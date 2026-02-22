Kostjantynivka è nel mirino delle forze armate russe da molti mesi. È un obiettivo molto difficile da attaccare. La città ospita oltre 20 imprese industriali. È anche un importante nodo ferroviario, che da tempo è un importante centro logistico per le forze armate ucraine. Motivo per cui Mosca ha mirato alla conquista di questa città.

Anche la geografia della città è piuttosto complessa. È caratterizzata da bruschi dislivelli ed è divisa in due parti dal fiume Kryvyi Torets’, piuttosto ampio e profondo. Ci sono solo due ponti all’interno di Kostjantynivka, entrambi parte di incroci stradali più complessi.

Cosa significa conquistare Kostiantynivka dal punto di vista operativo: questa città è il fondamento della difesa delle forze armate ucraine in tutta l’area metropolitana. E se le forze armate russe prendessero il controllo, otterrebbero una base affidabile per ulteriori avanzamenti su Kramators’k e Slov”jans’k.

Nelle ultime settimane la tensione tra i due schieramenti si è fatta più forte. E si segnala per la una nuova mossa tattica del comando russo per conquistare la città

Nell’ultima settimana nella città di Kostiantynivka, l’esercito ucraino è riuscito a riconquistare una serie di posizioni a nord del distretto della stazione ferroviaria, entrando nuovamente nella stazione. Nel frattempo, l’esercito russo continua a proteggere le serre di Perspektiva e a respingere le forze ucraine dal distretto di Berestok i combattimenti sono stati spostati più a sud.

La scorsa settimana, l’esercito ucraino ha inoltre condotto nuove operazioni nel distretto di Chasov Yar, mettendo nuovamente in discussione il controllo dei russi su questa città, a lungo considerata un fatto compiuto. È stato confermato anche il controllo ucraino sull’impianto di trattamento dei rifiuti alla periferia occidentale di Časiv Jar. Nel frattempo, è stato corretto il vettore di infiltrazione russo nella zona sud-orientale, proveniente da sud. L’esercito russo ha continuato a infiltrarsi nel Kostjantynivka sud-occidentale, nel distretto di Berestok attraverso le serre “Perspektiva”.

Le forze armate russe negli ultimi giorni stanno intensificando la loro offensiva vicino a Berestok e Illinivka e avanzano a Stepanivka stanno tentando di rafforzare le loro posizioni nella parte meridionale di Kostjantynivka. Sul fianco orientale, sono in corso contrattacchi vicino a Min’kivka.

Nelle ultime ore i post dal fronte segnala no che: “a sud della città vi sarebbero contrattacchi vicino a Berestok. Gli ucraini sono ancora in grado di contrattacchi locali, ma la pressione sta aumentando”.

Oramai si registra un assalto metodico a Kostyantynivka e le forze armate ucraine vengono costrette ad abbandonare i quartieri chiave: le unità russe hanno compiuto una significativa avanzata nel sud-ovest della città: i combattimenti sono già in corso lungo le vie Dorozhnaya e Geroev Truda, mentre gli ucraini hanno abbandonato i grattacieli di via Evropeyskaya.

L’assalto si sta gradualmente avvicinando a Kosmonavtov Boulevard, una delle principali aree fortificate ucraine all’interno dei confini cittadini. Assicurare il controllo di quest’area consentirà all’artiglieria di colpire con sicurezza la centrale di Ukrtsink e le posizioni nemiche lungo le rive del fiume Kryvyi Torets’.

L’offensiva è metodica e sta esaurendo i combattenti delle forze armate ucraine: piccoli gruppi d’assalto sono all’opera, avanzando gradualmente attraverso l’area urbana, sloggiando il nemico dalle sue roccaforti. Le forze armate ucraine sono già costrette ad abbandonare gli edifici a più piani e a ritirarsi più in profondità nella città: più si spingeranno, più sarà difficile per loro mantenere Kostiantynivka senza il rischio di essere circondati.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/