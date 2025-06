ISRAELIRANWAR. Israele continuerà ad attaccare l’Iran e Teheran intende rispondere simmetricamente 

Nella notte nuovo reciproco lancio da parte di Israele e Iran. Israele ha mirato al complesso della Televisione di Teheran oltre che ai siti di infrastrutture critiche. L’Iran ha nel mirino la centrale nucleare di Dimona e le infrastrutture critiche di Israele.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, durante una telefonata con il Sultano dell’Oman: “Se l’America non frena Israele, l’Iran sarà costretto a reagire in modo più doloroso”. “Israele si illudeva che assassinando leader e studiosi e bombardando cittadini, la stabilità del Paese sarebbe stata destabilizzata e l’Iran non sarebbe stato in grado di reagire”.

Il ministero degli Esteri russo: “L’Iran sta esercitando il suo diritto all’autodifesa di fronte a qualsiasi attacco israeliano”. Il ministro della Difesa pakistano ad Al Jazeera: “L’Iran non ha richiesto assistenza militare. Se la situazione peggiora, reagiremo sicuramente, ma ora non vediamo un “escalation””. La Cina secondo fonti social ha portato nuove armi all’Iran.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno espressamente accettato di condividere informazioni con Stati Uniti e Israele in merito agli attacchi iraniani e hanno aperto il loro spazio aereo agli aerei da guerra dopo Arabia Saudita, Qatar, Giordania e Egitto.

Israele Il ministro della Difesa Israel Katz afferma che Israele non cerca di danneggiare i civili iraniani a Teheran, anche se le Forze di Difesa israeliane si preparano a effettuare ulteriori attacchi sulla capitale iraniana. “Voglio chiarire una cosa ovvia: non c’è alcuna intenzione di danneggiare fisicamente il popolo di Teheran, come il sanguinario dittatore sta facendo ai cittadini di Israele”, ha dichiarato Katz in una nota. “Il popolo di Teheran sarà costretto a sostenere i costi della dittatura e a evacuare le proprie case dalle aree in cui sarà necessario colpire obiettivi del regime e infrastrutture di sicurezza a Teheran”, ha affermato.

Il Primo Ministro Netanyahu a Tel Nof: “L’Aeronautica Militare israeliana controlla i cieli di Teheran. Noi colpiamo obiettivi del regime, a differenza del regime criminale dell’Iran, che colpisce i civili”. Il Ministro Katz ai piloti: “Quando il Primo Ministro, il governo e io abbiamo dovuto decidere se attaccare l’Iran, e queste decisioni non sono facili, sapevamo una cosa, ed è stato il fattore decisivo: quando la decisione viene presa, abbiamo qualcuno su cui contare: voi”.

Il Marocco annuncia la sua disponibilità a fornire aiuti umanitari a Israele contro l’Iran.

L’Iran sta cercando mediatori per riaprire il dialogo con gli Stati Uniti ma ha chiesto un cessate il fuoco. Israele vuole che gli Stati Uniti si uniscano a Tel Aviv per i bombardamenti. Nel frattempo sia Israele che l’Iran hanno cominciato a comunicare i resoconti sui morti e i feriti. 34 persone sono state uccise e quasi 750 feriti in Israele. Mentre in Iran si parla di almeno 78 morti e 329 feriti. Ma saranno molti di più perché in molti distretti colpiti non hanno comunicato i dati sui danni alle persone o cose. Ali Shamkhani, consigliere di Khamenei, non è morto. Le sue condizioni sono critiche ma stabili.

Ed ora diamo uno sguardo ai siti attaccati aggiornato alle 16:00 del 16 giugno. Yemen e Iran hanno dato vita nella notte del 15 ad attacchi simultanei. Intercettati dalla marina israeliana. Inoltre si apprende da fonti di Abu Shabab che la milizia sta arruolando uomini da portare in Yemen per una offensiva di terra. Ricordiamo che sia gli Emirati Arabi Uniti che l’Arabia Saudita sono impegnate contro gli Houthi.

In Iran nella notte tra il 15 e il 16 di giugno, Israele ha colpito: aeroporto militare di Qom; la sede di Bushehr, unica centrale nucleare iraniana; parte occidentale di Teheran; colpita l’autostrada Teheran-Qom. Colpita ancora la base militare di Khorramabad, ancora attacchi a Kermanshah, aeroporto di Mashhad, Televisione di stato e Radio di Stato di Teheran. Smotrich: “Abbiamo attaccato più di 800 obiettivi in ​​tutto l’Iran” .Israele ha ordina l’evacuazione completa dell’Area 3 a Teheran. In Iran i Basij sono stati schierati a salvaguardia della città di Teheran per paura di disordini mentre gli iraniani cercano di lasciare la capitale e stanno compiendo arresti di collaboratori e spie per conto di Israele. A Ray è stato chiuso un laboratorio di droni. Arresto di un gruppo di collaboratori insieme a 5 cittadini stranieri sulla strada Nahavand-Noorabad vicino a Bahruddin, nella provincia del Lorestan. Le forze di sicurezza iraniane hanno identificato e arrestato un gruppo legato a Israele nella città di Barkhar, nella provincia di Isfahan. A Teheran chiusa ambasciata svizzera e tedesca.

L’Iran ha colpito Tel Aviv e Haifa. L’Iran afferma di aver eseguito un “attacco di rappresaglia” che “ha preso di mira gli edifici dell’azienda di armi israeliana Rafael”. Lanci di missili simultanei contro Israele da Iran e Yemen. Nella giornata del 16 giugno, Teheran ha chiesto ai cittadini di Tel Aviv di evacuare.

Fonti libanesi: “Un apicoltore è stato ucciso in un attacco con drone israeliano alla periferia occidentale della città di Houla, nel sud del Libano

Le forze israeliane ritirano la 98ª Divisione dalla Striscia di Gaza a causa della guerra con l’Iran. Un soldato è stato ucciso da un ordigno esplosivo nella Striscia di Gaza. A Gaza nord le Brigate Al-Qassam hanno confermato che un carro armato Merkava è stato colpito da un ordigno ad alto potenziale in via Al-Sikka, a est di Jabalia, nella Striscia di Gaza settentrionale, l’11 giugno 2025.

A Gaza sud le Saraya Al-Quds: “Abbiamo bombardato un raduno di soldati e veicoli israeliani cnelle vicinanze del comune di Al-Qarara, a nord di Khan Yunis, con una raffica di colpi di mortaio calibro 60.

In Cisgiordania l’esercito israeliano continua a imporre una chiusura totale della Cisgiordania, impedendo ai palestinesi di spostarsi tra città e paesi.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

