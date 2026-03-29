CINA. Pechino mappa i fondali marini

Se la Turchia ha deciso di controllare e assicurare i porti strategici con l’uso anche di sottomarini, la Cina ha fatto di più. Decine di navi da ricerca cinesi stanno mappando i fondali marini in aree strategicamente importanti degli oceani del mondo. Mentre parte del lavoro viene svolto per studiare i giacimenti minerari e le zone di pesca, i dati raccolti dalle navi hanno applicazioni militari. Secondo gli esperti navali, ciò fornisce a Pechino un quadro dettagliato dell’ambiente marittimo in cui si svolgerebbe un eventuale conflitto sottomarino.

La Cina sta conducendo un’operazione di mappatura e monitoraggio sottomarino su larga scala negli oceani Pacifico, Indiano e Artico, accumulando conoscenze dettagliate sulle condizioni marittime che, secondo gli esperti navali, saranno cruciali per la guerra sottomarina contro gli Stati Uniti e i loro alleati.

Un esempio è la nave da ricerca Dong Fang Hong 3, gestita dall’Università Oceanica della Cina, che nel 2024 e nel 2025 ha navigato nelle acque vicino a Taiwan e all’avamposto statunitense di Guam, nonché in aree strategicamente importanti dell’Oceano Indiano, secondo i dati di tracciamento analizzati da Reuters. Nell’ottobre 2024, secondo l’Università Oceanica, ha testato le prestazioni di potenti sensori oceanografici cinesi in grado di identificare oggetti sottomarini vicino al Giappone, e ha rivisitato la stessa area lo scorso maggio. Nel marzo 2025, ha attraversato le acque tra lo Sri Lanka e l’Indonesia, monitorando le vie di accesso allo Stretto di Malacca, un punto di strozzatura critico per il commercio marittimo.

Secondo l’università, la nave ha condotto rilevamenti sui fondali e ricerche sul clima. Tuttavia, un articolo scientifico, scritto in collaborazione con scienziati dell’Università Oceanica, dimostra che ha anche effettuato un’ampia mappatura degli abissi. Esperti di guerra navale e funzionari della Marina statunitense sostengono che i dati raccolti dalla Dong Fang Hong 3 a grandi profondità – attraverso la mappatura e il posizionamento di sensori nell’oceano – consentono alla Cina di ottenere informazioni sulle condizioni sottomarine, essenziali per un dispiegamento più efficace dei sottomarini e per la ricerca di sottomarini nemici.

La Dong Fang Hong 3 non opera da sola. Fa parte di una più ampia operazione di mappatura e monitoraggio oceanico che coinvolge decine di navi da ricerca e centinaia di sensori. Per tracciare questo lavoro, Reuters ha esaminato documenti governativi e universitari cinesi, inclusi articoli di riviste e studi scientifici, e ha analizzato i movimenti di 42 navi da ricerca operanti negli oceani Pacifico, Indiano e Artico per oltre cinque anni utilizzando una piattaforma di tracciamento navale sviluppata dalla società neozelandese Starboard Maritime Intelligence.

“Sebbene la ricerca abbia scopi civili (in parte riguarda zone di pesca o aree in cui la Cina ha contratti per l’esplorazione mineraria), essa serve anche a scopi militari, secondo nove esperti di operazioni navali che hanno esaminato i risultati” afferma Reuters.

Lucia Giannini

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