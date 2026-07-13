CINA. Xi Jinping interverrà alla conferenza di Shanghai sull’IA

Il presidente cinese Xi Jinping interverrà questa settimana a un vertice di alto livello sull’intelligenza artificiale (IA) a Shanghai, ha annunciato lunedì Pechino. La Conferenza mondiale sull’IA del 2026 e l’incontro di alto livello sulla governance globale dell’IA si terranno da venerdì 17 a lunedì 20 luglio, ha precisato il Ministero degli Esteri.

Xi parteciperà alla cerimonia di apertura e terrà un discorso programmatico alla conferenza, che si svolgerà sul tema “Partner intelligenti, co-creare il futuro”, ha dichiarato a Pechino il portavoce del Ministero degli Esteri, Lin Jian, riporta Anadolu.

Il presidente “illustrerà in modo sistematico le politiche, la posizione, la visione e le proposte della Cina sullo sviluppo e la governance dell’IA”, ha affermato Lin. “L’innovazione tecnologica nell’IA sta attraversando una fase di svolta su vasta scala, dimostrando un dinamismo senza precedenti. Tale progresso porta con sé opportunità e sfide per la comunità internazionale, rendendo la governance dell’IA un tema di fondamentale importanza per il nostro tempo”, ha concluso.

Lin ha affermato che Xi Jinping ha lanciato l’Iniziativa globale per la governance dell’IA e che la Cina “si impegna a fornire beni pubblici internazionali, a promuovere l’IA per il bene di tutti con azioni concrete e ad aiutare i Paesi del Sud del mondo a rafforzare le proprie capacità”.

“Attraverso questa conferenza”, ha aggiunto, “la Cina auspica di costruire una piattaforma che consenta a diverse parti di rafforzare la fiducia reciproca, raggiungere un consenso e approfondire la cooperazione, al fine di promuovere uno sviluppo sano, sicuro e ordinato dell’IA e rendere questa conferenza una pietra miliare nella storia dello sviluppo dell’IA”.

Funzionari di governi stranieri, rappresentanti di industrie, università e istituti di ricerca, nonché capi di organizzazioni internazionali, sono stati invitati alla conferenza, ha concluso Lin, riporta Xinhua.

Lin Jian ha affermato che il Presidente Xi illustrerà in modo sistematico le politiche, la posizione, la visione e le proposte della Cina sullo sviluppo e la governance dell’IA durante il suo intervento.

Sottolineando che l’innovazione tecnologica nel campo dell’IA sta attraversando una fase di grandi progressi e dimostrando un dinamismo senza precedenti, Lin ha affermato che tali progressi portano sia opportunità che sfide per la comunità internazionale, rendendo la governance dell’IA un tema di fondamentale importanza per il nostro tempo.

Negli ultimi anni, nel campo dell’intelligenza artificiale, la Cina si è impegnata a dare seguito alle quattro iniziative globali e all’Iniziativa globale per la governance dell’IA promosse dal Presidente Xi, ha affermato Lin, sottolineando l’impegno della Cina nel fornire beni pubblici internazionali, nel promuovere l’IA per il bene comune con azioni concrete e nel contribuire al rafforzamento delle capacità del Sud del mondo, attività che sono state molto apprezzate dalla comunità internazionale.

“Attraverso questa conferenza, la Cina auspica di costruire una piattaforma che consenta alle diverse parti di rafforzare la fiducia reciproca, raggiungere un consenso e approfondire la cooperazione, al fine di promuovere uno sviluppo sano, sicuro e ordinato dell’IA e rendere questa conferenza una pietra miliare nella storia dello sviluppo dell’IA”, ha dichiarato Lin.

Tommaso Dal Passo

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