraph.

Ha avvertito che, man mano che i sistemi di IA di frontiera diventano sempre più potenti e capaci di agire autonomamente, le potenziali conseguenze di guasti o usi dolosi potrebbero farsi molto più gravi: ”È probabile, se non inevitabile, che le nostre difese informatiche vengano violate”, ha affermato Narayan, citando il recente e noto caso di un agente di OpenAI che ha violato le difese del governo australiano. ”Il governo australiano ha dichiarato che non risulta sia stato avuto accesso a cartelle cliniche personali e che non vi sono prove di una compromissione più ampia. Tuttavia, l’incidente deve preoccuparci. A me preoccupa.

“Il nostro Centro nazionale per la sicurezza informatica (NCSC) ha avvertito che l’IA renderà quasi certamente più efficaci ed efficienti le tecniche di intrusione informatica”, ha detto.

Narayan ha annunciato che il suo collega, il ministro per la Sicurezza Dan Jarvis, guiderà un programma intergovernativo volto a rafforzare le difese del Regno Unito contro gli attacchi informatici, sulla scia del “Piano d’azione governativo per la sicurezza informatica” pubblicato all’inizio di quest’anno.

Il ministro gallese, nato in India, ha inoltre segnalato che è in cantiere il lancio di un nuovo “Piano d’azione nazionale per la sicurezza informatica”.

Ha dichiarato: “Voglio che la Gran Bretagna diventi uno dei Paesi più difficili al mondo da attaccare utilizzando l’intelligenza artificiale. Useremo ogni potere a nostra disposizione. Interverremo legislativamente laddove necessario.

“E non ci affideremo solo alla legge. Punteremo sull’ingegno britannico: sulle nostre competenze scientifiche, sulle capacità tecnologiche e sulle nostre istituzioni per comprendere questi sistemi sempre più potenti, difenderci dalle minacce emergenti e reagire quando qualcosa va storto”. Il ministro ha rivolto un monito severo alle aziende che sviluppano i sistemi di intelligenza artificiale più potenti al mondo: devono prestare ascolto agli scienziati quando segnalano gravi pericoli, indagare sui comportamenti imprevisti e astenersi dal rilasciare i sistemi qualora i rischi non possano essere adeguatamente controllati.

Secondo il Cabinet Office britannico, il governo valuterà le modalità per individuare e segnalare i cosiddetti “quasi incidenti” (near-miss), garantendo al contempo che si possa apprendere rapidamente da tali eventi per ridurre il rischio di danni futuri.

“Non accetterò un futuro in cui la Gran Bretagna dipenda da tecnologie che non è in grado di comprendere o controllare, mentre i lavoratori ne pagano il prezzo senza aver avuto alcun potere di plasmare tale progresso… dobbiamo costruire macchine al nostro servizio”, ha aggiunto Narayan.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/