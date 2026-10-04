LIBRI. L’amore davanti all’Alzheimer

Quando la malattia entra nella vita di una coppia, cambia anche il modo di stare insieme. L’assistenza diventa parte della relazione e porta con sé responsabilità, fatica e domande alle quali è difficile rispondere da soli. È una delle esperienze al centro di Molte vite in una sola, l’autobiografia di Rosa Alfaro Guevara, edita da Accademia Edizioni ed Eventi.

Nelle 130 pagine del volume, l’Alzheimer del marito si intreccia a un percorso che attraversa Perù e Italia. Rosa racconta la malattia dalla posizione di chi rimane accanto alla persona amata. La cura assume così un significato familiare, oltre che professionale, e richiama l’attenzione sulla dignità delle persone fragili e sulle esigenze di chi le assiste.

Quanto spazio resta per la propria vita quando si è responsabili del benessere di un altro? Come si affrontano i cambiamenti di un legame? Sono interrogativi che la vicenda dell’autrice porta fuori dall’ambito domestico, offrendo un terreno di confronto a chi conosce esperienze simili.

Il libro restituisce anche la storia di Rosa prima e oltre questa prova. Nel Perù, suo Paese d’origine, si collocano la formazione, il lavoro nelle istituzioni pubbliche e l’attività sociale. Il trasferimento in Italia comporta l’apprendimento di una lingua diversa, l’inserimento in una nuova comunità e la ricerca di un’occupazione.

Rosa consegue la qualifica di operatrice sociosanitaria e si impegna nel volontariato attraverso Provida ETS. L’attenzione verso gli altri diventa il punto di incontro tra lavoro, solidarietà ed esperienza personale.

Alla presentazione al Senato, promossa dal senatore Maurizio Gasparri e moderata da Alessandra Canale della Rai, il racconto ha trovato spazio nel confronto pubblico. «È una storia che merita di essere conosciuta, di essere raccontata», ha osservato Gasparri, soffermandosi sull’integrazione dell’autrice, sul suo impegno solidale e sulla difficile esperienza familiare dell’Alzheimer.

L’attore Vincenzo Bocciarelli ha accompagnato l’incontro con toccanti letture di alcuni passi del libro, dando voce agli affetti e alla dimensione più intima della testimonianza.

Molte vite in una sola riunisce le identità che compongono Rosa: migrante, professionista, moglie, volontaria. La sua autobiografia invita a guardare migrazione e assistenza attraverso una persona concreta, con le sue scelte, i suoi legami e le responsabilità assunte.

Redazione