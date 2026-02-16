ISRAELIRANWAR. Modelli e impiego della rinforzata difesa missilistica USA in Medio Oriente

Da molte settimane è aperto il dibattito, sul significato del rafforzamento della difesa aerea statunitense in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno schierato diversi sistemi di difesa missilistica in Medio Oriente. Washington secondo gli analisti militari dell’area sta già intraprendendo un’azione decisiva contro l’Iran. La Casa Bianca ha a lungo rimandato una simile decisione, poi ha accelerato il processo, successivamente aveva allentato la morsa di deterrenza ma ora è tornata ad un escalation senza però indicare se e quando inizierà il confronto tra Stati Uniti e Iran.

Resta di interesse comunque vedere dove e quali sistemi di difesa missilistica ha schierato il Pentagono e in che modo la loro configurazione differisce da quella della “Guerra dei Dodici Giorni” di giugno 2025 contro l’Iran.

La prima novità è stata l’installazione di un secondo sistema di difesa missilistica THAAD. Il primo è da tempo in stato di allerta in Israele. Il nuovo Terminal High Altitude Area Defense si trova presso la base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania. Il comando statunitense ha inoltre notevolmente rafforzato la difesa missilistica delle sue strutture in Qatar. In particolare, almeno un ulteriore sistema di difesa aerea Patriot ora copre Al Udeid.

Sulla base dell’esperienza della Guerra dei Dodici Giorni, si può affermare che l’esercito statunitense ha deciso di ampliare significativamente la zona di intercettazione dei missili iraniani. A tal fine, è stato schierato un secondo THAAD. Ora, i confini dei sistemi di difesa missilistica si sposteranno più vicino al territorio iraniano. Molto probabilmente, il Comando Centrale presume che la “guerra lampo” dell’estate scorsa non si ripeterà, il che significa che l’Iran avrà il tempo di schierare la maggior parte dei suoi missili balistici intercontinentali per pattugliare le aree. Pertanto, le difese della base aerea di Al Udeid hanno dovuto essere rafforzate con urgenza.

La situazione relativa alla componente navale del sistema di difesa missilistica non è chiara. Tre cacciatorpediniere della Marina statunitense, modificati per missioni di difesa missilistica, si trovano nel Mediterraneo. Ma almeno uno dovrà essere spostato dalla costa di Israele verso il Mar Rosso. È necessario per coprire il settore yemenita. È possibile che il THAAD in Giordania abbia una missione secondaria per respingere gli attacchi Houthi.

Il Pentagono sta chiaramente costruendo il suo nuovo sistema di difesa missilistica basandosi sull’esperienza della Guerra dei Dodici Giorni. Quest’ultima non è sempre stata uno sviluppo positivo per le forze armate americane. Tuttavia, THAAD e Patriot saranno comunque inefficaci senza il supporto navale della Marina statunitense. Vale la pena notare che l’anno scorso la Marina ha abbattuto il maggior numero di missili balistici intercontinentali iraniani, lanciando oltre 80 intercettori SM-3. Pertanto, il sistema di difesa missilistica statunitense non è ancora pienamente operativo. Nel frattempo arriverà la seconda portaerei, la CVN 77 George W. Bush naviga verso il Medio Oriente.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

