VENEZUELA. Caracas produrrà il vaccino anti Covid19 di Cuba

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha detto che Caracas ha firmato un accordo per produrre due milioni di dosi al mese di un vaccino cubano contro il coronavirus, aggiungendo che il suo governo è anche riuscito a garantire fondi per pagare completamente i vaccini Covid attraverso Covax, il meccanismo di condivisione globale.

«Abbiamo firmato un accordo per produrre nei nostri laboratori… due milioni di vaccini al mese del vaccino Abdala… per agosto, settembre, circa», ha detto Maduro l’11 aprile in un discorso televisivo, riferendosi a uno dei quattro vaccini che sono stati sviluppati da Cuba. Il paese sudamericano parteciperà anche alle prove di fase 3 del vaccino Abdala prodotto dal suo alleato, riporta Al Jazeera.

Cuba ha sviluppato quattro vaccini che sono in varie fasi di test clinici. La nazione insulare ha già iniziato a vaccinare i suoi operatori sanitari con due dei suoi vaccini ancora nella terza fase degli studi clinici.

L’Abdala viene somministrato a 124.000 operatori sanitari, mentre 48.000 volontari partecipano a uno studio clinico parallelo di terza fase. Se dovesse essere approvato, Abdala sarebbe il primo vaccino Covid-19 interamente sviluppato e prodotto in America Latina.

Finora, il lancio del vaccino in Venezuela è stato lento, con lo 0,34% della popolazione che ha ricevuto almeno un’iniezione, in ritardo rispetto a paesi vicini come il Brasile e la Colombia che hanno, rispettivamente, vaccinato il 7,57 e il 3,88% dei loro residenti, secondo i dati di Our World in Data. Ad oggi, il paese ha ricevuto 250.000 dosi di vaccino russo Sputnik V e mezzo milione dalla cinese Sinopharm.

Un ulteriore colpo alla vaccinazione del paese sudamericano è stato inferto dai rapporti di un possibile legame tra rari casi di coaguli di sangue e il vaccino di AstraZeneca.

Di conseguenza, il Venezuela aveva annunciato a marzo che non avrebbe autorizzato l’uso del vaccino pur avendo riservato tra 1,4 e 2,4 milioni di dosi. I rapporti sui coaguli sono stati confermati la settimana scorsa dal regolatore dell’Unione Europea che ha sottolineato, tuttavia, che i benefici del vaccino superano ancora i suoi rischi. Nel frattempo, Maduro ha detto che il paese è anche riuscito a garantire i fondi per acquistare 11,3 milioni di dosi attraverso il meccanismo Covax dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, piattaforma globale che mira a consegnare 2 miliardi di colpi ai paesi più poveri entro la fine dell’anno.

La notizia è arrivata dopo che il governo ha sostenuto per mesi che le sanzioni imposte dagli Stati Uniti hanno impedito al Venezuela di pagare i 120 milioni di dollari necessari per ottenere i vaccini Covid-19, ma sabato scorso Maduro ha fatto il sorprendente annuncio che 64 milioni di dollari sono stati trasferiti alla Gavi Vaccine Alliance, con sede in Svizzera. «Abbiamo già assicurato il resto per pagare al 100% al sistema Covax», ha detto Maduro in un discorso televisivo. Ha detto che il governo è stato in grado di accedere ai fondi che erano stati “sequestrati” dagli Stati Uniti. «Al momento giusto, riveleremo da dove viene il denaro, ha detto, senza elaborare.

Gli alleati del leader dell’opposizione Juan Guaido, che è riconosciuto da Washington come il presidente legittimo del Venezuela, per mesi hanno negoziato con i funzionari del governo per pagare i vaccini Covax con fondi che erano stati congelati negli Stati Uniti.

L’opposizione ha detto che l’annuncio di sabato è la prova che le sanzioni non impediscono al governo di Maduro di pagare i vaccini. Ufficialmente, il Venezuela ha avuto 175.000 casi e circa 1.700 morti. Gli scienziati venezuelani hanno attribuito il numero relativamente più basso di casi alla carenza di benzina che ha limitato la mobilità nei primi mesi della pandemia, così come le rapide misure di blocco.

Ma Human Rights Watch mette in dubbio tali cifre, definendole sottostime.

Graziella Giangiulio