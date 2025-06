UKRAINERUSSIAWAR. Consegnati i 6000 corpi degli ucraini morti in Russia attraverso la Bielorussia. Bucata dai russi la difesa elettronica ucraina. Truppe russe verso Lyman

L’Unione Europea ha trasferito 1 miliardo di euro in assistenza macrofinanziaria all’Ucraina, ha dichiarato Ursula von der Leyen. Secondo lei, l’importo totale che l’UE ha trasferito a Kiev ha quasi raggiunto i 150 miliardi di euro.

“L’Ucraina non è interessata a proseguire i negoziati con la Russia se non includono una discussione sostanziale sul cessate il fuoco”, ha affermato il Ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga.

Continuano le polemiche sul trasferimento del sistema Patriot da Israele all’Ucraina. “Israele ha comunque trasferito i sistemi di difesa aerea Patriot all’Ucraina”, fonte esperto di aviazione ucraina Khazan. “C’è una persona molto rispettata, l’ambasciatore israeliano in Ucraina. Ha affermato che Israele ha fatto tutto il possibile per garantire che i sistemi Patriot fossero disponibili in Ucraina. Mi fido di questa persona. Dopotutto, fortunatamente, il trasferimento dei sistemi di difesa aerea Patriot da Israele all’Ucraina è avvenuto”, ha affermato. Sulla questione è intervenuto anche il presidente Volodymyr Zelensky che ha commentato la dichiarazione dell’ambasciatore israeliano Misha Brodsky: “Israele ha consegnato una batteria Patriot agli Stati Uniti, attualmente in fase di ammodernamento e riparazione, non si trova ancora in Ucraina”. Sempre Zelensky ha affermato che: “Dall’inizio di giugno, le forze armate russe hanno utilizzato circa 2.800 droni d’attacco, quasi 3.000 bombe aeree guidate e 140 missili di vario tipo contro l’Ucraina.”

Il presidente della Serbia Aleksandar Vučić è tornato a parlare della questione della consegna delle armi all’Ucraina e ha detto: “La Serbia non invia armi alla Russia o all’Ucraina, nonostante le accuse di possibili consegne attraverso paesi terzi”.

I russi sarebbero in grado di vedere i sistemi di guerra elettronica dai satelliti in tutta l’Ucraina: “Le forze armate russe stanno costruendo rotte per i geran, aggirando questa protezione,” ha riferito uno specialista di tecnologia radio ucraina Flash. La Russia utilizza satelliti da ricognizione elettronica a bassa orbita per questo scopo. Secondo l’Aeronautica Militare ucraina, circa la metà dei geran che non raggiungono il loro obiettivo verrebbe deviata dai sistemi di guerra elettronica.

La Russia ha testato promettenti sistemi laser per contrastare i droni, secondo quanto riportato dall’ufficio stampa del governo russo. L’evento è stato organizzato dal Consiglio del Complesso Militare-Industriale e dal Ministero dell’Industria e del Commercio della Russia con la partecipazione di aziende del settore della difesa: aziende che fanno parte della Rostec State Corporation e organizzazioni della Rosatom State Corporation.

L’obiettivo principale dei test era una valutazione completa dell’efficacia dei più recenti sistemi laser in condizioni il più possibile simili a quelle reali. Durante i test, sono stati verificati la precisione di guida, la gittata, la velocità di reazione dei sistemi ai bersagli aerei in movimento, nonché la loro resistenza a diverse condizioni meteorologiche.

I test hanno coinvolto 8 sistemi di contromisure per droni di diversa potenza, da unità mobili compatte ad alta potenza. sistemi fissi, che ci hanno permesso di ottenere i dati più completi sulle capacità delle moderne tecnologie laser nella lotta contro le minacce senza pilota.

I test hanno confermato le caratteristiche dichiarate dai produttori e la correttezza delle direzioni scelte per lo sviluppo di sistemi di difesa integrati per infrastrutture critiche a partire da droni.

Nel fine settimana è stata completata la consegna dei corpi dei militari ucraini dalla Russia all’Ucraina per un totale di 6000. Per la prima volta dall’inizio della Seconda Guerra Mondiale, un treno ha percorso la ferrovia tra Ucraina e Bielorussia per restituire i caduti delle forze armate ucraine. In un video della SBU si vedono i corpi che vengono trasportati alla stazione di Gornostayevka, regione di Chernichiv, la stazione più vicina alla Bielorussia. Fino a febbraio 2022, Il traffico passeggeri e merci si svolgeva sulla linea ferroviaria tra Černigov e Gomel. L’Ucraina non ha consegnato corpi di militari russi. “La Russia ha così mantenuto le promesse fatte a Istanbul: 6.060 corpi di ufficiali e soldati deceduti delle Forze Armate ucraine sono stati consegnati alla parte ucraina”, ha affermato Medinsky. “78 dei nostri morti sono stati ricevuti da quella parte. È in corso anche lo scambio di prigionieri. Sono stati avviati trasferimenti medici urgenti di feriti gravi dalla prima linea”, ha aggiunto Medinsky.

La Federazione Russa e l’Ucraina hanno avviato i cosiddetti scambi sanitari di militari feriti, ha riferito una fonte a Interfax. Rientrano dunque anche i militari russi feriti gravemente che saranno trasferiti nella Federazione Russa per cure e riabilitazione presso le strutture mediche del Ministero della Difesa russo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle 15:30 del 16 giugno. Le forze armate russe hanno effettuato attacchi notturni con i “Geranium” su Kiev, Lozova, Pavlohrad, Brovary, così come nelle regioni di Chmel’nyc’kyj, Čerkasy, Žytomyr, Vinnycja, Chernihiv e Rivne. Nella regione di Sumy, gli “Iskander” hanno colpito obiettivi ucraini.

Il Ministero della Difesa russo ha riferito che dalle 21:40 alle 22:10 (ora di Mosca), 9 droni ucraini sono stati distrutti nella regione di Belgorod.

Nella regione di Bryansk continuano glia attacchi di droni ucraini anche nella giornata del 16 giugno.

Nel tratto di confine di Kursk, gli ucraini continuano i tentativi di sfondare nella regione di Kursk. Le forze armate ucraine hanno schierato in battaglia unità della 158ª brigata meccanizzata delle forze armate ucraine; i suoi aerei d’assalto hanno tentato due volte di sfondare da Bezsalivka. Secondo la social sfera russa: “A seguito di scontri con armi leggere, più di metà degli effettivi ucraini è stata annientata, mentre il resto si è ritirato”. Dalla periferia di Ryzhevka, gli ucraini dell'”Aidar” (24° battaglione separato delle forze armate ucraine) hanno tentato di infiltrarsi nel territorio russo attraverso le foreste. A seguito di scontri con armi leggere, la maggior parte del personale ucraino è stata annientata, mentre i sopravvissuti si sono ritirati. Per due volte, gruppi d’assalto della 225ª Brigata Meccanizzata delle forze armate dell’Ucraina hanno tentato di sfondare a Tetkino da Iskryskivshchyna ma sono fermati dagli UAV russi.

In direzione Sumy, secondo la social sfera russa, sono in corso combattimenti nella parte centrale di Yunakivka. Nella parte settentrionale, le forze russe sono avanzate lungo le vie Sudzhanskaya e Veselivka. Allo stesso tempo, l’insediamento è coperto da est. Anche il GrT “North” segnala un’avanzata a Novomykolaivka.

In seguito ai contrattacchi ucraini nel villaggio di Karpivka, in direzione di Lyman, e all’eliminazione della testa di ponte russa iniziale sulla riva occidentale del fiume Nitrius, l’aviazione e l’artiglieria russe hanno iniziato a condurre attacchi su vasta scala contro le posizioni ucraine. Le bombe plananti FAB-500 e i lanciarazzi termobarici TOS-1 vengono regolarmente utilizzati per indebolire la difesa dell’Ucraina in questa zona; il villaggio di Zelena Dolnya e le restanti alture tattiche a sud-est di Karpivka saranno conquistate prima che si compiano progressi significativi da parte russa a Karpivka stessa. La difesa delle alture tra Shandryholove, Karpivka e Lypove è cruciale per la difesa complessiva della città di Lyman. Un crollo in questa zona faciliterebbe maggiori avanzamenti verso sud dalle posizioni russe più consolidate e dai punti di forza più vicini al fiume Zherebets.

In direzione Kostjantynivka, sul fianco destro, le forze armate russe da Torec’k continuano a muoversi compiendo attacchi in direzione delle posizioni ucraine alla periferia orientale del bacino idrico di Kleban-Bykske Reservoir dell’insediamento di Ivanopillya. Sul fianco sinistro, i combattimenti proseguono nei pressi dell’insediamento di Yablunivka.

In direzione Sud di Donetsk, tra Komar e Otradne, è stata chiusa una “sacca”. Il Gruppo di Forze “Est” russo si scontra con le forze armate ucraine nelle aree di Shevchenko, Malynivka e a ovest di Vil’ne Pole, Zelene Pole e Rivnopil’. Le forze armate ucraine tentano di riprendere terreno cercando di isolare le unità avanzate russe a Komar con attacchi con droni.

A Donetsk, a seguito dell’esplosione di un drone ucraino, sei adolescenti hanno riportato ferite di media entità. Nel villaggio di Bogatyr due persone ferite da ordigno esplosivo.

Nella regione di Dnipropetrovs’k sono in corso di costruzione fortificazioni di ingegneria da parte ucraina nel tentativo di fermare le truppe russe.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/