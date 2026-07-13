AUTOMOTIVE. Volkwagen ipotizzerebbe altri 50mila licenziamenti 

Volkswagen potrebbe dover tagliare circa altri 50.000 posti di lavoro per eguagliare la competitività dei rivali, ha dichiarato l’amministratore delegato ai dipendenti in una nota interna, confermando di fatto per la prima volta che la casa automobilistica sta cercando di ridurre fino a 100.000 posizioni.

Oliver Blume sta lottando per razionalizzare la più grande casa automobilistica europea, i cui profitti sono crollati a causa di miliardi di euro di costi tariffari, della forte concorrenza in Cina e della pressione sulla rete produttiva tedesca per diventare più efficiente, riporta Reuters.

Dopo aver già concordato il taglio di 50.000 posti di lavoro in tutto il gruppo, comprese le collegate Porsche e Audi, l’azienda deve lavorare per ridurre ulteriormente i costi, avendo calcolato uno svantaggio di costo del 20% rispetto ad aziende comparabili, ha affermato Blume nel promemoria. Ciò significa una “deduzione teorica” ​​di altri 50.000 posti di lavoro in tutto il mondo, si legge nel promemoria.

“Stiamo attualmente valutando, per tutti i marchi, le aziende e le regioni, quanti aggiustamenti siano effettivamente necessari e fattibili”, ha affermato Blume nel documento. L’azienda si era precedentemente rifiutata di commentare le indiscrezioni secondo cui stava prendendo in considerazione fino a 100.000 licenziamenti.

Il promemoria fa seguito alle richieste pressanti dei lavoratori affinché il management spieghi i piani di ristrutturazione, che Blume ha presentato al consiglio di sorveglianza dell’azienda giovedì scorso.

I rappresentanti sindacali in seno alla commissione hanno bloccato le proposte, che prevedevano tagli al personale e la possibile chiusura di quattro stabilimenti: ”Ad oggi, non siamo ancora in grado di confermare scenari di utilizzo competitivo per gli impianti di Emden, Hannover, Zwickau e Neckarsulm negli anni 2030″, ha dichiarato Blume nel memorandum.

Ha affermato di preferire “soluzioni intelligenti” alle chiusure, avendo precedentemente indicato l’industria della difesa o la produzione di modelli Volkswagen cinesi in Europa come possibili alternative per gli stabilimenti sottoutilizzati.

Maddalena Ingroia

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