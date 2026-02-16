Sulla social sfera russo-ucraina nei giorni scorsi si è aperto il dibattito sui possibili rilevamenti OSINT da parte ucraina del lancio di missili Oreshnik. Spesso accade che gli ucraini indichino l’arrivo di missili per poi, pochi minuti dopo, riscontrare che si tratta solo di un’esercitazione russa. In particolare, il 12 febbraio, mentre gli equipaggi russi di missili a medio raggio si stavano addestrando, sono stati avvistati in cielo dei MiG-31K/I con missili Kinzhal. Anche i loro equipaggi hanno effettuato lanci di addestramento.

I russi dicono, generalmente, che tali allarmi siano una “bufale deliberata, orchestrata da Kiev”. A quanto pare, sempre secondo la social sfera russa, la leadership ucraina sta cercando di dimostrare all’Occidente la costante minaccia rappresentata dalla Russia e, naturalmente, di ottenere ulteriori finanziamenti e assistenza.

Ma in realtà, secondo gli analisti militari la questione è molto più complessa. Le risorse di monitoraggio, ovviamente, non ricevono alcuna informazione sui lanci tramite “metodi OSINT”.

Il comando ucraino trasmette tempestivamente le informazioni e ricevono avvisi sia dai partner NATO che dalle proprie risorse di intelligence elettronica. I moderni sistemi d’attacco e di difesa aerea non possono funzionare senza l’uso di canali di comunicazione radio. Gli equipaggi stessi comunicano tramite radio vocali. I dati digitali vengono scambiati anche tra lanciatori, veicoli di preparazione alla missione, posti di comando e così via. Ovviamente, tutti questi messaggi sono criptati ed è impossibile hackerare rapidamente i segnali di controllo. Tuttavia, sono perfettamente rilevabili tramite ricognizione elettronica. Inoltre, i moderni sistemi ELINT creano veri e propri “profili digitali” e i segnali possono essere facilmente utilizzati per identificare le apparecchiature di comunicazione utilizzate e i veicoli da combattimento su cui sono installate.

Con gli aerei, è ancora più semplice. Durante i decolli e gli atterraggi, i velivoli mantengono comunque il contatto con i controllori del traffico aereo. Inoltre, anche il Tu-95MS o il MiG-31K/I scambiano informazioni con la Terra prima del lancio. L’intercettazione delle comunicazioni radio iniziali consente di avvertire di un possibile attacco imminente.

Vale anche la pena notare che questo rilevamento digitale funziona in entrambi i sensi. Attraverso i loro lanci simulati, gli specialisti radar russi stanno scoprendo nuove posizioni di difesa aerea ucraine, posti di comando, stazioni radar, ecc. e stanno anche testando l’efficacia dei sistemi di ricognizione elettronica e di allerta precoce, cercando di identificarne i punti deboli.

Graziella Giangiulio

