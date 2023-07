ETIOPIA. Sicurezza cinese ad Addis Abeba

Il commissario capo della polizia federale etiope, generale Demelash Gebre-Michael, ha incontrato una delegazione della sicurezza cinese guidata dal viceministro della Pubblica Sicurezza, Chen Zhiyuan.

Durante l’incontro, Gebre-Michael ha ricordato la sua recente visita in Cina e i colloqui avuti con funzionari di altre istituzioni sulle modalità di rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni di polizia dei due Paesi, riporta Fanabc.

Ha inoltre ricordato che le discussioni si sono concentrate anche sull’organizzazione di forum bilaterali di alti funzionari e gruppi di esperti e sulla prevenzione congiunta dei crimini transfrontalieri.

Inoltre, il Commissario capo etiope ha ricordato che è in realizzazione un centro di cooperazione sino-etiope per la gestione della sicurezza in Etiopia e per rafforzare la capacità delle agenzie di sicurezza e polizia etiopi.

Ha sottolineato che l’Etiopia ha una forte relazione diplomatica con la Cina, rassicurando che il suo Paese attribuisce grande importanza al partenariato tra i due Paesi.

Ha ribadito il suo impegno a rafforzare ulteriormente le relazioni nel settore della sicurezza e ad aumentare la cooperazione tra le forze di polizia.

Da parte sua, Chen Zhiyuan ha affermato che la Cina presta particolare attenzione alle relazioni diplomatiche con l’Etiopia.

Ha dichiarato che il suo Paese è pronto ad aiutare il Centro di eccellenza forense che la Polizia federale etiope sta costruendo con materiali, sviluppo di capacità e tecnologia.

Nel primo incontro tra i vertici delle istituzioni di polizia dei due Paesi, è stato raggiunto un accordo per intensificare i legami tra le due parti facilitando la creazione di una piattaforma di condivisione delle esperienze per i leader, gli ufficiali e gli esperti di alto livello della polizia.

Le istituzioni di polizia dei due Paesi hanno concordato di organizzare un forum bilaterale congiunto nel 2025 in Cina a livello di alti dirigenti.

È stato ricordato poi che le due parti hanno anche raggiunto un accordo per istituire un centro di cooperazione tra le forze dell’ordine etiope e cinese in Etiopia, per prevenire congiuntamente i crimini transfrontalieri e per lavorare insieme sulla Belt and Road Initiative.

Si è appreso che le due delegazioni hanno anche concordato di scambiare informazioni su sospetti criminali, proteggere la sicurezza dei cittadini dei due Paesi e tutelare i progetti e le istituzioni cinesi in Etiopia.

Inoltre, hanno concordato di garantire la pace e la sicurezza dei due Paesi attraverso lo scambio di informazioni e di rafforzare le capacità della polizia etiope offrendo opportunità di formazione in Cina.

Luigi Medici