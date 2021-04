ALBANIA. Testa a testa fra Rama e Basha in una tesa campagna elettorale

Le elezioni politiche in Albania «si svolgono in un’atmosfera di volatilità politica e di profonda sfiducia tra le principali forze politiche», si afferma nel rapporto dell’Osce/Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Odhr, pubblicato il 9 aprile: «Il tono della campagna, nella sua fase iniziale, manca di moderazione, con accuse di corruzione e legami con il crimine organizzato», prosegue il rapporto.

Le elezioni sono il 25 aprile e i sondaggi indicano una differenza ristretta tra gli schieramenti, non è chiaro se il partito socialista di Edi Rama prenderà più seggi dei Democratici uniti al Movimento Socialista per l’Integrazione, Lsi; i due partiti hanno formato l’Alleanza per il Cambiamento all’inizio di quest’anno, sperando di superarle.

Il vantaggio dei socialisti sui democratici è diminuito nei mesi prima delle elezioni. Mentre anche il sostegno del Lsi è diminuito, i deputati che si prevede di ottenere potrebbero dare ai due partiti di opposizione abbastanza seggi per negare al primo ministro Edi Rama la nuova maggioranza che spera di ottenere.

L’ultimo sondaggio di Euronews/Mrb pubblicato il 19 aprile colloca i socialisti al 43%, in leggero aumento rispetto ai loro punteggi nei sondaggi precedenti e 6,2 punti percentuali davanti ai democratici al 36,8%. Il Lsi è al 5,8%, spingendo il punteggio dei due partiti di opposizione al 42,6%.

Un altro 7,3% degli intervistati non sapeva o si è rifiutato di rispondere, un numero considerevole che potrebbe influenzare il risultato a favore di entrambe le parti, e un altro 4% ha detto che non intendeva votare. Con l’avvicinarsi del giorno delle elezioni, i principali politici dei tre partiti principali, così come il presidente, stanno preparando la strada per contestare il risultato se dovesse andare contro di loro, riporta Bne Intellinews.

L’esperienza passata dell’Albania con le elezioni contestate non è di buon auspicio. Dopo che le elezioni generali del 2009 hanno consegnato una vittoria ai democratici nella corsa più serrata da quando l’Albania ha messo da parte il comunismo, i socialisti chiesero un riconteggio, con decine di migliaia di persone che sono scese in strada. Due anni dopo, la loro sconfitta era ancora una ferita aperta e scoppiarono scontri tra la polizia e sostenitori dell’opposizione che chiedevano le dimissioni del governo.

Anche l’ultima legislatura è stata movimentata. Due anni dopo che i socialisti sono tornati in parlamento con una maggioranza nelle elezioni generali del giugno 2017, l’opposizione ha deciso di rinunciare al proprio mandato. In seguito, il Comitato elettorale centrale ha riempito i loro seggi con candidati di riserva delle elezioni del 2017, ma la vera opposizione esisteva fuori dal parlamento. Per garantire il ritorno dell’opposizione in parlamento dopo le prossime elezioni, con il sostegno della comunità internazionale il codice elettorale è stato modificato e le modifiche hanno ottenuto il sostegno sia del governo che dell’opposizione nel giugno 2020.

Gran parte della campagna di Rama si è concentrata sul portare investimenti in Albania e in particolare sugli investimenti in grandi progetti di infrastrutture come nuovi porti e aeroporti: Rama prevede di aumentare il numero di aeroporti internazionali nel paese dai due attuali a quattro o cinque. Il primo Ministro ha anche cercato di capitalizzare la sua gestione della pandemia e del terremoto del novembre 2019.

Basha, al contrario, sta offrendo un nuovo inizio agli elettori disillusi dopo otto anni di partito Socialista. Mentre si prepara a tornare in parlamento, il partito Democratico ha lavorato per mostrare agli elettori che è pronto a governare in modo responsabile e a guidare l’Albania verso l’adesione all’Ue. Anche se tutti i principali partiti vogliono portare l’Albania nell’Ue, Basha è stato particolarmente preciso su questo tema e si è impegnato a lanciare i colloqui di adesione entro 100 giorni se dovesse diventare primo Ministro.

Sia Basha che Ilir Meta, l’ex leader dell’Lsi fino a quando ha lasciato il partito per diventare presidente dell’Albania, hanno ripetutamente accusato il governo socialista di corruzione e hanno affermato che è controllato dagli oligarchi.

Antonio Albanese